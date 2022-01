Mama Asianei Peng, interviu tăios despre cuplul Corina – Reghe: “Mi-e teamă! Eu nu aş fi făcut niciodată ce a făcut această Caciuc”. Exclusiv

Exclusă din lotul național de gimnastică în decembrie 2015, Asiana Peng (21 de ani astăzi) a renunțat până la urmă la cariera sportivă care se anunța una promițătoare. La acel moment, mama ei, Silvana, i-a denunțat la DNA pe antrenorii Octavian Bellu și Mariana Bitang pentru abuz în serviciu și la Consiliul Național de Combaterea Discriminării, pentru rele tratamente și rasism.

Mama Asianei Peng, Silvana, interviu fără menajamente despre relaţia fetei sale cu Luca Reghecampf, dar şi despre relaţia viitorului cuscru, Laurenţiu Reghecampf, cu Corina Caciuc

În august 2021, Silvana Peng, mama Asianei, a confirmat pentru FANATIK informația că , băiatul din prima căsnicie al lui Laurențiu Reghecampf. ”Asiana este împreună cu Luca și este foarte, fericită cu el. Le doresc tot binele din lume și niciodată nu o să mă amestec în viața sentimentală a fetei mele”, a mărturisit Silvana.

Într-un interviu acordat FANATIK, mama Asianei Peng vorbește astăzi deschis despre cum decurge relația fetei ei cu Luca, dar îşi spune tăios părerea personală despre , femeia care îl va face din nou tată pe antrenorul Universității Craiova.

Atac la Corina Caciuc: “De când face domnișoara Caciuc afaceri, de înainte sau după masterat? Știe chineza cumva?!”

– Cum merge relația dintre Asiana și Luca?

Asiana și Luca sunt un cuplu superb, se înțeleg perfect. Veniți dumneavoastră aici unde stau, în Pipera, să vedeți și dumneavoastră, poate eu nu văd bine, vin mereu pe aici, au examene, sesiuni… Ne pregătim să deschidem împreună o firmă, să vedem…

– Asiana și Luca erau oricum implicați într-o firmă…

Da, domnul Reghecampf a găsit de cuviință să îi bage pe Luca, pe Răzvan (n.r. fratele Asianei) și pe Asiana în firmă cu domnișoara Caciuc. Sincer vă spun, eu nu știu de când face domnișoara Caciuc afaceri, înainte sau după masterat? Știe chineza cumva? Sau visează că după Dubai merge în China și ia și pe acolo vreun premiu internațional?

Înţepături către Reghe: ”Sper ca Luca să nu copieze ce e negativ şi peste alţi 13 ani să n-o văd plângând pe Asiana și eu, ca să mor ca mama Marianei Pffeifer”

– L-ați cunoscut pe Laurențiu, tatăl lui Luca?

Ne-am văzut o singură dată, anul trecut. În schimb, am fost de Anul Nou invitați acasă la mama lui, la doamna Marga, la Snagov. Femeia e un argint viu, vă spun, se bucură că îi calci pragul, e o femeie grozavă, foarte curajoasă.

– Ce așteptări aveți de la Asiana?

Mi-aș dori, ca orice părinte, drumul cel mai senin și cel mai frumos pentru el, de fapt o viață cât mai ”wow” pentru copiii mei. Și-atunci, în sufletul meu, mă sperie cumva faptul că din 13 în 13 ani unii consideră că e de despărțit și de luat de la capăt…

– Vă referiți la durata primelor două căsnicii ale lui Reghecampf.

Da, dar eu nu condamn pe nimeni, fiecare face ce crede de cuviință, dar aș prefera ca Luca să nu ia nimic negativ de la nimeni. De aia eu am și spus ”nici nu vin să vă văd, eu trebuie să știu doar că sunteți bine în relația voastră”.

– La ce lucruri negative vă referiți?

Nimic concret, doar că sper ca peste 13 ani să n-o văd plângând pe Asiana și eu să mor ca mama Marianei Pffeifer (n.r. prima soție a lui Reghecampf). Că dânsa așa a murit, aproape de data când a fost anunțată că după 13 ani s-a rupt relația dintre Mariana și Laurențiu. Atât de tare s-a frământat femeia aia, până a murit. Dar asta e, fiecare are o karmă, fiecare plătește bunele și relele.

Ce spune mama Asianei Peng despre Corina Caciuc: “Mă tem că visează să se folosească de copiii și de soțul meu”

– Cu Corina ați apucat să vorbiți?

