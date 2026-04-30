Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Laurențiu Reghecampf a spus totul despre revenirea la FCSB! Mesajul pe care i l-a transmis fostului coleg de echipă

FCSB caută un nou antrenor principal. Laurențiu Reghecampf a transmis ce gânduri are prin intermediul unui fost coleg de echipă. Ce a spus antrenorul român despre campioana României.
Mihai Dragomir
30.04.2026 | 09:15
FCSB caută un nou antrenor principal, după ce Mirel Rădoi s-a dus în Turcia la Gaziantep în plin sezon. Laurențiu Reghecampf, fostul tehnician al „roș-albaștrilor”, a transmis printr-un fost coleg de echipă ce are de gând să facă. Rămâi pe site-ul nostru pentru a vedea ce decizie a luat antrenorul român în privința viitorului său.

Laurențiu Reghecampf exclude o revenire la FCSB

FCSB se află într-o situație delicată la nivelul băncii tehnice. Deși echipa a rămas pe mâinile cuplului Lucian Filip – Alin Stoica, cei care au condus formația „roș-albastră” în succesul cu 3-1 în fața Petrolului, campioana României are nevoie de un tehnician principal. Laurențiu Reghecampf, cel care a dezvăluit în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA clauza uriașă pe care o are la Al Hilal, a transmis prin intermediul lui Vivi Răchită că nu are de gând să se întoarcă acum la FCSB.

„Vorbeam cu Reghe, când eram în Egipt, dacă se întoarce la FCSB. Zice Corniță, că așa îl alint eu: ‘Nu, nu mă întorc, stau aici’. Mi-a zis: ‘Nu frate. Stau aici să câștig campionatul!’. I-am zis că scrie presa românească că se întoarce la FCSB. El mi-a zis clar că nu se întoarce, stă acolo să câștige campionatul”, a dezvăluit Vivi Răchiă la FANATIK SUPERLIGA, completat și de Florin Gardoș: „Să își termine sezonul și poate vine din vară!”.

Laurențiu Reghecampf poate câștiga două titluri în același sezon

Laurențiu Reghecampf este foarte aproape de o performanță istorică pentru un antrenor român. Tehnicianul se află în ipostaza în care, cu aceeași echipă, poate câștiga două campionate diferite în acest sezon. „Am play-off-ul în Sudan la mijlocul lunii mai și sper să termin și campionatul din Rwanda. Bine, sper să-l câștig înainte cu 4-5 etape ca să pot să îmi împart echipa, că trebuie să împart echipa cumva în două.

Urmează campionatul din Sudan. Vreau să le câștig pe amândouă. Este puțin bizar, dar asta e realitatea. În Rwanda noi suntem invitați. Este o situație specială, având în vedere faptul că nu poți juca în Sudan”, a explicat Laurențiu Reghecampf la FANATIK SUPERLIGA.

  • 21.05.2012 – 27.05.2014 este intervalul primului mandat al lui Laurențiu Reghecampf la FCSB (103 meciuri)
  • 04.12.2015 – 19.05.2017 a fost cea de-a doua perioadă în care Laurențiu Reghecampf a pregătit-o pe FCSB (73 de meciuri)
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Nu Iordănescu, Lucescu sau Ienei! 'El a fost cel mai șmecher antrenor din...
iamsport.ro
Nu Iordănescu, Lucescu sau Ienei! 'El a fost cel mai șmecher antrenor din istoria fotbalului românesc'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!