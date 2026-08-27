Laurențiu Popescu, bulversat după ce a apărat de două ori un penalty, dar mingea a ajuns la adversar: „Nu am înțeles nimic!”

CE TREBUIE SĂ ȘTII Prima reacție a lui Laurențiu Popescu după finalul de coșmar din Ararat-Armenia – Universitatea Craiova 1-0

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Laurențiu Popescu (29 de ani) a fost, așa cum era de așteptat de altfel în contextul dat, extrem de afectat la finalul meciului Ararat-Armenia – Universitatea Craiova 1-0. Oltenii au ratat astfel calificarea în faza principală din Europa League și trebuie să se mulțumească deci doar cu grupa unică din Conference League, acolo unde au jucat și sezonul trecut.

Prima reacție a lui Laurențiu Popescu după finalul de coșmar din Ararat-Armenia – Universitatea Craiova 1-0

Golul care a făcut diferența în acest retur de la Erevan a fost marcat în minutul 90+8, A doua oară însă, mingea a sărit înapoi la executantul Lima, care de această dată, cu poarta goală din câțiva metri nu a mai ratat.

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Imediat după final, Laurențiu Popescu a recunoscut că nu a înțeles mare lucru din cele întâmplate în momentele respective. „E o seară tristă, ne doream foarte mult victoria și calificarea în Europa League. Dar faza asta repetată în ultimul minut, nu am înțeles nimic! Din păcate am fost echipa mai bună și am avut mai multe ocazii. Să sară mingea la el la al doilea penalty? Pot da vina și pe ghinion în seara asta.

Am suferit la finalizare, se întâmplă în fotbal. Nu avem ce să mai facem în momentul de față! Ne doream foarte mult în Europa League, dar continuăm în Conference. Sper că facem puncte și să ne calificăm în primăvara europeană”, a declarat Laurențiu Popescu pentru Voyo Sport 1 imediat după