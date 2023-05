Laurenţiu Duţă şi soţia, record de relaţie! Sunt de 30 de ani împreună: “A existat şi gelozie destul de mare”.

Laurenţiu Duţă este fără doar şi poate bărbatul unei singure femei. S-a căsătorit cu prima iubită din liceu, care l-a fermecat încă la prima vedere S-au cunoscut pe când erau copii, la o serbare şcolară. Atunci, lui Laurenţiu nici măcar nu îi trecea prin cap că Ianula îi va deveni iubită şi soţie. Câţiva ani mai târziu, idolul artistului, Michael Jackson, a fost cel care i-a adus din nou împreună. Membrul 3SE dezvăluie în exclusivitate pentru FANATIK cum şi-a făcut curaj să-i ceară prietenia Ianulei şi ce l-a făcut să se îndrăgostească iremediabil de ea.

Laurenţiu Duţă şi soţia, 30 de ani de relaţie. Cum au trecut proba timpului şi cum au depăşit geloziile din cuplu

Laurenţiu Duţă povesteşte în exclusivitate pentru FANATIK cum au depăşit geloziile din cuplu şi cum au reuşit să treacă împreună proba timpului. Ba mai mult, dezvăluie şi ce a făcut Ianula pentru el, pe vremea când nimeni nu ştia că îi este iubită. Artistul îşi aminteşte cu drag şi nostalgie şi de cea care i-a dat viaţă. Laurenţiu ne spune cum era relaţia dintre el şi mama lui, dar şi care a fost ultimul lucru pe care aceasta i l-a spus

Laurenţiu Duţă, despre timpul petrecut departe de familie: „Şi soţia mea, şi fiica mea s-au obişnuit”

Reuşeşti să petreci cu familia ta atât timp cât ţi-ai dori?

– Nu, din păcate. Acesta este un mic regret. Dar şi soţia mea, şi fiica mea s-au obişnuit. Asta este viaţa mea de când mă ştiu. Am şi perioade mai lejere, dar şi perioade când sunt mai mult pe drumuri. De exemplu, m-am întors aseară, am fost plecat o săptămână, următoarele şapte zile sunt acasă. Eu zic că e totuşi rezonabil, nu e atât de grav.

Cum şi-a cunoscut Laurenţiu Duţă soţia: “Nici prin cap nu-mi trecea că o să fim împreună”

Ţi-ai cunoscut soţia pe când eraţi amândoi elevi de liceu şi sunt împreună şi astăzi. A fost loterie sau destin ţinând cont de faptul că viaţa de artist nu e întotdeauna compatibilă cu viaţa de familie?

– Cred că destin. Povestea noastră este destul de interesantă. Prima dată când am văzut-o pe soţia mea eram doi copii. Ne-am cunoscut la o serbare la şcoala unde învăţam amândoi. Mama ei m-a rugat să o acompaniez cu chitara, cânta cântecul lui Cătălin Crişan, “Vorbeşte marea”. Atunci am văzut-o pentru prima oară, eu eram clasa a şasea sau a şaptea, ea a patra sau a cincea. I-am reţinut chipul şi de fiecare dată când ne intersectam prin oraş, ne salutam. Nici prin cap nu-mi trecea că o să fim împreună. Ea mă admira în schimb, dar pentru că eram doi copii, nu mi-a spus atunci.

Cum l-a cucerit soţia pe Laurenţiu Duţă: „M-a atras la ea că era foarte tăcută şi timidă”

În clasa a opta câştigasem festivalul Cântarea României, iar cei de la şcoala nr.1 au pus o fotografie cu mine la panoul de onoare. Ulterior, mi-a povestit soţia mea, că mergea la panoul de onoare doar să se uite la fotografia mea. Mai târziu, prin clasa a noua sau a zecea, amândoi fiind fani Michael Jackson, ne-am întâlnit la un fan club în Năvodari. Acolo am revăzut-o şi mi s-a părut cea mai timidă din gaşca de fete care erau acolo. Tocmai chestia asta m-a atras atunci, era foarte tăcută şi timidă. Evident şi chipul ei, are ochi foarte frumoşi.

Laurenţiu Duţă s-a căsătorit cu prima iubită din liceu

Ţin minte că am întrebat-o atunci şi pe sora mea, care era destul de pretenţioasă în materie de fete. Când i-am zis de Ianula, culmea se cunoşteau, mi-a zis că este cea mai frumoasă fată din Năvodari, iar asta mi-a dat curaj.

Şi uite aşa, i-am cerut prietenia pe 2 septembrie 1993, i-am semnat un disc mic de vinil pe care l-a păstrat până astăzi. Pe el scria „Cu simpatie, de la Laurenţiu Duţă pentru Ianula”. Şi de atunci am rămas împreună. Anul acesta împlinim 30 de ani de relaţie, suntem împreună de când eu aveam 17 ani, iar ea avea aproape 15 ani.

Laurenţiu Duţă şi soţia au avut parte și de momente tensionate

Cum aţi reuşit să vă ţineţi căsnicia atât de discretă?

– Cred că principalul merit este al ei, nu al meu. Faptul că a înţeles. Nu fost uşor, evident, a existat şi gelozie destul de mare, dar a înţeles că asta este. Noi atunci, o bună perioadă, nici nu am spus că avem prietene, eram destul de secretoşi. Era teama aia să-ţi pierzi din public, care majoritatea era de gen feminin. A fost o chimie între noi şi ne-am iubit. Cum spuneam, a existat şi gelozie din partea ei, dar niciodată dusă la extreme.

