Laurențiu Reghecampf a spus totul despre revenirea la FCSB! Mesajul pe care i l-a transmis fostului coleg de echipă

FCSB caută un nou antrenor principal, după ce Mirel Rădoi s-a dus în Turcia la Gaziantep în plin sezon. Laurențiu Reghecampf, fostul tehnician al „roș-albaștrilor”, a transmis printr-un fost coleg de echipă ce are de gând să facă. Rămâi pe site-ul nostru pentru a vedea ce decizie a luat antrenorul român în privința viitorului său.

Laurențiu Reghecampf exclude o revenire la FCSB

FCSB se află într-o situație delicată la nivelul băncii tehnice. Deși echipa a rămas pe mâinile cuplului Lucian Filip – Alin Stoica, cei care au condus formația „roș-albastră” în succesul cu 3-1 în fața Petrolului, campioana României are nevoie de un tehnician principal. , a transmis prin intermediul lui Vivi Răchită că nu are de gând să se întoarcă acum la FCSB.

„Vorbeam cu Reghe, când eram în Egipt, dacă se întoarce la FCSB. Zice Corniță, că așa îl alint eu: ‘Nu, nu mă întorc, stau aici’. Mi-a zis: ‘Nu frate. Stau aici să câștig campionatul!’. I-am zis că scrie presa românească că se întoarce la FCSB. El mi-a zis clar că nu se întoarce, stă acolo să câștige campionatul”, a dezvăluit Vivi Răchiă la FANATIK SUPERLIGA, completat și de Florin Gardoș: „Să își termine sezonul și poate vine din vară!”.

Laurențiu Reghecampf poate câștiga două titluri în același sezon

Laurențiu Reghecampf este foarte aproape de o performanță istorică pentru un antrenor român în acest sezon. „Am play-off-ul în Sudan la mijlocul lunii mai și sper să termin și campionatul din Rwanda. Bine, sper să-l câștig înainte cu 4-5 etape ca să pot să îmi împart echipa, că trebuie să împart echipa cumva în două.

Urmează campionatul din Sudan. Vreau să le câștig pe amândouă. Este puțin bizar, dar asta e realitatea. În Rwanda noi suntem invitați. Este o situație specială, având în vedere faptul că nu poți juca în Sudan”, a explicat Laurențiu Reghecampf la FANATIK SUPERLIGA.

