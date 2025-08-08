Laurenţiu Reghecampf a semnat în Sudan, cu Al Hilal Omdurman. , având ca obiectiv câştigarea Ligii Campionilor de pe „Continentul Negru”.

Laurențiu Reghecampf a analizat din Sudan FCSB – Drita 3-2: „Aveau nevoie de remontada asta”

Reghe a avut timp să urmărească şi meciurile echipelor româneşti din cupele europene. În direct la FANATIK SUPERLIGA, antrenorul a declarat că , după atâtea meciuri slabe:

„Am văzut meciurile FCSB-ului şi ale Universităţii Craiova. M-am uitat azi noapte la rezumate, eram curios să văd ce s-a întâmplat. A fost o seară superbă pentru ei.

Aveau nevoie de remontada asta, de momentul ăsta. Şi pentru jucătorii care au fost foarte criticaţi după ultimele meciuri. În primul rând, Tavi Popescu mi s-a părut foarte motivat.

„A intrat fără stres, fără presiune Edjouma”

Ca toţi jucătorii. A fost distanţă foarte mare între fundaşii centrali şi mijlocaşi. Se retrag deliberat şi lasă spaţii foarte mari în faţa fundaşilor. La pressing, deseori fundaşii centrali se retrag foarte mult.

Este un rezultat bun, care le va da moral pentru meciul greu din retur. Am discutat despre danezii care au venit de pe plajă şi au câştigat Euro. A intrat fără stres, fără presiune Edjouma.

Cred că ar trebui să gândească foarte bine că sistemul cu un număr 6 fix, dar care să rămână în zona aia, nu să facă altceva, ar duce la un joc mai solid, mai consistent”, a spus Reghecampf la FANATIK SUPERLIGA.