“Fanele mele cumpărau casete şi poze cu mine de la viitoarea mea soţie”

Ba chiar, înainte de 3SE, ea îmi vindea mie casetele. Atunci nu existau casete originale, eu îmi făceam casetele singur. Mă duceam la un centru din ăsta de duplicare, făceam coperţi la xerox la copiator color. Iar ea îmi vindea aceste casete, dar nimeni nu ştia că este, de fapt, iubita mea. Practic fanele mele cumpărau casete şi poze cu mine de la viitoarea mea soţie. Asta se întâmpla la sfârşitul fiecărui spectacol, pentru că trebuia să fac bani cumva. Era perioada dinainte de 3SE când succesul încă nu apăruse, nu aveam propriul meu studio, făceam naveta la Bucureşti, trebuia să mă descurc cumva. Au fost vremuri grele, dar frumoase.

Laurenţiu Duţă, tată de fată adolescentă: „Noi ne înţelegem foarte bine cu Lorena”

Cum eşti tu ca tată de fată, adolescentă deja, nu?

– Da, fiica mea va împlini 16 ani pe 21 august, anul acesta. Noi ne înţelegem foarte bine cu Lorena. Mai ales soţia mea, tot timpul au avut o relaţie de prietenie. Se confesează una alteia, nu există secrete, aşa am învăţat-o de mică. Fata noastră are gusturi foarte fine în ceea ce priveşte muzica. Ascultă de la musicaluri până la rock. Acum de exemplu, a fost la Costineşti, pe 1 mai, la May, Be Rock. Nu îi interzicem lucruri, suntem foarte deschişi cu ea. Evident îi punem şi anumite limite, dar suntem destul de toleranţi. Încercăm să îi oferim o copilărie frumoasă, fără prea multe restricţii.

Cum avea mama grijă de Laurenţiu Duţă: “Hai mă, Laurică mamă, că se răceşte mâncarea!”

Ce îţi lipseşte cel mai mult de la mama ta?

– Bunătatea ei, chimia care era între noi, felul ei de a-mi vorbi. Eu aveam studioul în spatele casei părinţilor mei şi tot timpul ea mă îndopa. Ieşea, săraca, când era frig în capot şi îmi zicea “hai mă, Laurică mamă, că se răceşte mâncarea”. Avea grijă să fiu hrănit bine. Eram foarte apropiaţi, era un om foarte bun. Maică-mea nu s-a băgat niciodată în viaţa mea. Voia tot timpul să mă protejeze, să nu mă supere nimeni. Cu maică-mea absolut niciodată nu m-am certat, nici măcar o palmă nu mi-a dat. Eu zic că a fost relaţia perfectă mamă-fiu.

Ce i-a spus mama lui Laurenţiu Duţă înainte să moară: “Să fiu puternic, să merg mai departe, să îmi fac meseria”

La cât timp după pierderea ei, ai fost nevoit să urci din nou pe scenă?

– Nu-mi mai amintesc exact, dar parcă la două sau trei săptămâni. Dar oricum, ea mi-a şi spus că trebuie să fiu puternic, să merg mai departe, să îmi fac meseria. Ea ştia cumva ce o aşteaptă pentru că de un an jumate se lupta cu cancerul.

“Dacă eşti sănătos şi în formă poţi să cânţi până la 80 de ani”

Unde te vezi peste 10-15 ani?

– Cumva tot pe aici, tot cu muzica, tot în studio, pe scenă. Apropo de asta, chiar mi-a arătat recent un coleg de trupă un filmuleţ cu Mick Jagger care avea vreo 20 şi ceva de ani. Un ziarist îl întreba dacă la 60 de ani se mai vede pe scenă, iar el i-a răspuns că în mod sigur da. Iar la finalul filmuleţului era tot Mick Jagger, dar la 78 de ani cât are acum, dansând pe scenă (n.red. râde). Dacă eşti sănătos, de ce nu. Uite, Tom Jones vine în România să concerteze la 82 de ani. Al Bano cântă la 80 de ani, la Sala Palatului, concert aniversar.

Dacă eşti sănătos şi dacă eşti în formă poţi să cânţi până la 80 de ani, cât îţi permite sănătatea. Şi atât timp cât ai public care te urmăreşte, iar oamenii vor să te vadă, e perfect. Când nu mai ai public, atunci da, trebuie să te retragi frumos, decât să devii penibil. Când vezi că nu mai vinzi bilete, când nimeni nu-ţi mai ascultă cântecele, după mai multe încercări, evident. Poate să fie şi o perioadă neagră din cariera cuiva, dar trebuie să ai răbadare.

Laurenţi Duţă visează la mulţi ani pe scenă, alături de 3SE: “Suntem încă tineri şi putem să facem multe lucruri frumoase”

Nu cred că va fi cazul 3SE, după părerea mea. Atât timp cât noi vom fi sănătoşi, vom fi împreună şi ne vom dori acelaşi lucru, putem cânta lejer până la 70-80 de ani. Încă suntem tineri, la 47 de ani, pe lângă Tom Jones, de exemplu. Acum este bărbatul copt. Care sunt cei mai sexy actori, îl avem pe Brad Pitt, mai dă-mi tu exemple. Acum se zice că bărbatul este copt, după 40-50 de ani. Deci suntem încă tineri, asta e ideea şi putem să facem multe lucruri frumoase. Eu mă simt cam de 33-34 de ani, cam pe acolo am rămas în mintea mea, nicidecum 47.