Laurenţiu Reghecampf, analiză la sânge după Aberdeen – FCSB: “Iar o să spună Vivi Răchită că voi fi la Palat!”

în play-off-ul Europa League. Campioana României a condus cu 2-0, însă a fost egalată în partea secundă, când evolua în inferioritate numerică după . Fostul antrenor al formației „roș-albastre”, Laurențiu Reghecampf, a analizat partida la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Laurențiu Reghecampf a analizat partida Aberdeen – FCSB 2-2

Laurențiu Reghecampf este de părere că rezultatul din Scoția este unul pozitiv pentru FCSB, ținând cont de condițiile în care s-a desfășurat partida. „Datorită faptului că au luat cartonaș roșu în minutul 30, jocul pe care l-au făcut a fost unul foarte bun. S-au apărat foarte bine, este un joc de calificare. E o situație diferită față de sezonul trecut.

Jucau foarte bine și totul se lega. În ultimele meciuri, ei au pierdut puncte importante. Ai 1-0, iei cartonaș roșu în minutul 30, jucătorii nu mai au aceeași reacție. Cu un jucător mai puțin, normal că nu mai ai posesia pe care ai avea-o în mod normal.

ADVERTISEMENT

Joci în deplasare, vii după un meci cu Rapid, nu e ușor. Din acest punct de vedere, cred că au făcut un meci foarte bun”, a declarat tehnicianul. După concluzia pozitivă a lui Laurențiu Reghecampf, fostul său coechipier Vivi Răchită a declarat că antrenorul ar dori să revină la formațiia patronată de Gigi Becali: „Următoarea intervenție a lui Reghe o să fie de la Palat”.

Laurențiu Reghecampf a analizat schimbările efectuate la pauză de FCSB

La scorul de 1-0 pentru FCSB, care avea însă om în minus, s-au produs trei modificări la pauză. Darius Olaru, Malcom Edjouma și David Kiki și-au făcut apariția pe gazon, cei înlocuiți fiind Florin Tănase, Vlad Chiricheș și Valentin Crețu. „A intrat Olaru care a marcat și a jucat foarte bine, schimbările care au fost făcute s-au făcut în așa fel încât să trateze cât mai bine faptul că joacă cu un jucător mai puțin.

ADVERTISEMENT

Era mai mult de alergat, Șut are o capacitate mai mare, poate să acopere mult mai bine terenul. Pe Tănase l-aș fi scos mai devreme, pentru că avea cartonaș din minutul 10, iar apoi a făcut un fault aiurea la mijlocul terenului, unde merita cartonaș galben. Pe primul nu-l merita. Bîrligea mi s-a părut foarte bun, cel mai bun din toate punctele de vedere, ca atitudine, ca luptă, execuție”, a declarat Laurențiu Reghecampf la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Cum ar fi tratat Laurențiu Reghecampf partida cu Aberdeen

Tehnicianul care o pregătește în acest moment pe Al Hilal Omdurman, formație din Sudan, și-a exprimat părerea privind modul în care staff-ul tehnic al celor de la FCSB a tratat jocul din Scoția. „Vivi zicea că o să fiu la Palat”, a spus Laurențiu Reghecampf, care a clarificat mai apoi faptul că nu își dorește să revină la echipă.

După un dezacord între cei doi foști coechipieri privind identitatea echipei, „Reghe” a revenit la tactica formației „roș-albastre”: „Din punct de vedere al jocului, în primele 15 minute cei de la Aberdeen au fost puțin mai activi și mai dornici să marcheze. Eu unul n-aș fi de acord cu chestia asta, având în vedere diferența de valoare, aș fi făcut altfel, aș fi făcut presiune eu, aș fi făcut un joc mai agresiv.

ADVERTISEMENT

Clar se vede o diferență de valoare între cele două echipe, dar dacă ei au decis să se retragă deliberat și să aștepte jocul pe contraatac, așa a fost făcută tactica meciului. Din ceea ce am văzut eu după primirea cartonașului roșu, cred eu FCSB a făcut un joc bun. Au un rezultat care o să le asigure calificarea pentru grupa de Europa League”.