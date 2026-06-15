Laurențiu Reghecampf, ce lovitură! A semnat cu echipa căreia tocmai i-a luat 500.000 de euro la TAS

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Deși a avut un an foarte bun la formația sudaneză Al Hilal Omdurman, alături de care a câștigat titlul în campionatul Rwandei, Laurențiu Reghecampf a decis să plece. El a ales să meargă la o echipă pe care a mai pregătit-o în trecut.

Ce echipă va antrena Laurențiu Reghecampf în sezonul viitor

Deși africanii au anunțat că tehnicianul român până în 2027 și va încasa un salariu în jurul a un milion de euro, se pare că planurile s-au schimbat în cele din urmă.

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Clubul Esperance Tunis a dezvăluit în urmă cu puțin timp că Reghecampf se întoarce la conducerea echipei pe care a mai pregătit-o în perioada noiembrie 2024 – martie 2025. ”Esperance Sportive de Tunis a finalizat în această seară toate procedurile legate de semnarea contractului antrenorului român Laurențiu Reghecampf pentru a prelua conducerea primei echipe de fotbal”, se arată pe .

Interesant este faptul că anunțul vine la scurt timp după ce TAS i-a dat dreptate lui Reghecampf în litigiul cu Esperance și .

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De la ce a plecat conflictul dintre Reghecampf și Esperance Tunis

Deși semnase un contract cu Esperance Tunis până în vara acestui an, Laurențiu Reghecampf a fost demis printr-o scrisoare deși rezultatele echipei erau destul de bune. Tehnicianul român a dat clubul în judecată și a avut câștig de cauză la FIFA.

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Doar că oficiali grupării africane au mers la TAS în încercarea de a anula această decizie. Însă, apelul a fost respinsul de Tribunalul de la Lausanne, care a confirmat că Reghe trebuie să primească suma de 496.096,45 de euro.

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423.806,45 euro despăgubiri pentru rezilierea unilaterală și fără justă cauză a contractului;

35.000 de euro bonus pentru câștigarea campionatului Tunisiei;

35.000 de euro bonus pentru câștigarea Cupei Tunisiei;

2.290 de euro reprezentând cheltuieli de transport și dobânzi de 5% pe an

Reghecampf, campion țări două țări în același sezon

Laurențiu Reghecampf a reușit o performanță extrem de rară în fotbalul, fiind campion în două țări în același sezon. Din cauza războiului civil din Sudan, .

Campionatul din Sudan s-a reluat abia la începutul anului, iar Al Hilal a ales să trimită acasă echipa a doua. Odată cu accederea în play-off, Reghecampf a mers cu prima formație și în Sudan, reușind să ia titlul și aici cu maxim de puncte.