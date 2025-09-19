Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Laurenţiu Reghecampf, ceaţă totală după ce a ratat la mustaţă primul trofeu din Sudan: “Nu ştim când începe campionatul şi unde vom juca”

Ce a spus Laurențiu Reghecampf despre primul trofeu ratat în Sudan. Ce se întâmplă cu echipa tehnicianului român, care nu știe dacă va putea evolua în campionat.
Mihai Dragomir
19.09.2025 | 16:40
Reacția lui Laurențiu Reghecampf după primul trofeu pierdut la noua echipă. Sursa Foto: Colaj Fanatik.

Al-Hilal Omdurman s-a calificat în finala CECAFA Kagame după un meci interzis cardiacilor. Echipa lui Laurențiu Reghecampf a pierdut însă marele trofeu, fiind învinsă la limită de Singida Black Stars. Ce a spus tehnicianul român după eșecul suferit, dar și despre viitorul apropiat al formației sale.

Laurențiu Reghecampf a dat cărțile pe față după prima finală pierdută în Sudan

Reghecampf a trecut repede peste demiterea de la Esperance Tunis. Antrenorul i-a preluat în vara acestui an pe cei de la Al-Hilal Omdurman, unde vrea să facă performanță în ciuda condițiilor ostile.

La câteva zile după ce a pierdut finala CECAFA Kagame, tehnicianul a explicat cum a abordat de fapt turneul și ce și-a dorit cu adevărat în urma acestuia. Ulterior, el a precizat că echipa lui va lupta de acum pentru calificarea în Champions League-ul Africii.

„Am încercat foarte mult să îmi cunosc jucătorii!”

„Acest turneu a fost pentru mine doar ca să îmi cunosc echipa. Am avut doar jucătorii care nu prea au jucat, cei importanți fiind la echipele naționale. I-am folosit în ultima partidă, dar nu am avut timp să lucrăm ca să punem în practică ceea ce ne dorim să facem.

A fost un turneu unde am încercat foarte mult să îmi cunosc jucătorii, mai ales la jocurile oficiale, să le văd reacțiile. Urmează primul meci de calificare în Champions League.

„Vom juca prima partidă în deplasare, pentru calificarea în Champions League!”

Sunt 2 tururi preliminare pe care le jucăm și suntem în sudul Sudanului, unde vom juca prima partidă în deplasare, pentru calificarea în Champions League. Nu știm când începe campionatul în Sudan și nici dacă vom juca acolo. Nu am multe informații și nici nu cunosc limba ca să știu ce reacții au fost. Orice fan al unei echipe vrea victoria. Probabil că anumiți oameni au fost negativi, să zic așa, dar este de înțeles atunci când pierzi un trofeu.

Eu sper să pot să-i integrez pe toți și să facem un meci bun. Am nevoie de mai mult timp. Este primul meci în care îi pot folosi pe toți, avem 2-3 zile de antrenament înainte. Mă bazez pe experiența lor. Au fost aduși jucători, 6-7, pe pozițiile unde aveam nevoie”, a spus Laurențiu Reghecampf în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Laurenţiu Reghecampf a ratat la mustaţă primul trofeu în Sudan

Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
