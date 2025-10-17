Laurențiu Reghecampf, aproape de prima mare performanță la Al-Hilal Omdurman. Ce s-a întâmplat înaintea jocului din Liga Campionilor Africii

La o lună distanță după ce pe banca lui Al-Hilal Omdurman, Laurențiu Reghecampf a făcut un pas uriaș pentru calificarea în faza grupelor din Liga Campionilor Africii.

În condiții extrem de tensionate din cauza incidentelor petrecute în ultimele 24 de ore în Kenya, formația Al-Hilal Omdurman a câștigat meciul din deplasare cu Police FC, din prima manșă a turului 2 preliminar al Ligii Campionilor Africii.

Echipa tehnicianului român s-a impus cu scorul de 1-0, după golul realizat de atacantul malian Adama Coulibaly în minutul 20 și așteaptă acum cu încredere returul ce îi poate aduce accederea în faza grupelor.

Partida din manșa secundă este programată vineri, 24 septembrie, de la ora 19:00, la Benghazi (Libya), deoarece Al-Hilal Omdurman nu îndeplinește condițiile necesare pentru a evolua pe teren propriu după războiul ce a avut loc în Sudan.

Întâlnirea din Kenya s-a jucat cu porțile închise

Duelul dintre Police FC și Al-Hilal Omdurman , pentru că în urmă cu o zi, înainte de desfășurarea meciului, pe stadionul din Nairobi mai multe persoane și-au pierdut viața.

Tragicul accident a avut loc după ce poliția kenyană a tras focuri de armă și a folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa mulțimea venită să-i aducă un ultim omagiu fostului prim-ministru Raila Odinga.

CAF a intenționat să amâne partida, dar oficialii formației sudaneze s-au opus acestei variante. În cele din urmă, mai marii fotbalului african au hotărât ca întâlnirea să se joace așa cum a fost programată, dar cu porțile închise pentru a se evita orice fel de incidente neplăcute.