Laurențiu Reghecampf a făcut planul în privința lui Denis Drăguș. Când va reveni pe gazon

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Laurențiu Reghecampf se pregătește de prima partidă din cel de-al treilea mandat la conducerea FCSB. Antrenorul a anunțat că Denis Drăguș nu s-a refăcut după accidentare și nu va fi apt pentru duelul cu Oțelul Galați.

Laurențiu Reghecampf, ultimele detalii despre situația lui Denis Drăguș

Înaintea întâlnirii din etapa a 11-a a SuperLigii, tehnicianul ”roș-albaștrilor” a dezvăluit că Drăguș își continuă recuperarea după accidentarea suferită în urmă cu trei săptămâni și care .

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”Avem un plan de recuperare pentru Denis Drăguș, împreună cu doctorul și fizioterapeuții, preconizăm ca săptămâna viitoare să fie în lotul pentru meciul cu Voluntari, dacă toate lucrurile vor decurge așa cum au decurs săptămâna aceasta.

El a avut parte și de două antrenamente cu echipa, deci în momentul de față suntem foarte fericiți cu ceea ce a lucrat staff-ul medical cu el”, a declarat Reghecampf, în conferința de presă premergătoare duelului cu Oțelul.

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Programul FCSB în următoarele etape

Transferat de FCSB după ce și-a încheiat conturile cu Trabzonspor, Denis Drăguș a jucat două meciuri pentru ”roș-albaștri”. A debutat în partida cu Petrolul, când a evoluat 19 minute, iar apoi a fost titular la întâlnirea cu Universitatea Craiova. Însă, s-a accidentat în finalul primei reprize și nu a mai putut continua. El este așteptat să revină în duelul din deplasare pe FC Voluntari.

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Jocul împotriva nou promovatei din runda cu numărul 12 este programat luni, 19 octombrie, de la ora 21:00. Apoi, pentru ”roș-albaștri” urmează derby-ul cu Rapid de pe Arena Națională, care va avea loc sâmbătă, 24 octombrie.

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Va sta Reghecampf pe bancă la meciul cu Oțelul?

Deși a fost prezentat oficial la FCSB în urmă cu două săptămâni, Laurențiu Reghecampf la partida cu Oțelul, programată sâmbătă, 10 octombrie, de la ora 21:30.

Deocamdată, antrenorul nu a fost înregistrat la LPF, așteptându-se confirmarea plății datoriei pe care o avea către Universitatea Craiova. Însă, Reghe speră că totul se va rezolva și va putea să-și conducă echipa.

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”Nu cred că vor fi probleme, este vorba doar de o Comisie care trebuie să analizeze faptul că s-a plătit datoria către Universitatea Craiova și că am dreptul să stau pe bancă. Cu siguranță se va rezolva în cursul zilei de astăzi și mâine voi fi pe bancă. Sper!”, a spus Reghecampf.