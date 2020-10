Laurențiu Baranga, reținut pentru 24 de ore. Fostul șef de la Oficiul de Combatere a Spălării Banilor este acuzat de înșelăciune

Laurențiu Baranga, fostul șef al Oficiului de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, a fost reținut sâmbătă seara pentru 24 de ore, el fiind acuzat de înșelăciune pentru că și-a falsificat actele de studii.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Decizia de reținere a fost luată după o percheziție la domiciliul lui Baranga și audierea acestuia la Parchetul General, informează News.ro.

Sîmbătă dimineață, poliția a descins la domiciliul lui Laurențiu Baranga din Râmnicu-Vîlcea, iar percheziția a fost urmată de audierea lui de către procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia de urmărire penală şi criminalistică.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Persoana în cauză este cercetată pentru inducerea şi menţinerea în eroare a mai multor instituţii publice, prin depunerea la dosarul de angajare a unor documente de studii falsificate şi care ulterior au fost desfiinţate de către instanţele judecătoreşti competente”, a informat Poliţia Română.

„Facem precizarea că, în baza documentelor de studii falsificate, persoana cercetată a ocupat o funcție importantă în cadrul unei instituții publice, activează în cadrul unor instituții de învățământ superior, iar în prezent deține o funcție publică de rang înalt. Prejudiciul reclamat până în prezent este de peste 640.000 de lei, reprezentând indemnizațiile brute încasate de la unii angajatori, urmând a fi completat în funcție de întregul material probator ce se va administra în cauză”, a mai precizat sursa citată.

ADVERTISEMENT

Baranga a păcălit Guvernul

Vineri, după izbucnirea scandalului legat de falsificarea diplomei sale de bacalaureat, Laurențiu Baranga a demisionat de la șefia Oficiului pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, instituție aflată în subordinea Ministerului de Finanțe.

Premierul Ludovic Orban a afirmat, sâmbătă, că Baranga a deţinut o funcţie publică înainte de a fi numit la Oficiul de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, iar Guvernul nu a avut informații legate de falsificarea diplomelor de studii.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„El era într-o funcţie publică, a venit dintr-o funcție publică. Nu cunosc detaliile, mărturisesc că nu am urmărit cu foarte mare atenţie. A fost evaluată această numire, am aplicat toate procedurile de evaluare a candidatului. Nu am avut aceste informaţii legate de falsul în privinţa diplomelor. Şi am înţeles că este vorba despre toate diplomele”, a spus Orban.