Ce vă pot spune eu este că nu o cunosc personal, dar s-a scris că îi merg afacerile fantastic cu China, de exemplu. Eu aș pune întrebarea de când derulează afaceri cu China, ce tip de afaceri? Mă tem că visează să se folosească de copiii mei și de soțul meu ca să se întâmple aceste lucruri. Or, în condițiile astea, poarta i se închide.

– De ce?

Eu nu sunt dispusă ca nici o ”Gură de Aur” (n.r. aşa zisa poreclă a Corinei) să ajungă pe lângă niciun soț al meu și pe lângă nici un chinez, ca ulterior să am vreun regret. Păi cum a fost în stare să mai despartă… Vedeți? Cred că și asta este o artă. Vorbesc de această tânără potentă de 29 de ani și nu de oricine, ci de o premiantă internațional a României pentru calități deosebite.

”După idila cu Kamara și cu 5 miliarde câți or mai fi fost înainte, că nu i-a numărat nimeni, eu n-aș fi făcut în viața mea ce a făcut această Caciuc”

– Aveți informații concrete?

Nu neapărat, eu doar ce citesc presa, de exemplu investigațiile domnului Liviu Alexa și altele. Și dumneavoastră, și eu și Obama putem citi, că vorbim despre presă. N-o fi totul real, or mai lipsi diverse, or mai fi puse în plus, dar firul e totuși același. Să desparți o familie cred că e cel mai mare păcat pe lumea asta.

– Cu ce nu sunteți de acord în povestea dintre Corina Caciuc și Reghecampf?

Cred ca ar fi trebuit, în mod normal, ca lucrurile să se deruleze altfel. Indiferent de sentimente, cred că Mi se pare un spectacol macabru! Ce rost are să spun mai mult?

– Cine ar fi principalul vinovat în context?

După ce și cât am citit, o văd pe această Caciuc cam așa: după idila cu Kamara și cu 5 miliarde câți or mai fi fost înainte, că nu i-a numărat nimeni, eu n-aș fi făcut în viața mea ce a făcut această Caciuc și cred că nu este un exemplu de urmat. Doamne, nu știu ce să zic, că nu vreau să arunc cu lături in nimeni, dar eu nu accept așa ceva. Ține de un minimum de bun simț, cum să ajungi să desparți o familie? Oare nu te macină nimic, in interior, o viață întreagă? Nu ai remușcări? Nu plătești aceste polițe?

Silvana Peng: ”Laurenţiu Reghecampf iubeşte toți copiii, e clar, dar iubește și femeile. Poate e de admirat..!”

– Despre Reghecampf ce spuneți?

Cert este un singur lucru: Laurențiu Reghecampf iubește foarte tare femeile, probabil la 59 de ani mă va chema la nuntă, așa în amintirea faptului că ne-am cunoscut odată. E simplu calculul, acum are 46, am mai adăugat 13, cât durează o căsnicie la el. După 13 ani e ”noch einmal, schnell, schnell” (n.r. din nou, rapid, rapid), probabil ține morțiș să-l ajungă pe Borcea din urmă, dacă Borcea are 9 copii…De 3 știm toți la el, dar poate mai sunt vreo 6 de care nu știm, nu-i avem la număr încă.

– Cum se înțelege Laurenţiu cu copiii dumneavoastră?

Omul iubește copiii, asta am văzut, fiindcă îl iubește și pe Răzvan la fel de mult ca pe Asiana și-l respectă pe Răzvan la fel de mult ca pe Asiana și pe proprii lui copii. Nu mai spun, . Pe toți copiii îi iubește, e clar, dar iubește și femeile. Poate e de admirat… Nu vreau să mi-l urc în cap pe acest antrenor emerit, dar la mine ce e în gușă e și în căpușă.

– Ce ar mai fi de spus?

Am înțeles că dacă nu în aprilie, în mai se naște al treilea băiețel al lui Reghecampf, sper să fie sănătos și să se bucure de cât mai mulți copii. Aș vrea să nu mă bagați în gura lupului, fie Prodan, fie Reghe, nici măcar în gura emeritei de Deva, Corina Caciuc, fiindcă eu nu pot să urc la nivelul și rangul mogulilor. Faceți materialul, nu-i problemă, dar că eu sper ca acesta să nu se întoarcă ca bumerangul și Reghe să bată cu pumnul în masă și să despartă acești copii. Eu asta îmi doresc: Mariana Pffeifer și Reghecampf să îi lase pe drumul lor și – dacă îi susțin constructiv – s-o facă, dacă nu – să nu îi deranjeze deloc.