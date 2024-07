Laurențiu Gîdei, PSD, după anunțul lui Ciolacu privind urșii: „Nu-i va extermina, dar le va reduce drastic numărul, cel puțin în zonele turistice”

Laurențiu Gîdei, deputat PSD, a vorbit, joi, despre problema numărului foarte mare de urși în România, în contextul tragediei care a avut loc în Bușteni, unde o tânără a fost ucisă de un urs în timp ce se afla la drumeție, cu prietenul ei.

Pericolul urșilor, problemă veche în România

Laurențiu Gîdei, deputat PSD, a abordat, joi, subiectul numărului foarte mare de urși din România, situație care deseori îi pune în pericol pe oameni, care se intersectează din ce în ce mai mult cu acești prădători de top. Numărul mare de urși nu este o problemă nouă în iar încercările de a rezolva această problemă – ideal prin relocarea lor în alte țări, unde aceste animale sunt foarte rare sau au dispărut complet – au rămas doar la acest stadiu.

„Este clar că pare că trebuie să alegem, în sfârșit, între om și urs”

Deputatul PSD a declarat că a trebuit să se întâmple încă o tragedie, o tânără să fie ucisă de un urs, pentru ca această problemă nerezolvată să fie readusă în atenția opiniei publice. Acum, a spus Laurențiu Gîdei, „este clar că pare că trebuie să alegem, în sfârșit, între om și urs”.

„Da, într-adevăr, am tolerat, am pierdut din vedere acest aspect, chiar dacă au fost câteodată discuții, dar până nu a apărut o tragedie, nu am fost în stare, din nefericire, din păcate, să acționăm (…) Revenim acum la acele probleme cu urșii. Da, e clar, este o problemă. E clar că pare că trebuie să alegem, în sfârșit, între om și urs. E clar că trebuie să terminăm odată cu tot ceea ce înseamnă porcăria asta, alertele astea cu urșii prin toate stațiunile montane. Nu e weekend să nu fie alertă că e ursul în stațiunea montană, că nici nu mai știi dacă te duci la relaxare, nu mai zic de riscul de a te duce pe traseele montane”, a declarat deputatul social-democrat la .

Ciolacu: „Evident că viaţa omului primează”

După tragedia din munții Bucegi, premierul a anunțat că va convoca o sesiune extraordinară a Parlamentului pentru o legislație care va permite împușcarea (sau eutanasierea) urșilor prezenți „în zone de risc foarte mare”. Ciolacu a precizat că prin aceasta nu înseamnă că statul va da liber la împușcarea în masă a urșilor.

„Am vorbit şi cu ministrul Mediului şi cu cei implicaţi în domeniu, este o aglomeraţie în anumite zone, nu mai au mâncare suficientă şi de asta coboară. Am vorbit şi cu domnul Simonis, pentru că o astfel de modificare nu se poate face decât prin Parlament şi după discuţiile cu ministrul Mediului, pornim o iniţiativă, şi asta este vom cere o sesiune extraordinară ca să trecem prin Parlament”, a declarat premierul.

„Este evident că viaţa omului primează, dar repet, nu va fi dat liber la împuşcat urşii pe teritoriul României, fiecare cum dorim. Vor fi abordate zonele cu riscuri foarte mari”, a precizat Marcel Ciolacu.

„Să-i lăsăm acolo în aria lor”

În opinia lui Laurențiu Gîdei, noua lege nu va extermina populația de urși din România dar numărul acestor prădători va fi redus, cel puțin în zonele turistice, unde deseori interacționează cu oamenii. „Da, s-a ajuns într-un punct și cred că această lege va ordona puțin, nu va extermina urșii, dar le va reduce drastic numărul, cel puțin în zonele turistice, cel puțin în zonele urbane, adică să-i lăsăm acolo în aria lor”, a spus Gîdei.

„Am fi bucuroși să oferim urși”

Deputatul PSD a mai spus că doritorii de urși din alte țări nu au decât să vină în România și de aici să relocheze mamiferele unde doresc în Uniunea Europeană, pentru că „noi am fi bucuroși să le oferim urși, să aibă și ei”. „Și care vrea urși, n-are decât să-și ia urși și să-i relocheze prin toate statele Uniunii Europene, care au scăpat de mult de acești urși și pare că sunt interesați doar să trăiască în pădurile noastre și nu în pădurile lor. Cred că am fi foarte darnici și mulți dintre noi am fi bucuroși să le oferim urși, să aibă și ei. Să te duci în Austria la schi, să dai cu ursul nas în nas, adică lucruri de genul ăsta cred că ar trebui să se întâmple”, a mai declarat Laurențiu Gîdei.