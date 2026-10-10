Laurențiu Reghecampf a schimbat căpitanul la FCSB! Cine poartă banderola cu Oțelul Galați

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Laurențiu Reghecampf a luat o decizie surprinzătoare înaintea meciului dintre FCSB și Oțelul Galați. Antrenorul roș-albaștrilor a decis să îi încredințeze banderola de căpitan lui Karlo Muhar. Mijlocașul croat devine astfel al patrulea fotbalist care îndeplinește acest rol în actualul sezon, după Darius Olaru, Florin Tănase și David Miculescu.

Karlo Muhar, noul căpitan al FCSB! Laurențiu Reghecampf a luat o decizie surprinzătoare

Laurențiu Reghecampf a luat o decizie surprinzătoare înaintea meciului dintre Antrenorul roș-albaștrilor a decis să îi încredințeze banderola de căpitan lui Karlo Muhar. Mijlocașul croat devine astfel al patrulea fotbalist care îndeplinește acest rol în actualul sezon, după Darius Olaru, Florin Tănase și David Miculescu.

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Decizia este cu atât mai surprinzătoare cu cât Fotbalistul român a mai purtat banderola în actuala stagiune, însă Reghecampf a preferat să îi ofere această responsabilitate unui jucător sosit recent la echipă.

FCSB, la al patrulea căpitan în doar 11 etape!

FCSB a fost nevoită să schimbe de mai multe ori căpitanul în actualul sezon. Darius Olaru era liderul incontestabil al roș-albaștrilor și prima opțiune pentru purtarea banderolei. Mijlocașul a prins însă un transfer în Belgia, iar Marius Baciu, antrenorul echipei la acea vreme, a fost nevoit să desemneze un nou lider pe teren.

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Responsabilitatea a fost preluată de Florin Tănase. Experimentatul fotbalist era o alegere firească. Acesta mai purtase banderola de căpitan și era unul dintre cei mai vechi jucători ai echipei. Totuși, nici această variantă nu a rezistat prea mult. Tănase a părăsit, la rândul său, FCSB, iar roș-albaștrii au fost nevoiți să găsească un alt lider.

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În aceste condiții, banderola a ajuns la David Miculescu. Atacantul a ratat primele etape ale sezonului din cauza unei accidentări care l-a ținut departe de teren. După revenire, acesta a devenit căpitanul formației roș-albastre. Totuși, odată cu venirea lui Laurențiu Reghecampf, se pare că ierarhia din vestiar s-a schimbat din nou.

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Karlo Muhar, căpitan la FCSB! Croatul a fost transferat în această vară!

Alegerea lui Laurențiu Reghecampf este una destul de surprinzătoare, având în vedere că Karlo Muhar a ajuns recent la FCSB. Mijlocașul croat a primit banderola de căpitan, deși în lotul roș-albaștrilor se află fotbaliști cu o vechime mult mai mare. David Miculescu și Ștefan Târnovanu sunt doar două exemple.

Mai mult, pe rețelele de socializare, FCSB a anunțat inițial că David Miculescu va purta banderola de căpitan în duelul cu Oțelul Galați din această seară. Până la urmă, liderul de pe teren va fi însă Karlo Muhar. Numele croatului apare în dreptul simbolului care indică rolul de căpitan pe foaia oficială de joc a partidei.