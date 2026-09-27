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Laurențiu Reghecampf a fost prezentat oficial la FCSB, echipă patronată de latifundiarul din Pipera, Gigi Becali. Tehnicianul român a fost surprins cu un accesoriu de la un brand de top. Descoperă care este costul acestuia.

Laurențiu Reghecampf, ceas de mii de euro

Laurențiu Reghecampf (51 ani) este în vizorul oamenilor, în ultimele zile numele său ținând prima pagină în fotbal. Antrenorul român despre marea nemulțumire a patronului FCSB, echipă la care a fost prezentat formal. Tehnicianul a apărut la conferința de presă cu o ținută sport.

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Vestimentația este una obișnuită printre sportivii de performanță, însă un accesoriu a ieșit instant în evidență. În imaginile distribuite pe social media, dar și realizate de jurnaliștii aflați la fața locului a fost surprins un ceas de lux. Accesoriul purtat de fostul jucător de fotbal este de la un brand de top, și anume Audemars Piguet.

Fostul sportiv deține modelul Royal Oak Offshore Chronograph, pe negru. Ceasul are un preț de vânzare destul de mare. Costul diferă în funcție de referință, material (oțel sau ceramică) și mai ales, dacă este nou sau second-hand. Pe site-urile de specialitate, unul impecabil are un cost de aproximativ 65.000 de euro.

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Cu toate acestea, pe piața secundară prețurile variază. Astfel, un model similar poate fi achiziționat și cu suma de 35.000 de euro. Accesoriul purtat de Laurențiu Reghecampf dispune de o carcasă ceramică cu model decorativ Mega Rapisserie de 44 de milimetri și are o grosime de 14,4 mm. În plus, are detalii din titan din aur roz cu un strat luminescent.

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Mai mult decât atât, are caracteristici ideale pentru sportivi. Una dintre acestea este rezistența la apă, putând fi purtat până la o adâncime de 100 de metri. Totodată, are un design masiv și sportiv care nu trece neobservat. Brandul este unul apreciat de mulți bărbați, dar mai ales de cei care colecționează astfel de obiecte.

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Prezentat oficial la FCSB

„Sunt foarte fericit că am ajuns aici. A fost o săptămână grea pentru mine să realizez acest lucru, dar mi-am dorit foarte mult și lucrul acesta este cel mai important. Încă o dată, vă mulțumesc pentru primire, pentru introducere. Știu exact ce ne așteaptă, ce urmează.

Avem foarte multe lucruri de făcut, iar cel mai important lucru pentru noi, ca staff, și pentru fanii noștri, care sunt foarte importanți pentru noi, este să ne câștigăm primul meci”, a declarat Laurențiu Reghecampf, la prezentarea oficială la FCSB, unde s-a întâlnit cu jucătorii pe care-i va antrena.

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Printre aceștia se numără și Denis Drăguș (27 ani), care a suferit o accidentare ce îl ține departe de teren. Din păcate, tânărul a fost exclus din lotul echipei naționale a României pentru că s-a accidentat în timpul meciului cu U Craiova. La prima ședință de pregătire a noului tehnician, față de ceilalți colegi.