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Atmosferă tensionată înaintea Laurențiu Reghecampf a fost protagonistul unui episod surprinzător la sosirea delegației campioanei României la stadionul din Mioveni. Antrenorul în vârstă de 51 de ani a preferat să rămână în autocar.

Laurențiu Reghecampf, nemulțumit de condițiile de la Mioveni! A rămas în autocar înainte de FC Argeș – FCSB

În timp ce fotbaliștii roș-albaștrilor au coborât din autocar și s-au îndreptat spre vestiare, decis să rămână în autocar. Potrivit , tehnicianul a fost surprins de reporterii prezenți la fața locului, iar ulterior a coborât pentru a explica situația. Reghecampf și-a exprimat nemulțumirea față de dimensiunile vestiarului, considerând că spațiul disponibil nu era suficient pentru întreaga delegație a roș-albaștrilor.

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„Nu este loc, ce să fac? Să mă duc să stau peste jucători?”, a fost reacția lui Laurențiu Reghecampf, conform sursei citate. Ulterior, antrenorul FCSB a intrat în incinta stadionului, însă nemulțumirea sa a fost susținută și de imaginile surprinse la arena din Mioveni.

Echipamentul FCSB nu a încăput în vestiar! Situație neobișnuită înaintea meciului cu FC Argeș

Problemele legate de spațiul disponibil nu s-au limitat doar la reacția lui Laurențiu Reghecampf. Mai multe obiecte din echipamentul roș-albaștrilor au fost depozitate pe holul stadionului, în afara vestiarului. Printre acestea s-au numărat gențile delegației și sacul cu mingi, care nu au mai încăput în încăperea destinată oaspeților. Reporterii FANATIK i-au surprins pe fotbaliștii de la FCSB chinuindu-se să facă încălzirea pe saltele pe holurile de la vestiare.

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Incidentul vine la numai o zi după ce Nuno Campos, antrenorul lui Dinamo, și-a exprimat, la rândul său, nemulțumirea față de condițiile întâlnite pe stadionul din Slobozia, la meciul pierdut cu Petrolul Ploiești, scor 0-1.