Reghecampf, toate declarațiile din conferință înainte de FCSB – Rapid. De ce nu îi vede pe giuleșteni „favoriți” și ce a spus despre Daniel Pancu

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Laurențiu Reghecampf a susținut în după-amiaza zilei de vineri, 23 octobmrie, conferința de presă oficială premergătoare derby-ului cu Rapid, un meci considerat capital pentru parcursul „roș-albaștrilor” în acest sezon de SuperLigă. Tehnicianul „roș-albaștrilor” vrea să lege al treilea succes consecutiv de la revenirea pe banca formației pe care a făcut-o de două ori campioană în cariera sa.

Chestionat despre forma echipei sale, Laurențiu Reghecampf a invocat perioada scurtă de timp care nu a permis ca jucătorii săi să ajungă la parametrii pe care îi dorește și estimează că totul va decurge așa cum vrea abia după luna ianuarie a anului viitor. „Noi ne dorim să câștigăm toate meciurile, nu doar 10. Jocul nostru nu este cel dorit în anumite momente, dar vom rezolva asta pas cu pas. Echipa nu poate ajunge la nivelul dorit într-o perioadă atât de scurtă. Cred că moralul jucătorilor este din ce în ce mai bun și cred că echipa va arăta așa cum ne dorim probabil după ianuarie!”, a precizat Laurențiu Reghecampf.

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Laurențiu Reghecampf a confirmat faptul că atacantul , așa cum FANATIK dezvăluise în exclusivitate încă de miercuri. „Pentru meciul cu Rapid, Drăguș nu va fi în lot. Este încă sub tratament. Lucrurile sunt pozitive și sperăm ca la următoarea etapă să fie cu noi! În afară de Denis Drăguș și, hai să spunem, Mihai Popescu care încearcă să revină la forma lui cea mai bună, nu avem alte probleme.”, a mai spus antrenorul „roș-albaștrilor”.

Laurențiu Reghecampf a avut câteva cuvinte și despre adversarul său de pe banca tehnică, Daniel Pancu. Antrenorul fostei campioane a României a avut cuvinte de laudă la adresa omologului său. „Este un meci important, întâlnim echipa de pe locul 2. Au un antrenor tânăr, foarte bun, care se aseamănă cu Rapidul acum. O echipă agresivă. Ne știm foarte bine, de foarte mult timp, mă bucur pentru foștii colegi că au rezultate acum! Care e mai bun, să câștige mâine seară!”, a mai spus „Reghe”.

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Laurențiu Reghecampf a subliniat importanța acestui derby și nu a ascuns faptul că este conștient de faptul că Rapid pleacă din postura de favorită. Tehnicianul „roș-albaștrilor” a enumerat principalele puncte tari care transformă meciul într-unul total imprevizibil din punct de vedere al rezultatului. „Un meci de tradiție. De multe ori, și membrii familiei se iau la ceartă. Sunt sentimente, emoții… Pentru mine este un meci important. Întotdeauna încerc să pregătesc foarte bine un asemenea meci. M-aș bucura ca mâine seară, din punct de vedere fizic și mental, să fim pregătiți. Este o plăcere, eu nu simt presiune la acest meci. Ambele echipe pot câștiga, dar se poate termina și egal. Spectatorii vor avea ce să vadă. Vom face absolut tot ceea ce putem pentru a câștiga! Nu contrazic specialiștii, Rapid e favorită în momentul de față, ăsta e adevărul. Au rezultate mai bune decât noi. Cred că specialiștii vorbesc doar datorită rezultatelor, iar Rapid are rezultate foarte bine în ultima perioadă. Cred că la un asemenea meci, rezultatele anterioare nu mai contează. Sunt ambiții, emoții, galeria ne va susține pe toată durata partidei și sperăm să le facem o bucurie foarte mare!”.

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FCSB, gata de marele derby cu rivala Rapid

Meciul dintre FCSB și Rapid se dispută sâmbătă, 24 octombrie 2026, de la ora 21:00, pe Arena Națională, fiind derby-ul etapei a 13-a din SuperLigă. Partida este televizată în direct pe canalele Digi Sport 1 și Prima Sport 1, dar va fi transmisă și LIVE TEXT pe site-ul FANATIK.RO. înaintea marelui duel a fost Daniel Pancu, antrenorul Rapidului. Urmează acum rândul lui Laurențiu Reghecampf, care a preluat echipa pe finalul lunii septembrie 2026 și a debutat oficial pe banca tehnică după pauza competițională rezervată echipelor naționale. Tehnicianul a reușit până acum două victorii din tot atâtea meciuri disputate: 1-0 cu Petrolul, acasă, și 2-1 cu FC Voluntari, în deplasare.

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Acum, „roș-albaștrii” dau peste un adversar mai bine clasat, dar și cu un moral extrem de ridicat după seria foarte bună de rezultate recente. Din postura de echipă gazdă, FCSB nu a mai suferit o înfrângere în fața giuleștenilor pe teren propriu din noiembrie 2023. Ultimul duel direct s-a consumat în decembrie 2025, când echipa pregătită la acel moment de Elias Charalambous și Mihai Pintilii se impunea cu scorul de 2-1.

Câți spectatori vor fi la derby-ul FCSB – Rapid

Meciul din weekend trezește un interes mare în rândul fanilor. În direct la FANATIK SUPERLIGA, Gigi Mustață, liderul „Peluzei Nord”, a spus că , existând posibilitatea să fie chiar și spre 40.000 la ora meciului. Pe 21.12.2025, la precedentul meci dintre cele două rivale, . Mustață & Co. au marcat momentul prin afișarea unei super scenografii înainte de primul fluier al lui Istvan Kovacs. Atunci, la meci au asistat aproximativ 30.000 de oameni.