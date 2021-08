Laurențiu Reghecampf a rămas „rege” în Golf. Elogiile unui fost colaborator: „Unul dintre cei mai mari antrenori”. Exclusiv

Laurențiu Reghecampf nu are parte de un început de mandat liniștit la Universitatea Craiova. Acesta a început cu stângul, fiind eliminat din Conference League de . În campionat, Știința a pierdut pe teren propriu în fața celor de la FC Botoșani, scor 1-2.

ADVERTISEMENT

„Reghe” a cerut întăriri, iar este de aceeași părere cu omul pe care l-a numit șeful băncii tehnice de la echipă. Astfel, am putea să asistăm la câteva nume noi în viitorul apropiat la Universitatea Craiova.

Dan Zdrîncă știe metodele de lucru ale lui Laurențiu Reghecampf și are încredere că acesta va face treabă la Universitatea Craiova: „Unul dintre cei mai mari tehnicieni din noua generație”

Dan Zdrîncă este unul dintre românii care au făcut performanță în zona arabă. FANATIK . Antrenorul cu portarii a lucrat la Al Hilal în momentul în care Laurențiu Reghecampf se afla la club.

ADVERTISEMENT

24 de meciuri a contabilizat Reghecampf la Al Hilal, reușind următorul bilanț: 13 victorii, 6 remize şi 5 înfrângeri. Dan Zdrîncă, cel care s-a întors recent la Al Ain, a acceptat să vorbească pentru FANATIK despre perioada din Arabia, dar a avut și cuvinte de laudă la adresa .

Din nou în zona Arabă, cum a fost revenirea?

– Sunt foarte fericit că am revenit la clubul Al Ain din Emiratele Arabe, club cu care am avut contract până în vara trecută. La începutul lunii iulie am fost sunat de către portarul echipei Khaled Eissa spunându-mi că are nevoie de mine și că trebuie să mă întorc.

ADVERTISEMENT

Bineînțeles că toate aceste discuții au fost după numirea antrenorului principal Serghey Rebrov, care a fost din start de acord să lucrăm împreuna. Bineînțeles că eu cu Rebrov nu mă cunoșteam personal, dar el a acceptat din start faptul că portarul Khaled Eissa și-a dorit enorm revenirea mea la echipă.

Îl cunoști pe Laurențiu Reghecampf, ați fost la același club, ce impresie ți-a lăsat?

ADVERTISEMENT

– Nu am lucrat cu el chiar în mod direct. La Al Hilal eu eram la echipa olimpică, fiind adus chiar de el, dar, pentru mine, „Mister” este unul dintre cei mai mari antrenori din nouă generație.

Crezi că va face treabă la Universitatea Craiova?

– Sunt convins că va reuși, dar nimic nu se poate face peste noapte. Este nevoie de ceva timp pentru ca munca prestată de el și staff-ul lui sa-și spună cuvântul.

ADVERTISEMENT

45 de ani are Laurențiu Reghecampf

2014-2015 a fost sezonul în care „Reghe” a antrenat-o pe Al Hilal

Mesajul pentru Laurențiu Reghecampf și dezvăluirea despre cum sunt priviți românii în zona Arabiei: „Burcă și Florin Tănase au fost aproape să semneze aici”

Ți-ai fi dorit să ajungi în staff-ul lui de la echipa din Bănie?

– Pentru mine, „Mister” este omul care m-a influențat pozitiv, este un antrenor cu care eu mi-aș dori să lucrez și, de ce nu, poate pe viitor acest lucru va fi posibil.

ADVERTISEMENT

La ce nivel e fotbalul de acolo comparativ cu al nostru?

– Nivelul fotbalului a crescut enorm și este în continuă creștere prin aducerea unor fotbaliști de mare valoare. În Emirate se joacă cu patru străini, străini care sunt plătiți pe măsura valorii lor. Din câte știu, foarte aproape de un contact aici au fost și doi fotbaliști români, Burcă și Florin Tănase. Nu-și putea spune exact pentru care motiv transferul lor nu s-a realizat.

Românii sunt apreciați acolo?

– Aici au antrenat Ilie Balaci și Cosmin Olăroiu și au jucat fotbaliști precum Mirel Rădoi, asta face ca încrederea lor in romani sa fie mare.

Un mesaj pentru Laurențiu Reghecampf și staff-ul său?

– Să aibă parte de mult noroc!

Dan Zdrîncă a reușit să cucerească două trofee de campion în perioada în care a făcut parte din staff-ul echipei Al Hilal. Ca fotbalist, acesta a jucat în țară pentru echipe ca Extensiv Craiova, Astra, Jiul Petroșani, FC Brașov și .