Laurențiu Reghecampf, antrenorul etapei după FCSB – Rapid 4-1. Cum arată echipa ideală

FCSB a făcut maxim de puncte în ultimele trei etape, odată cu revenirea lui Laurențiu Reghecampf (51 de ani). Tehnicianul l-a surclasat în derby pe omologul său de la Rapid, Daniel Pancu, și a fost desemnat antrenorul etapei a 13-a din SuperLiga.
Laurențiu Reghecampf, ales antrenorul etapei a 13-a din SuperLiga
Într-un timp destul de scurt de la instalare, Reghecampf a reușit să schimbe starea de spirit la formația ”roș-albastră”. Victoria categorică în fața Rapidului, scor 4-1, a readus speranța suporterilor că echipa se poate lupta la titlu în acest sezon.
”Echipa a arătat excelent fizic, iar schimbările s-au dovedit a fi inspirate. Roș-albaștrii au bifat al treilea succes la rând”, se arată pe site-ul oficial al LPF, în dreptul numelui lui Laurențiu Reghecampf.
Cum arată echipa etapei a 13-a din SuperLiga
Succesul extraordinar obținut în derby-ul cu Rapid a propulsat și trei jucători de la FCSB în echipa ideală a rundei cu numărul 13 a SuperLigii. Este vorba de fundașul Ricardo Pădurariu și mijlocașii Aymen Boutoutaou și Karlo Muhar.
Campioana Universitatea Craiova s-a impus de o manieră categorică pe terenul nou promovatei Sepsi OSK, scor 5-0, și are și ea trei reprezentați în această echipă: Carlos Mora, Oleksandr Romanchuk și Simon Elisor. U Cluj a reușit o victorie extrem de importantă în deplasare cu nou promovata Corvinul Hunedoara, scor 3-0, i-ar acest lucru le-a permis lui Ștefan Lefter și Jovo Lukic să intre în formula etapei.
Ultimele trei locuri disponibile au fost ocupate de jucători de la UTA, Farul și Petrolul, iar echipa ideală a etapei a 13-a din SuperLiga arată astfel:
PORTAR
- Ștefan Lefter (U Cluj) – Intervențiile lui din momentele cheie au făcut diferența. A fost unul dintre cele mai bune meciuri din cariera tânărului portar al studenților clujeni.
FUNDAŞI
- Carlos Mora (Universitatea Craiova) – A dominat flancul drept. Este un jucător care consumă multă energie pe durata unui meci.
- Oleksandr Romanchuk (Universitatea Craiova) – A marcat golul care a deschis drumul oltenilor spre o nouă victorie categorică. Prinde pentru a treia oară ”Echipa etapei”.
- Robert Bădescu (UTA) – Titularizat de Adrian Mihalcea, s-a achitat perfect de sarcinile trasate de antrenor.
- Ricardo Pădurariu (FCSB) – A făcut excelent ambele faze. Devine un nume tot mai important în jocul roș-albaștrilor.
MIJLOCAŞI
- Aymen Boutoutaou (FCSB) – Intrarea sa pe teren a schimbat jocul echipei. A reușit o dublă și a creat alte câteva faze spectaculoase.
- Karlo Muhar (FCSB) – Căpitanul roș-albaștrilor bucureșteni a marcat golul care a readus-o pe FCSB în joc. A oferit și o pasă decisivă.
- Matteo Ahlinvi (Farul Constanța) – Un nou meci reușit pentru mijlocașul dobrogenilor. A ajuns la șase goluri marcate în campionatul actual.
- Rodrigo Martins (Petrolul Ploiești) – O prestație formidabilă! A marcat două goluri, contribuind din plin la succesul prahovenilor.
ATACANŢI
- Jovo Lukic (U Cluj) – Fabulos! A reușit prima triplă a stagiunii curente, goluri prin care reintră în lupta pentru titlul de golgheter.
- Simon Elisor (Universitatea Craiova) – Din nou, vârful oltenilor și-a trecut numele pe tabelă din postura de jucător intrat pe parcurs. Cu cele două reușite în doar 19 minute, Elisor a ajuns la nouă goluri, fiind lider în clasamentul marcatorilor.