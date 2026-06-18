Sport

Culisele revenirii lui Laurențiu Reghecampf la „cel mai important club din Africa”

Laurențiu Reghecampf este noul antrenor al formației Esperance Tunis. Tehnicianul român a vorbit despre decizia de a reveni la clubul tunisian. Ce l-a convins, de fapt.
Mihai Dragomir
18.06.2026 | 10:10
Culisele revenirii lui Laurentiu Reghecampf la cel mai important club din Africa
ULTIMA ORĂ
Laurențiu Reghecampf a explicat cum s-a întors la Esperance Tunis. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
ADVERTISEMENT

Laurențiu Reghecampf (50 de ani) a avut un an foarte bun la formația sudaneză Al Hilal Omdurman, alături de care a câștigat titlul în campionatul Rwandei. Deși era dat ca și semnat pentru încă un sezon alături de club, tehnicianul român a apărut semnând oficial cu Esperance Tunis, fostul său club. Ce a spus despre decizia luată.

Laurențiu Reghecampf a spus de ce s-a întors la Esperance Tunis

Campion atât în Rwanda cât şi în Sudan cu Al Hilal Omdurman, Laurențiu Reghecampf semnase cu aceștia prelungirea contractului. La doar câteva zile distanță, același antrenor român punea pixul pe foaie într-un nou contract cu Esperance Tunis, echipa pe care a mai pregătit-o anterior. Fostul mijlocaș român a vorbit despre decizia luată, explicând că schimbarea conducerii clubului tunisian a fost un factor extrem de important.

ADVERTISEMENT

(n.r. despre sezonul la Al-Hilal Omdurman) Nici nu mai contează ce dificultăți am întâmpinat. Important este că am ieșit campioni. A fost o experiență interesantă și valoroasă. Esperance Tunis este cel mai important club din Africa, o echipă care îți oferă șansa de a câștiga cele mai importante trofee.

Cunosc foarte bine echipa, atmosfera și fanii, iar acest lucru este exact ceea ce îmi doresc. La un asemenea club, obiectivele sunt clare: să câștigi fiecare competiție în care participi. Nu mai contează ce s-a întâmplat înainte. Au fost făcute schimbări la nivelul conducerii administrative, iar cei care conduc clubul acum, împreună cu președintele, au decis ca Laurențiu Reghecampf să fie antrenorul echipei în noul sezon”, a spus inițial Laurențiu Reghecampf.

ADVERTISEMENT
Ce se va întâmpla cu Volodimir Zelenski după război. Răspunsul dat de majoritatea...
Digi24.ro
Ce se va întâmpla cu Volodimir Zelenski după război. Răspunsul dat de majoritatea ucrainenilor

Laurențiu Reghecampf, declarație de dragoste față de Esperance Tunis

Ulterior, Reghecampf a ținut să vorbească despre atmosfera de la Esperance Tunis și tot ceea ce reprezintă această echipă pentru el în prezent, fiind extrem de atașat de ea. „Fanii au apreciat întotdeauna faptul că echipa a practicat un fotbal bun în mandatul meu, iar pentru acest lucru mă simt respectat și apreciat.

ADVERTISEMENT
Cum a apărut Ivana Knoll pe stadion, după ce a fost numită de...
Digisport.ro
Cum a apărut Ivana Knoll pe stadion, după ce a fost numită de englezi "cea mai mare cerșetoare de atenție"

Mă onorează și, în același timp, mă motivează enorm să văd aprecierea pentru munca mea. (n.r. dacă a fost greu să o alegă pe Esperance, deși a mai avut oferte) Nu. A fost foarte simplu. Pentru mine, Esperance reprezintă mult mai mult decât o echipă pe care o antrenez. M-am apropiat sufletește enorm de acest club și de tot ceea ce înseamnă el”, a mai spus Reghecampf, pentru digisport.ro.

ADVERTISEMENT
  • 05.11.2024 – 17.03.2025 fusese perioada primului mandat al lui Laurențiu Reghecampf la Esperance Tunis
  • 2,25 a fost media de puncte a tehnicianului român în prima perioadă la clubul tunisian
S-a retras de la FCSB! Decizia luată de Gigi Becali: toate acțiunile în...
Fanatik
S-a retras de la FCSB! Decizia luată de Gigi Becali: toate acțiunile în mâna unui singur om
Cum poate trimite România echipă direct în turul 2 UEFA Champions League. FRF...
Fanatik
Cum poate trimite România echipă direct în turul 2 UEFA Champions League. FRF a anunțat ce trebuie să facă cluburile din SuperLiga
El e Gigi Becali de Dortmund. Omul care aprobă investițiile străine în România...
Fanatik
El e Gigi Becali de Dortmund. Omul care aprobă investițiile străine în România este acționar în Bundesliga
Tags:
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Fotbalistul român i-a închis telefonul în nas lui Giovanni Becali: 'Vreau să îți...
iamsport.ro
Fotbalistul român i-a închis telefonul în nas lui Giovanni Becali: 'Vreau să îți schimb viața!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!