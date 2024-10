„Laurențiu nu mai e primit în niciun grup de prieteni. I-am zis să meargă la control”. Anamaria Prodan a dezvăluit tot ce s-a întâmplat la tribunal la divorțul de Reghecampf

după episodul de la tribunal. Impresara susține că fostul soț nu mai are niciun prieten dintre cei vechi și că trebuie să își rezolve problemele de sănătate.

“Laurențiu nu mai e primit în niciun grup de prieteni”. Anamaria Prodan a dezvăluit tot ce s-a întâmplat la tribunal la divorțul de Reghecampf

o discuție interesantă cu Horia Ivanovici la FANATIK SUPERLIGA în care a dezvăluit detalii de la tribunal legate de divorțul cu Laurențiu Reghecampf.

Fosta soție a antrenorului a mărturisit că a vrut să își ajute fostul soț să scape de datoria către Mihai Rotaru și că i-a sugerat să aibă grijă de sănătatea sa. Pe lângă aceste lucruri, Prodanca a mai povestit și ce s-a întâmplat în timpul procesului.

“Nu am putut să cred că eu și Laurențiu vom ajunge în așa situație sau că Laurențiu va putea face așa ceva în asemenea hal. Toți prietenii noștri din vechiul anturaj au rămas lângă mine, iar lângă Laurențiu nu mai este nimeni. Nimeni. Și ce gașcă frumoasă eram toți.

Trebuia să fie ultima noastră înfățișare după trei ani în care eu nu am vrut nimic. Păstrez numele acesta până când îmi schimb social security în actele americane care e o nebunie.

I-am spus să închidem, Bebeto îi dă mesaje să închidă, pentru că îl face de râs la școală, nu poate să mai meargă nici la fotbal. Face 17 ani. Nimeni nu răspunde, nu are nimeni treabă. Au trecut 3 ani, copilul a crescut mai mare decât tine (n.r. Laurențiu Reghecampf), vino să îl vezi și să vorbești cu el.

Hai să vorbim. Am încercat să îl ajut cu nebunia aceea cu Universitatea Craiova. I-am zis că îi plătesc eu datoriile. I-am zis că mă duc la Mihai să vorbesc cu el. Nu știu cât e datoria acum. Are penalități care cresc în fiecare zi”, a declarat Anamaria Prodan, la FANATIK SUPERLIGA.

“Laurențiu, noi am fost mari”

“I-am zis în sală de față cu toată lumea. ‘Măi, Laurențiu. Cât de mari am fost noi, să ajungi tu cu așa ceva lângă tine’. El tăcea și spunea să îl las în pace. A venit Lena și a spus că pentru ea am fost un exemplu ca familie, că nu ne-a văzut să ne certăm în casă, că eu am fost un exemplu și că mi-am pus bărbatul cât mai sus, că m-am certat cu toată lumea pentru soțul meu.

Laurențiu era blocat. Lena vorbea foarte frumos de el, la superlativ, că e nașul ei. Și el a zis că nu o cunoaște. Noi am fost nașii copilului ei și am fost prieteni de familie. Am fost și la revelion împreună. El insista că nu o știe și că nu e nașul copilului.

El a avut meci în Emirate și nu a putut să meargă la biserică. Am fost doar eu. Am zis că trebuie să depunem imagini din reality-uri, de la grătare, zile de naștere și tot așa. Pe final a dat înapoi, pentru că și-a dat seama de gravitate”, a spus Prodanca.

“I-am zis să meargă la control”

“Am ieșit amândoi din sală, m-am uitat la el și am zis ‘Doamne Dumnezeule, eu am impresia că nu ai înțeles nici când eram împreună cât de mult am construit și am însemnat pentru România și internațional, pentru că nici astăzi nu este nimeni ca noi… Nu ai înțeles că ai jucat finală de Champions League cu mine alături, cu un sprijin de care niciun bărbat pe lumea asta nu a avut parte.

Niciun bărbat nu a avut noroc de o dragoste, de un respect și de o obsesie pe care nicio femeie nu cred că le poate dezvolta pentru un bărbat și pentru o familie’. A spus să îl las în pace și să nu îl execut pentru pensia alimentară.

I-am zis să se uite la el cum arată acum și cum arăta înainte când noi îl sprijineam tot timpul. I-am zis că nu e de frumusețe cum zicea el, ci trebuie să meargă la control să își facă analizele”, a mai spus Anamaria Prodan, la FANATIK SUPERLIGA.

