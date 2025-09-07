Laurențiu Reghecampf a explicat de ce nu poate lua fotbaliști români în Sudan. Cum s-a adaptat antrenorul în Africa și cu ce probleme se confruntă în prezent

din Sudan. Tehnicianul român Ce a spus despre dificultățile întâmpinate la noul său club.

ADVERTISEMENT

Românii, interziși la echipa lui Laurențiu Reghecampf? De ce nu pot veni conaționalii antrenorului la Al-Hilal Omdurman

Laurențiu Reghecampf nu a stat mult timp fără angajament după experiența de la Esperance Tunis. Antrenorul român îi pregătește acum pe cei de la Al-Hilal Omdurman, cu care a bifat deja primul meci (1-1 cu Mogadishu City, în prima etapă din campionatul de fotbal al Africii de Est și Centrale).

Tehnicianul a povestit cum a fost pentru el primul contact cu fotbalul din această zonă a lumii și a explicat ulterior motivul pentru care jucătorii din afara continentului ajung foarte greu aici.

ADVERTISEMENT

„Am avut mai mult de jumătate echipă plecată!”

„Este un turneu pe care îl iau ca pregătire, având în vedere că îmi lipsesc aproape 16 jucători plus 2 jucători care sunt accidentați din jucătorii care au jucat majoritatea meciurilor anul trecut. Am 14 jucători plecați la echipele naționale și am 2 jucători care se refac după accidentări mai grave. Când se vor întoarce de la naționale, pe 10, vom avea o cu totul altă echipă.

Am avut mai mult de jumătate echipă plecată. Am vreo 5-6 copii, am câțiva jucători care sunt în momentul ăsta în probe, să spunem așa, plus câțiva jucători care fac parte din lotul echipei. Deci, nu, iau aceste meciuri ca pregătire, văd jucătorii care nu au jucat așa de mult la echipă și aștept jucătorii de la echipele naționale să se întoarcă.

ADVERTISEMENT

„Este greu să aduci din Europa sau din Brazilia. Acomodarea nu este foarte ușoară!”

Am rezolvat această problemă (n.r. – întăriri), au fost aduși 6-7 jucători, dar la fel sunt plecați la echipele naționale. Este greu (n.r. – să aducă jucători români sau oameni în staff), este o situație diferită. Majoritatea jucătorilor sunt din zona Africii pentru că e dificil aici să te acomodezi cu ceea ce se întâmplă prin Africa. Plus că aria lor de selecție este foarte mare, sunt foarte mulți jucători africani foarte buni. Este greu să aduci din Europa sau din Brazilia. Acomodarea nu este foarte ușoară.

ADVERTISEMENT

Eu sunt bine, nu fac altceva decât ceea ce aș face la orice echipă. Mă antrenez. Facem planuri, facem analize, încercăm să creăm o echipă, încercăm să ne pregătim pentru programul care urmează, un program foarte încărcat, cu foarte multe meciuri și cel mai grav lucru este că nu am avut la dispoziție jucătorii importanti, să pot să antrenez și să fac ceea ce mi-aș fi dorit să fac. Dar asta este situația, o luăm ca atare și încercăm să scoatem cât mai mult”, a spus Laurențiu Reghecampf la FANATIK SUPERLIGA.