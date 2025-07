Laurenţiu Reghecampf, analiză la sânge după eliminarea FCSB-ului din Champions League: “Au luat meciul foarte lejer! Calificarea a fost pierdută în tur”

Campioana României a ratat șansa calificării în turul 3 preliminar al UEFA Champions League, după înfrângerea total surprinzătoare în dubla manșă în fața celor de la Shkendija. Laurențiu Reghecampf, fostul antrenor al formației roș-albastre, a tras câteva concluzii după duelul de pe Arena Națională.

FCSB, de nerecunoscut. Ce se întâmplă cu campioana României

FCSB nu trece printr-o perioadă deloc bună. Jocul campioanei României suferă, iar rezultatele negative vin unul după altul. E nevoie, parcă, de un reset total. Roș-albaștrii au derby în campionat sâmbătă, cu Dinamo, iar apoi urmează manșa tur a dublei din Europa League cu Drita.

L , s-a arătat total dezamăgit de forma proastă a roș-albaștrilor. El e de părere că, din punct de vedere tehnico-tactic, campioana României nu arată deloc bine.

„Eu, sincer, sunt trist. Din suflet vă spun că îmi pare rău. Întotdeauna când joacă FCSB e un prilej de sărbătoare. M-aș bucura să câștige fiecare partidă. Sunt două lucruri diferite. Încep bine meciul, primele 30 de minute. Nu au avut multe ocazii, dar au pus presiune. Au marcat și totul părea că merge în direcția bună. Nu poți să spui că atitudinea nu a fost una bună. S-a văzut ambiție și dorință. Felicitări și publicului.

După care au cedat, cred eu. Au primit un gol din fază fixă. Macedonenii au avut și noroc. Acolo, cel care a marcat era pe jos, cerând un fault. S-a trezit cu mingea la picior și a înscris. E foarte important să ai și puțină șansă. Repriza a doua a fost una slabă.

Eu cred că s-a pierdut calificarea în primul tur. Nu trebuie să căutăm vinovați. Cred că meciul a fost tratat cu lejeritate. Am avut și eu astfel de probleme când antrenam FCSB. De multe ori am avut noroc și am întors rezultatul. Cei de la Shkendija au făcut un meci foarte bun în România. Ei trebuie să analizeze foarte bine ce se întâmplă la antrenamente. În foarte multe momente, jucătorii nu fac ce trebuie să facă”, a explicat Laurențiu Reghecampf la FANATIK SUPERLIGA.

Reghecampf știe unde a greșit Elias Charalambous

În plus, fostul antrenor de la FCSB e de părere că Elias Charalambous putea gândi diferit abordarea din repriza a doua. Reghe crede că Vlad Chiricheș ar fi putut fi coborât în centrul apărării pentru ca

„Sincer, eu aș fi schimbat unul dintre fundașii centrali. L-aș fi băgat pe Chiricheș acolo. Îl lăsam pe Șut să joace număr 6. El trebuia să rămână în fața fundașilor centrali. Ambii fundași laterali urcă foarte mult, pentru că mijlocașii centrali avansează. S-au greșit lucruri simple.

Una peste alta, cred eu că atmosfera este aceeași. Au avut o șansă foarte mare să se califice în grupele Champions League. Aveau un culoar foarte bun, care le-ar fi permis să ajungă acolo. Din păcate, nu s-a întâmplat acest lucru. Trebuie să analizeze foarte bine și să aibă discuții individuale cu fotbaliștii”, a mai spus Laurențiu Reghecampf.