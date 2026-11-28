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FCSB a învins-o pe Csikszereda, scor 2-0, sâmbătă seară, în Ghencea, în etapa cu numărul 17 din SuperLiga. Partida a fost marcată în repriza secundă de scoaterea de pe teren a lui Ofri Arad, jucător intrat la pauză pentru gazde. Laurențiu Reghecampf a spus că nu a apreciat deloc atitudinea fotbalistului, deși s-a pregătit foarte bine înaintea jocului, și că va discuta personal cu acesta. Tehnicianul și-a avertizat toți jucătorii că vor avea parte de aceeași soartă dacă vor repeta scenariul.

Laurențiu Reghecampf a explicat momentul tensionant avut cu Ofri Arad la schimbarea jucătorului

după golurile lui Joyskim Dawa și Denis Drăguș. Bucureștenii au decis să îl arunce în luptă în actul secund pe israelianul Ofri Arad. În minutul 78, în urma prestației avute, strigând puternic către acesta în momentul în care părăsea terenul. După meci, tehnicianul a explicat la flash-interviu tot ce s-a întâmplat, de fapt. „Nu e niciun moment. Jucătorii trebuie să înțeleagă. Probabil că nu mă cunosc pe mine. Vor avea timp să vadă mai multe fețe pe care le am.

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Ei trebuie să înțeleagă un singur lucru: trebuie să faci ceea ce trebuie să faci pentru echipă. Pe Ofri l-am ales pentru că s-a antrenat foarte bine, a jucat foarte agresiv, mi-a arătat că își dorește să joace. Când intri pe teren și nu faci ce trebuie, ieși, e foarte simplu. O să am o discuție cu el la cantonament. Pentru mine, s-a încheiat. Sper ca la următorul meci în care va juca să aibă altă atitudine!”, a spus Laurențiu Reghecampf, conform

Ce își dorește Laurențiu Regecampf, de fapt, de la Ofri Arad

Antrenorul FCSB-ului a explicat ce își dorește să vadă, de fapt, de la mijlocașul său. El a subliniat faptul că echipa are parte constant de presiune și că nu își permite ca elevii săi să nu dea randamentul maxim. „Eu vreau să văd alt Ofri. I-am zis că nu are ce să comenteze la mine pe margine și că vom discuta în cabină. N-avem timp să așteptăm. Echipa asta e mereu sub presiune și toată lumea trebuie să dea 100%. Nu știu ce presiune e și cum e, n-ar trebui să fie. Nu este greu.

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Când ai un asemenea moment, trebuie să joci mai bine și să te vinzi. Pentru mine, nu s-a schimbat nimic. Toți jucătorii sunt la fel, toți vor avea șanse. Pe mine credeți că nu e presiune? Vorbiți doar despre jucători, dar antrenorii n-au presiune? Noi suntem la mâna jucătorilor. Nu poți să nu ai reacție când pierzi mingea, nu poți să joci așa, în doi pe patru, nu se poate”, a mai spus Laurențiu Reghecampf.

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Avertismentul lui Laurențiu Reghecampf pentru jucătorii de la FCSB

Ulterior, Laurențiu Regehcampf s-a prezentat la conferința de presă. El a transmis că orice jucător de la FCSB care adoptă atitudinea lui Ofri Arad din meciul cu Csikszereda va avea aceeași soartă. „Fiecare jucător va avea aceeași soartă. Toți trebuie să știe că trebuie să dea totul pe teren când intră. Dacă ai o asemenea reacție, cu mine nu merge. Nu am nimic cu Ofri, este jucătorul pe care l-am ales să îl bag la pauză și să joace 45 de minute.

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De săptămâni bune se antrenează foarte bine, are o reacție solidă la antrenamente. Este jucătorul care se antrenează des cu Drăguș și câștigă toate baloanele. Sunt lupte la antrenamente. Reacțiile lui m-au făcut să îl bag și să-i dau această șansă. Când intri, vreau să văd măcar aceeași reacție. Nu a fost cazul, sper să fi fost doar un eveniment nefericit și la următorul meci să fie mai bine pregătit!”, a spus tehnicianul FCSB-ului la conferința de presă de după meci.