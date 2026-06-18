Culisele revenirii lui Laurențiu Reghecampf la „cel mai important club din Africa”

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Laurențiu Reghecampf (50 de ani) a avut un an foarte bun la formația sudaneză Al Hilal Omdurman, alături de care a câștigat titlul în campionatul Rwandei. Deși era dat ca și semnat pentru încă un sezon alături de club, tehnicianul român a apărut semnând oficial cu Esperance Tunis, fostul său club. Ce a spus despre decizia luată.

Laurențiu Reghecampf a spus de ce s-a întors la Esperance Tunis

Campion atât în Rwanda cât şi în Sudan cu Al Hilal Omdurman, . La doar câteva zile distanță, același , echipa pe care a mai pregătit-o anterior. Fostul mijlocaș român a vorbit despre decizia luată, explicând că schimbarea conducerii clubului tunisian a fost un factor extrem de important.

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„(n.r. despre sezonul la Al-Hilal Omdurman) Nici nu mai contează ce dificultăți am întâmpinat. Important este că am ieșit campioni. A fost o experiență interesantă și valoroasă. Esperance Tunis este cel mai important club din Africa, o echipă care îți oferă șansa de a câștiga cele mai importante trofee.

Cunosc foarte bine echipa, atmosfera și fanii, iar acest lucru este exact ceea ce îmi doresc. La un asemenea club, obiectivele sunt clare: să câștigi fiecare competiție în care participi. Nu mai contează ce s-a întâmplat înainte. Au fost făcute schimbări la nivelul conducerii administrative, iar cei care conduc clubul acum, împreună cu președintele, au decis ca Laurențiu Reghecampf să fie antrenorul echipei în noul sezon”, a spus inițial Laurențiu Reghecampf.

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Laurențiu Reghecampf, declarație de dragoste față de Esperance Tunis

Ulterior, Reghecampf a ținut să vorbească despre atmosfera de la Esperance Tunis și tot ceea ce reprezintă această echipă pentru el în prezent, fiind extrem de atașat de ea. „Fanii au apreciat întotdeauna faptul că echipa a practicat un fotbal bun în mandatul meu, iar pentru acest lucru mă simt respectat și apreciat.

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Mă onorează și, în același timp, mă motivează enorm să văd aprecierea pentru munca mea. (n.r. dacă a fost greu să o alegă pe Esperance, deși a mai avut oferte) Nu. A fost foarte simplu. Pentru mine, Esperance reprezintă mult mai mult decât o echipă pe care o antrenez. M-am apropiat sufletește enorm de acest club și de tot ceea ce înseamnă el”, a mai spus Reghecampf, pentru

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