Laurențiu Reghecampf, informații de ultimă oră înainte de U Cluj – FCSB. Anunțul momentului despre Drăguș: „Vom decide până mâine seară”

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FCSB se pregătește pentru un nou examen dificil în SuperLiga. Luni, 2 noiembrie, de la ora 20:30, roș-albaștrii o vor întâlni pe Universitatea Cluj, în etapa a 14-a. Cu o zi înaintea confruntării de pe Cluj Arena, Laurențiu Reghecampf (51 de ani) va apărea în fața jurnaliștilor pentru a prefața partida cu „șepcile roșii”.

Veste mare pentru fanii FCSB. Reghecampf a anunțat că Denis Drăguș a făcut deplasarea la Cluj și ar putea juca împotriva vicecampioanei României. „Vom vedea (dacă joacă). Denis (Drăguș) este cu noi, face parte din lotul pentru meciul de mâine seară. Mai avem timp. Avem un antrenament astăzi, avem antrenament și mâine dimineață. Ne vom decide până mâine seară.

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Nu este ușor să gestionezi un asemenea rezultat și un asemenea meci, dar datorită faptului că am schimbat toată echipa, datorită faptului că au lipsit foarte mulți jucători pe care nu i-am folosit și spuneați de cele trei victorii, cred eu că a fost un examen bun pentru noi, să ne dăm seama exact de nivelul la care suntem. Personal, eu nu am fost foarte fericit după meciul de joi seară, dar se întâmplă, este fotbal. Sunt sigur că reacția jucătorilor la meciul de mâine seară va fi alta” a spus Laurențiu Reghecampf în conferința de presă de dinaintea partidei.

Reghecampf a vorbit și despre Alexandru Chipciu, cel pe care l-a antrenat la FCSB în urmă cu mai bine de un deceniu și care încă joacă meci de meci la 37 de ani și e căpitanul „șepcilor roșii”. „Nu mă surprinde (n.r. – că e căpitanul lui U Cluj). Alex (Chipciu) a fost întotdeauna un jucător serios, este un jucător care are grijă de el. Datorită acestui lucru joacă până la vârsta asta și o face foarte bine. Eu mă bucur foarte tare. Și este, într-adevăr, un jucător care face diferența, așa cum sunt și mulți alții din componența echipei” a mai spus Reghe.

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Laurențiu Reghecampf, conferință de presă înainte de U Cluj – FCSB

Conferința de presă a lui Laurențiu Reghecampf este programată duminică, 1 noiembrie, de la ora 12:00, la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca. FANATIK vă prezintă, în timp real, cele mai importante declarații ale antrenorului de la FCSB.

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Tehnicianul roș-albaștrilor revine în fața jurnaliștilor scor 0-1, pe terenul Gloriei Bistrița. A fost primul eșec al FCSB-ului cu Reghe la timonă, care, în campionat, are trei victorii consecutive.

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La nouă lungimi de liderul Dinamo, FCSB are obiectiv câștigarea Cupei României. Cu toate acestea, roș-albaștrii și-au diminuat șansele să ajungă în sferturi din cauza înfrângerii de la Bistrița. În partida cu Gloria, jucătorii introduși nemulțumindu-l teribil pe antrenorul în vârstă de 51 de ani.

„Multe nu sunt de spus. Un rezultat rușinos. Am avut încredere foarte mare în băieții care au intrat astăzi, că vor face un meci bun. În mod normal, așa ar fi trebuit să fie, dar pe teren nu s-a văzut acest lucru, din păcate. Am primit acel gol dintr-o greșeală personală, dar trebuie să trecem peste această seară, să luăm niște decizii, după care vom pregăti meciul de luni seară, de la Cluj.

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În mod normal, nu ar fi trebuit să se vadă o așa mare diferență între jucători. Eu am încredere în ei, pentru că îi văd zilnic și sper să fi fost doar un accident. Din păcate, este puțin dificil. În urma acestui rezultat, s-ar putea să nu ne calificăm mai departe. Pentru noi este o seară neagră. Vă pot spune că am făcut un meci slab și este un rezultat rușinos pentru noi”, a declarat Laurențiu Reghecampf după Gloria Bistrița – FCSB 1-0.

Meci greu împotriva vicecampioanei României

Meciul cu U Cluj se anunță extrem de complicat pentru FCSB, având în vedere că ambele echipe sunt implicate în lupta pentru play-off. Echipa lui Cristiano Bergodi traversează o perioadă foarte bună înainte să primească vizita roș-albaștrilor. Vicecampioana României vine după victoria categorică din campionat cu Corvinul Hunedoara, scor 3-0, dar și după succesul cu CFR Cluj, scor 3-1, în Cupa României. U Cluj e pe locul 5, cu 22 de puncte, cu unul mai mult decât formația pregătită de Laurențiu Reghecampf.