Laurențiu Reghecampf a ratat primul trofeu la Al-Hilal Omdurman! Înfrângere în marea finală împotriva unei echipe din Tanzania

După despărțirea de Esperance Tunis, Laurențiu Reghecampf și-a găsit un nou angajament. Cunoscutul tehnician român a semnat cu Al-Hilal Omdurman, iar „Reghe” a ratat la „mustață” să câștige deja primul trofeu.

Laurențiu Reghecampf a ratat primul trofeu în Sudan

Deși foarte multă lume din spațiul public a criticat decizia lui Laurențiu Reghecampf de a semna în Sudan, antrenorul român reușește să le „închidă gura” și obține rezultate de excepție la Al-Hilal Omdurman.

Formația pregătită de Laurențiu Reghecampf a câștigat en-fanfare grupa din competiția CECAFA Kagame și astfel că în semifinală a dat de APR, echipă din Rwanda. .

Ajunsă în finală, Al-Hilal Omdurman s-a întâlnit cu Singida Black Stars. Formația din Tanzania a deschis scorul prin Chota Chama, în minutul 19. Elevii lui Laurențiu Reghecampf au egalat rapid, Abdel Raouf punctând în minutul 31. Ei bine, ultimul gol al partidei a fost marcat de tanzanieni prin același Chota Chama, în minutul 58, și astfel că tehnicianul român a ratat șansa cuceririi primului trofeu la noua sa echipă.

Laurențiu Reghecampf, sincer vizavi de aducerea fotbaliștilor români în Sudan

Într-o intervenție la FANATIK SUPERLIGA, Laurențiu Reghecampf a mărturisit că lotul lui Al-Hilal Omdurman a fost întărit de la instalarea sa. , tehnicianul a fost sincer și a transmis că sunt foarte greu de aduși, echipele din Africa având în componență jucători de pe continent.

„Am rezolvat această problemă (n.r. – întăriri), au fost aduși 6-7 jucători, dar la fel sunt plecați la echipele naționale. Este greu (n.r. – să aducă jucători români sau oameni în staff), este o situație diferită. Majoritatea jucătorilor sunt din zona Africii pentru că e dificil aici să te acomodezi cu ceea ce se întâmplă prin Africa. Plus că aria lor de selecție este foarte mare, sunt foarte mulți jucători africani foarte buni. Este greu să aduci din Europa sau din Brazilia. Acomodarea nu este foarte ușoară.

Eu sunt bine, nu fac altceva decât ceea ce aș face la orice echipă. Mă antrenez. Facem planuri, facem analize, încercăm să creăm o echipă, încercăm să ne pregătim pentru programul care urmează, un program foarte încărcat, cu foarte multe meciuri și cel mai grav lucru este că nu am avut la dispoziție jucătorii importanți, să pot să antrenez și să fac ceea ce mi-aș fi dorit să fac. Dar asta este situația, o luăm ca atare și încercăm să scoatem cât mai mult”, a spus Laurențiu Reghecampf la FANATIK SUPERLIGA.