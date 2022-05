Laurenţiu Reghecampf, adevărul despre divorţul de Anamaria Prodan. Ce l-a făcut, de fapt, să rupă relaţia: “Cel mai bine era să pun capăt atunci”

Laurențiu Reghecampf a vorbit despre divorțul de Anamaria Prodan. Antrenorul Universității Craiova a dezvăluit care a fost motivul pentru care a decis să pună capăt mariajului.

Invitat la emisiunea 40 de întrebări cu Denise Rifai, a vorbit despre divorțul de Anamaria Prodan. Acesta a explicat motivul pentru care a decis să încheie relația cu impresara.

Antrenorul Universității Craiova nu a putut să treacă peste un incident de acum trei ani. Mai exact, Anamaria Prodan l-a lovit pe Dan Alexa, iar momentul a fost unul controversat și discutat în presă.

“Nu, pentru că nu știam și niciodată nu m-a interesat să controlez ce făcea Anamaria. Întotdeauna merg pe premisa ca am încredere în omul de lângă mine, așa cum și cel de lângă mine are încredere. Apar discuții mai ales atunci când ești persoană publică.

Momentul când s-a întâmplat acel episod, eu am avut o discuție cu Anamaria, eu fiind atunci în Dubai cu ambii băieți. Nu am putut să-i spun lui Bebe.

Bineînțeles, Bebe vedea tot ce se întâmplă, pentru că aveam toate canalele românești în living. Și am luat eu acea decizie, am încercat să trec peste acest moment, dar nu am putut.

Îmi pare rău că i-am dat ei anumite speranțe, dar cred că cel mai bine era să pun eu capăt atunci.”, a explicat Laurențiu Reghecampf la .

Întrebat cine a înșelat primul în căsnicia celor doi, Reghecampf a spus că nu poate răspunde la această întrebare deoarece nu poate ști sigur dacă fosta parteneră i-a fost sau nu infidelă.

“E greu de spus. Așa cum am spus mai devreme, niciodată nu m-am gândit că Anamaria Prodan mă înșală. Și nici acum nu pot să spun 100% că m-a înșelat, pentru că eu nu am prins-o.

Doar am văzut acel gest, care nu a părut un gest de ceartă, mi s-a părut clar că este un gest între doi oameni care au ceva unul cu celălalt. Nu am urmărit acest lucru, nu am urmărit persoana de lângă mine.”, a mai spus acesta.

Când a încetat Laurențiu Reghecampf să o iubească pe Anamaria Prodan

Momentul în care Anamaria Prodan l-a lovit pe Dan Alexa a cântărit foarte mult în căsnicia cu antrenorul Craiovei, care nu a putut trece peste acest incident.

Acesta a mai spus că nu va accepta niciodată ca impresara să se folosească de copii pentru a obține ceva.

“Intrăm într-un subiect foarte delicat. Momentul delicat în căsnicia noastră a fost când am văzut acel incident pe care l-a avut ea împreună cu antrenorul de fotbal Alexa, momentul când i-a dat cu pumnul.

Am avut o discuție cu Ana și i-am spus că va fi foarte greu să trec peste acest moment. De atunci lucrurile au luat o altă întorsătură.

Am spus acest lucru datorită unui simplu lucru: urăsc când oamenii își folosesc copiii să ajungă la niște lucruri.

Nu accept ca niciunul dintre copiii mei, nu am să-i accept niciodată Anei să-mi folosească copiii pentru a câștiga ceva. Lucrurile trebuie stabilite între omenii maturi, copiii trebuie să stea deoparte, să-și facă școala.

Este un subiect dificil pentru un copil, să-și vadă părinții că se despart. În același timp cred că este foarte important ca eu și fosta soție să ne comportăm ca niște oameni maturi și să nu implicăm copiii.”, a mai spus Laurențiu Reghecampf în emisiunea 40 de întrebări cu Denise Rifai.

Ce a spus antrenorul despre tatuajul cu Anamaria Prodan

Antrenorul Universității Craiova nu are de gând să șteargă tatuajul cu Anamaria Prodan, cel puțin nu deocamdată. Mai mult, acesta se gândește chiar să facă o poveste, acum că s-a născut și cel de-al treilea fiu al său, Liam.

“Nu, nu am șters niciun tatuaj. Nu m-am interesat la nicio clinică să șterg tatuajele. Mă gândesc să mai fac încă un tatuaj, pentru că mai am un băiat, mă gândesc să fac o poveste.

În curând voi face 47 de ani și nu cred că mai este cazul. Deocamdată tatuajele rămân.”, a fost răspunsul lui Laurențiu Reghecampf.