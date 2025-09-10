Sport

Laurențiu Reghecampf, aproape de primul trofeu la noua echipă! Al Hilal Omdurman a câștigat grupa și va juca în semifinale

Laurențiu Reghecampf a obținut prima victorie la cârma celor de la Al Hilal Omdurman! Echipa românului a terminat pe primul loc în grupă la CECAFA Kagame.
Alex Bodnariu
10.09.2025 | 23:00
Laurentiu Reghecampf aproape de primul trofeu la noua echipa Al Hilal Omdurman a castigat grupa si va juca in semifinale
Laurențiu Reghecampf a dus-o pe Al Hilal Omdurman, noua sa echipă, în semifinalele Cupei CECAFA Kagame. Echipa din Sudan s-a impus miercuri, în ultima rundă a fazei grupelor, cu 3-1 în fața celor de la Kator și va lupta pentru calificarea în ultimul act.

Al Hilal Omdurman e în semifinale la turneul CECAFA Kagame

Al Hilal Omdurman a câștigat grupa, în care au mai făcut parte Mogadishu City, Madani și Kator, cu 5 puncte. Echipa lui Laurențiu Reghecampf s-a impus în ultimul meci, cu 3-1, prin golurile înscrise de Kindness Cole (12), Sunday Adetunji (17) și Taiwo Akire (18).

Bilete pentru locurile în semifinale au fost obținute de toate câștigătoarele celor trei grupe, mai precis Singida Black Stars (Tanzania), APR (Rwanda) și Al Hilal. Al patrulea loc a fost obținut de Kinondoni MC (Tanzania), cea mai bine clasată ocupantă a poziției secunde.

Laurențiu Reghecampf, detalii din culisele aventurii din Sudan

De altfel, a fost prima victorie obținută de Laurențiu Reghecampf la noua echipă. Antrenorul român speră să își continue seria bună de rezultate și, de ce nu, să câștige la finalul turneului primul său trofeu cu Al Hilal Omdurman.

„Turneul nu este făcut de noi, este făcut de Federația Africană de Fotbal, cu echipe destul de bune, și mă ajută pe mine pentru pregătire. La hotel și la resorturile din Zanzibar e lux, dar pe stradă, în Africa, în general, nivelul de trai este unul foarte jos.

Nu este niciun război în Sudan, eu nu am văzut nimic pe unde am fost. Din punct de vedere al condițiilor de viață se vede că acolo a fost un război: sunt foarte multe clădiri dărâmate, sunt foarte multe străzi care nu sunt în ordine. Dar eu nu m-am dus pentru țara Sudan, m-am dus pentru echipa Al Hilal, care are posibilitatea, mai ales din punct de vedere material, să câștige un trofeu foarte mare. Vom vedea ce se întâmplă”, spunea Laurențiu Reghecampf despre condițiile de la noua echipă, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

