Sport

Laurențiu Reghecampf, atuul pe care îl are FCSB pentru derby-ul cu Rapid: ”A reușit să facă o familie acolo”

Traian Terzian
21.10.2026 | 23:52
Laurentiu Reghecampf atuul pe care il are FCSB pentru derbyul cu Rapid A reusit sa faca o familie acolo
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Revenirea lui Laurențiu Reghecampf (51 de ani) la FCSB schimbă datele derby-ului cu Rapid. Sursă foto: colaj Fanatik
FCSB se pregătește de marele derby cu Rapid. ”Roș-albaștrii” au un moral excelent după ce au obținut două victorii de la revenirea pe banca tehnică a lui Laurențiu Reghecampf.
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Deși jocul nu este încă cel dorit de patronul Gigi Becali, FCSB a înregistrat două victorii în cel de-al treilea mandat al lui Laurențiu Reghecampf (51 de ani) și a urcat pe loc de play-off. Iar acest lucru dă mare încredere pentru meciul cu Rapid.

Laurențiu Reghecampf, lăudat înainte de FCSB – Rapid

Vorbind despre derby-ul din etapa a 13-a a SuperLigii, fostul jucător de la FCSB, Bănel Nicoliță (41 de ani), consideră că Laurențiu Reghecampf este un atu important pentru ”roș-albaștri”, mai ales că tehnicianul a reușit să schimbe starea de spirit și i-a făcut pe jucători să înțeleagă că este nevoie să se sacrifice unul pentru celălalt.

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”Eu mă bucur că echipa și-a revenit, are două victorii la rând cu Reghe. Da, într-un derby se poate întâmpla orice. Două echipe foarte bună, Rapid este într-o formă mai bună. Șansele sunt 50-50%. Să vedem goluri, spectacol, că este un meci al orgoliilor.

Dacă juca Drăguș, atunci da, spuneam că el poate decide un meci. Dar așa, merg mult mai mult pe grup. Spun asta pentru că Reghe a reușit să facă o familie acolo. Cele două rezultate au venit pentru că au știut să sufere, să se tragă unul pe altul.

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Asta a fost dovada că s-a creat un grup unit, puternic. E cel mai important asta. În primul rând, jucătorii trebuie să-și dea seama că joacă la FCSB, cu mulți suporteri în spate. Fanii vor să bați Rapid și asta trebuie să motiveze. Trebuie să te autodepășești și să dai totul acolo pe teren. La ora asta, FCSB se bate de la egal la egal cu Rapid, nu există diferențe”, a declarat Nicoliță, pentru digisport.ro.

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Avantajele FCSB pentru derby-ul cu Rapid

La rândul său, fostul mare internațional Ionel Ganea a mărturisit că revenirea lui Laurențiu Reghecampf a echilibrat puțin balanța pentru derby și consideră că FCSB este avantajată de faptul că partida se va disputa pe Arena Națională.

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”Cred că Rapid traversează o perioadă foarte bine. De asemenea, FCSB este o altă echipă odată cu venirea lui Reghecampf. Arată mult mai bine. Cel mai bun să câștige. Orice e posibil în meciul de sâmbătă.

Cred, totuși, că FCSB este mai familiarizată cu terenul decât este Rapid. Aici cred că Rapid este dezavantajată. Rezultatele sunt în favoarea lui Daniel Pancu și Rapid joacă ce trebuie în momentul de față. Totul este spre bine”, a spus Ganea.

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Câți spectatori sunt așteptați de FCSB – Rapid

Întâlnirea FCSB – Rapid, din etapa a 13-a a SuperLigii, se va disputa sâmbătă, 24 octombrie, de la ora 21:00. Cu trei zile înaintea derby-ului, Mihai Stoica a anunțat că se așteaptă ca pe Arena Națională să fie în jur de 35.000 de spectatori.

În ciuda faptului că va juca în deplasare, giuleștenii vor avea parte de o susținere importantă din partea fanilor. Cele două cluburi au semnat o reciprocitate, astfel că oaspeții vor primi o peluză întreagă la meciurile directe. În aceste condiții, directorul sportiv Marius Bilașco a mărturisit la FANATIK SUPERLIGAse așteaptă ca la derby să vină 8-9.000 de suporteri rapidiști.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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