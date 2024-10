Laurențiu Reghecampf a dezvăluit că a scăpat-o pe Anamaria Prodan de închisoare: „Am plătit!”

Mariajul dintre Laurențiu Reghecampf și Anamaria Prodan a fost plin de momente mai mult sau mai puțin plăcute. Antrenorul român a dezvăluit recent că a fost nevoit să plătească de urgență o sumă importantă pentru ca soția lui de atunci să nu facă înschisoare.

Dezvăluirile lui Reghecampf. Cum a scăpat-o pe Anamaria Prodan

În anul 2015, Anamaria Prodan a încasat un comision de 100.000 de euro în Las Vegas, SUA. Suma de bani era plătită de către cei de la Al Hilal pentru transferul lui Mihai Pintilii.

Laurențiu Reghecampf a dezvăluit de curând cum a fost nevoit să plătească o sumă mare de bani din cauza tranzacției care o putea trimite pe impresara de jucători în închisoare. Tehnicianul român a scos din buzunar o sumă importantă.

„Îți spun toată povestea. Pintilii nu a fost dat împrumut la Pandurii când eram eu antrenor. Suta de mii de care vorbești tu nu este pentru Pintilii, e pentru transferul lui Samaras.

Și pentru suta aia de mii am plătit eu banii la ANAF. Pentru scrisoarea pe care ai făcut-o tu la ANAF să întrebi. După articolul tău, am primit de la ANAF că am de plătit 84.000 de euro. Și am plătit pe PFA-ul lui Anamaria”, a spus Laurențiu Reghecampf pentru .

„Dacă nu se plătesc banii, riscă să fie arestată doamna!”

„Am trimis banii din Emirate și s-a plătit. M-a sunat contabila că dacă nu se plătesc banii, riscă să fie arestată doamna. Și am plătit, i-am împrumutat PFA-ul și a plătit ea”, a mai spus antrenorul român conform sursei citate.

Reghecampf, în conflict cu Mihai Rotaru

pentru a doua oară la începutul sezonului trecut, însă a plecat după scurt timp după ce și-a încetat contractul

„Am recuperat doar 100 de mii de euro.

Mai sunt 200 de mii. De fapt, nu am recuperat nimic de la el. Am recuperat 100 de mii de la Bogdan Merișanu, de la preparatorul fizic, de la Reghe nu. Mai avem 200 de mii de recuperat”, spunea Mihai Rotaru nu cu mult timp în urmă la FANATIK SUPERLIGA.