Laurențiu Reghecampf a găsit vinovatul după U Cluj – FCSB 1-0: „A fost totul într-o singură direcție!”

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FCSB a suferit primul eșec în SuperLiga de la numirea lui Laurențiu Reghecampf (51 de ani). 0-1 pe terenul Universității Cluj. La finalul meciului, tehnicianul a criticat brigada condusă de „centralul” Iulian Călin, reclamând mai multe faze în care ar fi fost avantajată formația pregătită de Cristiano Bergodi.

Laurențiu Reghecampf a criticat arbitrajul după U Cluj – FCSB 1-0

FCSB a avut o posesie superioară în meciul de la Cluj, însă câștig de cauză au avut gazdele, după golul înscris de Jovo Lukic în minutul 76. Laurențiu Reghecampf a constestat la final mai multe decizii luate de brigada condusă de Iulian Călin. „Din păcate, fotbalul se joacă pe goluri și, cred eu, rezultatul este nedrept, dar așa se întâmplă când nu marchezi, când ai ocazii și nu marchezi. E dificil pentru mine să discut acum, la cald. Nu îmi place să discut despre arbitraj, că nu e treaba mea, dar a fost totul într-o singură direcție. Dacă stai 3-4 minute la golul marcat de noi… Probabil că este offside, dar, din ce am văzut noi, piciorul lui Cristea este mai interior.

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La ultima fază, mingea se duce spre Drăguș, iar jucătorul lor se duce cu mâna și apoi pleacă din zona arbitrului. Mi se pare suspect ce s-a întâmplat pe teren, având în vedere originea domnului arbitru. Jucătorii au încercat să facă presiune, au avut ocazii, cred că jocul nostru a fost destul de bun, dar important este să marchezi. La faza golului primit, am discutat cu jucătorii, pentru că a fost aceeași fază la meciul cu FC Argeș.

Le-am spus că se va întâmpla, că îl vor bloca pe Dawa și Lukic va rămâne singur. I-am spus arbitrului să vadă ce face jucătorul Bic, pentru că ne-a blocat jucătorul și mingea s-a dus la Lukic, pentru că s-a mai întâmplat această fază. Dacă dânșii nu urmăresc fotbalul, n-au de unde să știe. Trebuie să fie mai bine echipa. Noi ne dorim să câștigăm. Mi-aș dori de multe ori să jucăm mai slab și să câștigăm”, a declarat antrenorul FCSB-ului la după . Patronul „roș-albaștrilor”, , a criticat la rândul său arbitrajul.

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FCSB a ieșit din zona play-off după etapa 14

FCSB a rămas cu 21 de puncte după eșecul de la Cluj și a ratat oportunitatea de a reveni pe loc de play-off după ce fusese depășită de Farul, care s-a impus luni cu 2-1 pe terenul lui FC Voluntari. Gruparea „roș-albastră”, care este la 12 puncte de liderul Dinamo, va evolua în următoarea etapă pe teren propriu contra Corvinului, jocul fiind programat sâmbătă, 7 noiembrie, de la ora 20:30. Laurențiu Reghecampf nu se va putea baza la acest joc pe , care vor fi suspendați.