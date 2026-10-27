Laurențiu Reghecampf, antrenorul etapei după FCSB – Rapid 4-1. Cum arată echipa ideală

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FCSB a făcut maxim de puncte în ultimele trei etape, odată cu revenirea lui Laurențiu Reghecampf (51 de ani). Tehnicianul l-a surclasat în derby pe omologul său de la Rapid, Daniel Pancu, și a fost desemnat antrenorul etapei a 13-a din SuperLiga.

Laurențiu Reghecampf, ales antrenorul etapei a 13-a din SuperLiga

Într-un timp destul de scurt de la instalare, la formația ”roș-albastră”. Victoria categorică în fața Rapidului, scor 4-1, a readus speranța suporterilor că echipa se poate lupta la titlu în acest sezon.

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”Echipa a arătat excelent fizic, iar schimbările s-au dovedit a fi inspirate. Roș-albaștrii au bifat al treilea succes la rând”, se arată pe , în dreptul numelui lui Laurențiu Reghecampf.

Cum arată echipa etapei a 13-a din SuperLiga

Succesul extraordinar obținut în derby-ul cu Rapid a propulsat și trei jucători de la FCSB în echipa ideală a rundei cu numărul 13 a SuperLigii. Este vorba de fundașul Ricardo Pădurariu și mijlocașii Aymen Boutoutaou și Karlo Muhar.

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Campioana Universitatea Craiova , și are și ea trei reprezentați în această echipă: Carlos Mora, Oleksandr Romanchuk și Simon Elisor. în deplasare cu nou promovata Corvinul Hunedoara, scor 3-0, i-ar acest lucru le-a permis lui Ștefan Lefter și Jovo Lukic să intre în formula etapei.

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Ultimele trei locuri disponibile au fost ocupate de jucători de la UTA, Farul și Petrolul, iar echipa ideală a etapei a 13-a din SuperLiga arată astfel:

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PORTAR

Ștefan Lefter (U Cluj) – Intervențiile lui din momentele cheie au făcut diferența. A fost unul dintre cele mai bune meciuri din cariera tânărului portar al studenților clujeni.

FUNDAŞI

Carlos Mora (Universitatea Craiova) – A dominat flancul drept. Este un jucător care consumă multă energie pe durata unui meci.

– A dominat flancul drept. Este un jucător care consumă multă energie pe durata unui meci. Oleksandr Romanchuk (Universitatea Craiova) – A marcat golul care a deschis drumul oltenilor spre o nouă victorie categorică. Prinde pentru a treia oară ”Echipa etapei”.

– A marcat golul care a deschis drumul oltenilor spre o nouă victorie categorică. Prinde pentru a treia oară ”Echipa etapei”. Robert Bădescu (UTA) – Titularizat de Adrian Mihalcea, s-a achitat perfect de sarcinile trasate de antrenor.

– Titularizat de Adrian Mihalcea, s-a achitat perfect de sarcinile trasate de antrenor. Ricardo Pădurariu (FCSB) – A făcut excelent ambele faze. Devine un nume tot mai important în jocul roș-albaștrilor.

MIJLOCAŞI

Aymen Boutoutaou (FCSB) – Intrarea sa pe teren a schimbat jocul echipei. A reușit o dublă și a creat alte câteva faze spectaculoase.

– Intrarea sa pe teren a schimbat jocul echipei. A reușit o dublă și a creat alte câteva faze spectaculoase. Karlo Muhar (FCSB) – Căpitanul roș-albaștrilor bucureșteni a marcat golul care a readus-o pe FCSB în joc. A oferit și o pasă decisivă.

– Căpitanul roș-albaștrilor bucureșteni a marcat golul care a readus-o pe FCSB în joc. A oferit și o pasă decisivă. Matteo Ahlinvi (Farul Constanța) – Un nou meci reușit pentru mijlocașul dobrogenilor. A ajuns la șase goluri marcate în campionatul actual.

– Un nou meci reușit pentru mijlocașul dobrogenilor. A ajuns la șase goluri marcate în campionatul actual. Rodrigo Martins (Petrolul Ploiești) – O prestație formidabilă! A marcat două goluri, contribuind din plin la succesul prahovenilor.

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