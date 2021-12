Dramele din viața lui Laurențiu Reghecampf: „Fetița mea a murit la un an și două luni, mama are cancer”. Video

Acum este unul dintre cei mai apreciați antrenori din fotbalul românesc. , femeia care îi va dărui încă un băiețel, dar viața i-a provocat răni care nu se vor putea închide niciodată.

La foarte scurt timp după ce și-a strâns în brațe fetița pentru prima dată, Laurențiu Reghecampf – căci despre el vom vorbi în cele ce urmează – a avut parte de cea mai dureroasă lovitură pe care o poate primi un părinte.

Dramele care au marcat viața lui Laurențiu Reghecampf: de la pierderea fetiței și a tatălui, la boala gravă a mamei

„A murit la un an și două luni”, își amintește tehnicianul Universității Craiova, vizibil afectat, în cea mai recentă ediție a emisiunii online „Fiță cu Adiță”, difuzată pe canalul de YouTube Rodul căsniciei cu Mariana Pfeiffer, Ana Lisa a fost răpusă de o malformație cardiacă congenitală numită tetralogia Fallot.

ADVERTISEMENT

Potrivit specialiștilor, aceasta constă în apariția a patru defecte majore ale inimii și vaselor de sânge – stenoză infundibulară (obstrucția fluxului sanguin din ventriculul drept), defect de sept ventricular, dextropoziția aortei și hipertrofie de ventricul drept – care fac în așa fel încât sângele ce nu transportă suficient oxigen să ajungă de la inimă în restul corpului și să se amestece cu cel oxigenat.

A fost, însă, doar prima dintr-un lung șir de cumpene pe care viața i le-a scos în cale lui „Reghe”. Cu trei ani în urmă, tatăl s-a stins din viață, lăsându-i în inimă încă un gol imens, iar acum mama suferă de cancer și este nevoită să suporte dureroasele ședințe de chimioterapie.

ADVERTISEMENT

„Normal că mi-e dor de tata. A murit acum trei ani, a fost un șoc pentru mine. De fapt, aceasta a fost a doua înmormântare la care am participat în viața mea, adică să fiu efectiv în mijlocul unei tragedii. Prima a fost fetița mea.

Analis a murit la un an și două luni. Ne-am dat seama că are o boală – se numea tetralogia Fallot – inima nu se formase exact și obosea când mânca. Așa ne-am dat seama că are o problemă, ne-am dus la un control și ni s-a spus că există o problemă și trebuie să se ajungă la o operație.

ADVERTISEMENT

Am fost la Cluj, la un profesor foarte mare, operația a reușit, dar mi s-a spus că trebuia să lase copilul deschis timp de 48 de ore, să vadă dacă apar complicații și a făcut o pneumonie, din păcate. Eram la Steaua atunci, jucam și în cupele europene.

Această tragedie mi s-a întâmplat chiar înaintea unui meci la Craiova, după care trebuia să plecăm în Grecia. Vă dați seama că pentru mine a fost mai ușor să trec peste, fiind mereu plecat, dar fosta mea soție a trebuit să treacă singură peste această perioadă”, i s-a destăinuit Laurențiu Reghecampf lui Adi Voicu, realizatorul emisiunii „Fiță cu Adiță”, difuzată pe canalul de YouTube

ADVERTISEMENT

Mama lui Laurențiu Reghecampf suferă de cancer: „Sperăm să o operăm înainte de Revelion”

După moartea subită a fetiței și pierderea tatălui, antrenorul Universității Craiova avea să afle că femeia care i-a dat viață se confruntă, de asemenea, cu grave probleme de sănătate. Aceasta suferă de cancer, a trecut deja prin „șapte sau opt” și urmează să fie supusă unei intervenții chirurgicale.

„Mama are cancer și urmăm un tratament. Am fost cu ea în Turcia, i-am făcut niște analize. Face chimioterapie, deja a terminat a șaptea sau a opta ședință și este mult mai bine, din ce îmi spune ea și din ce îmi spun doctorii.

ADVERTISEMENT

Sperăm să o operăm înainte de Revelion sau la anul, vedem în funcție de ce se întâmplă în perioada următoare. Sper să treacă. Mama e foarte puternică. Am o fermă la Snagov și își petrece majoritatea timpului acolo, așa că are activitate. Lucrul acesta o ajută foarte mult.

Sunt anumite momente pe care le-aș șterge, dar fac parte din viața mea. Până nu ai parte de lucruri grele, nu le poți vedea pe cele frumoase”, a mărturisit Laurențiu Reghecampf.