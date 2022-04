Laurențiu Reghecampf are și o nemulțumire după Universitatea Craiova – CFR Cluj 3-2: „Să ne comportăm ca o echipă care închide rezultatul”. Ce spune de lupta la titlu

Titlul în Casa Pariurilor Liga 1 se joacă! , „Știința” fiind doar a treia echipă care o bate pe campioană în acest sezon, după FC Botoșani și Rapid. Oltenii au obținut toate cele trei puncte în minutul 90+6, dar Laurențiu Reghecampf își dorește mai mult de la fotbaliștii săi.

Laurențiu Reghecampf vrea mai mult de la jucătorii Universității Craiova. De ce au nevoie pentru a prinde locul 2

În urma acestui rezultat, Universitatea Craiova a ajuns la 36 de puncte, cu unul mai puțin decât FCSB, care ocupă locul 2 în Casa Pariurilor Liga 1. Totuși, Au meci cu FC Voluntari, luni, 11 aprilie, de la ora 21:00.

„Cred că am făcut un meci bun. Ambele echipe și-au dorit victoria. A fost un meci de luptă, cu multe faze tari, mai ales la mijlocul terenului, unde cred că noi am câștigat contractele cu ei. Suntem bucuroși că am câștigat și trebuie să continuăm așa. Avem meci greu la Farul, apoi în Cupa României, apoi la Pitești, de Paște, Săptămâna Mare. Va fi un meci foarte greu pentru noi.

Nu a fost deloc ușor. Am avut 1-0, apoi alte ocazii de a marca. CFR Cluj a făcut 2-1 și e greu să revii cu CFR de la 2-1, mai ales că au o experiență mare în apărare. E greu să le marchezi goluri, dar mă bucur că am revenit și că la ultima fază am câștigat meciul”, a declarat Laurențiu Reghecampf, după U Craiova – CFR Cluj 3-2.

După ce l-a introdus pe Ovidiu Bic, care a marcat al doilea gol al victoriei cu FCSB, scor 2-0, Laurențiu Reghecampf s-a dovedit a fi din nou inspirat la schimbări. În repriza a doua a meciului cu CFR Cluj i-a trimis în teren pe Cîmpanu, Baiaram, Markovic și Roguljic, care au făcut diferența, ultimii doi reușind chiar să și marcheze.

„Toți care au intrat, au intrat bine. Și Baiaram și Markovic și Cîmpanu și Roguljic. Când am văzut că joacă cu doi mijlocași, am băgat trei atacanți să câștigăm meciul. Ne-am dorit să câștigăm meciul.

Nu vreau să le reproșez, dar am luat foarte ușor golurile. Mai ales primul. Am avut două ocazii să respingem mingea afară. Trebuia să ne comportăm ca o echipă care închide rezultatul, mai ales pe final de primă repriză. Am luat apoi golul doi la o greșeală colectivă. Mai întâi Bancu, apoi marcajul lasă de dorit și luăm un gol simplu. Revenim, câștigăm meciul, bucurie mare”, a adăugat antrenorul alb-albaștrilor.

„E mai frumos campionatul așa, mai mult suspans”

În următoarea etapă, Universitatea Craiova joacă în deplasare, la Ovidiu, cu Farul. Partida e programată sâmbătă, 16 aprilie, de la ora 20:30.

„Mai sunt multe meciuri de jucat. Obiectivul e locul 2. Trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ dacă vom câștiga următoarele două meciuri. Niciunul nu o să fie ușor. Nici cu Farul, nici la Pitești. Jucăm acasă apoi cu Voluntari, după care urmează dubla cu echipele din față. Dacă vom continua acest parcurs o să avem șanse la locul 2. Mai mult nu pot spune.

E mai frumos campionatul așa, mai mult suspans. Sunt trei echipe care se bat acolo sus, dar noi nu avem nimic în mână. CFR Cluj are prima șansă pentru că are multe puncte în față”, a conchis Reghecampf.