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Deși este așteptat să vină în România și să o preia pe FCSB, Laurențiu Reghecampf are în continuare probleme să-și rezilieze contractul cu Esperance Tunis. Un specialist a explicat cum vor putea ”roș-albaștrii” să-l înregistreze pe antrenor la FRF.

Ce trebuie să se întâmple ca FCSB să înregistreze contractul cu Laurențiu Reghecampf

Emilian Hulubei, președintele Asociației Fotbaliștilor Amatori și Nonamatori din România, a vorbit despre situația lui Reghecampf în Tunisia. El a precizat că tehnicianul va trebui să facă dovada existenței clauzei de reziliere cu Esperance și a plății ei, iar apoi va putea începe treaba la FCSB.

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”Am văzut că sunt fel de fel de informații care circulă, ultima că Esperance îi cere plata întregului contract, adică 1,2 milioane de euro. În primul rând, depinde de clauza despre care am văzut că, de asemenea, s-a scris.

Dacă are clauza prin care e obligat să plătească trei salarii în cazul demisiei, atunci va plăti acei bani și este liber să semneze cu altă echipă. La FRF, contractul cu FCSB poate fi înregistrat imediat dacă antrenorul face dovada clauzei din contract și dovada plății clauzei. Adică în cazul de față a celor 150.000 de euro”, a declarat Hulubei, pentru .

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Scandalul din jurul despărții lui Reghecampf de Esperance Tunis

Laurențiu Reghecampf are o clauză în contractul cu Esperance Tunis prin care poate pleca în orice moment dacă achită suma de 150.000 de euro. Tehnicianul reclamă faptul că nu și-a primit salariul pe primele două luni, 100.000 de euro, și ar vrea să mai plătească doar 50.000 de euro pentru a rupe înțelegerea cu africanii.

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Însă, FANATIK a aflat că tunisienii nu au fost de acord cu această variantă și . Aceștia îl acuză pe antrenorul român că a negociat cu altă echipă în timp ce se afla sub contract și , bani pe care Reghe i-ar fi câștigat din salarii până la finalul înțelegerii.

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Când e așteptat Reghecampf la FCSB

În ciuda tuturor acestor discuții, Mihai Stoica a dat asigurări că Laurențiu Reghecampf își va rezolva problemele cu gruparea africană. Oficialul FCSB a precizat că tehnicianul va conduce primul antrenament joi, 24 septembrie.

”Mi-a spus clar că are o clauză conform căreia, dacă plătește el trei salarii, poate să plece. Astea sunt fake-news (n.r. – ce a scris presa de acolo). Joi o să conducă primul antrenament. Nici nu se pune problema, sigur că da.

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(n.r. – Despre posibilul litigiu la FIFA) Toate informațiile mele sunt de la Reghe, nu există nicio problemă. Vor veni în țară înainte de antrenament (n.r. – râde). Va susține o conferință de presă joi după-amiază”, a spus Stoica.