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Laurențiu Reghecampf a fost întrebat despre atacurile pe care Victor Pițurcă, fostul selecționer al României, le-a avut la adresa actualului antrenor de la FCSB. „Reghe” i-a oferit un răspuns pe măsură.

Reghecampf, răspuns acid pentru Victor Pițurcă

Deși la început a părut că nu vrea neapărat să răspundă cu aceeași monedă, în conferința de presă Laurențiu Reghecampf a dat mai multe declarații acide la adresa fostului selecționer. Unele dintre ele „cu mantă”, însă altele foarte directe. Spre exemplu, antrenorul FCSB a expus faptul că Pițurcă este singurul antrenor care nu a reușit să meargă cu FCSB în cupele europene și că, din acest punct de vedere, nu există comparație între antrenorul Pițurcă și antrenorul Reghecampf.

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De asemenea, el a povestit un moment din vremea când era jucător pentru formația roș-albastră, iar Victor Pițurcă a vrut să-l forțeze să rupă contractul cu frații Becali,: „Încerc să găsesc cuvintele cele mai ok. Totuși, pentru ceea ce a reprezentat Victor Pițurcă am un respect foarte mare, mai ales ca jucător. Mai ales că a făcut multe pentru clubul unde și eu am jucat și antrenez în continuare. Dacă vă aduceți bine aminte, eu am avut un conflict cu nenea Victor Pițurcă, pentru că are peste 70 de ani, dacă nu mă înșel. Eu am avut un conflict cu el pe această temă. Noi jucam cu Ajax, iar nenea Piți voia să ia jucătorii în cantonament în Spania, să facă înviorare cu ei, când noi eram trecuți de mult timp de acest nivel.

El nu are cum să spună vreodată că el a antrenat jucătorii de la Steaua pentru că nu avea cum să facă lucrul ăsta, pentru că nu avea timp. Nu știu de ce are aceste ieșiri și nu știu de ce vorbește despre mine. Am avut cu el un singur conflict, când eram jucător la Steaua și, probabil după o noapte de șeptică în care Giovanni a fost mai inspirat decât el, s-a supărat pe mine. M-a pus să rup contractul cu Giovanni și cu Victor și să-mi prelungesc contractul cu Steaua fără impresarii pe care eu îi aveam în momentul respectiv. Dar vorbim de anii 2000. Nu știu de unde această ură, nu știu dacă-i stă bine la vârsta lui, mai ales că cifrele îl bat în cap rău de tot. Este singurul antrenor care a avut această echipă și nu a calificat-o în cupele europene”, a declarat Laurențiu Reghecampf la conferința de presă de sâmbătă după-amiază.

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Reghecampf nu mai vrea să-l bage în seamă pe Victor Pițurcă

Antrenorul celor de la FCSB este de părere că Victor Pițurcă nu ar mai trebui luat în seamă, dar nu înțelege care este motivul pentru care fostul selecționer alege să vorbească urât despre mai multă lume în spațiul public. Recent, despre care a spus că a fost doar un slujitor în curtea lui Gigi Becali.

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„Lăsați-l în pace pe nenea Pițurcă. Să-și vadă de filme, pentru că am înțeles că este regizor acum, și să ne lase în pace. Spuneți-mi și mie un lucru important pe care l-a făcut Victor Pițurcă la națională. Dacă eu nu vorbesc niciodată de nenea Pițurcă. Și-l și întreb: ‘bre, nea Piți, matale chiar ai 70 de ani? Nu are rost să te bălăcărești cu un om care nu-ți răspunde’. Pe mine nu mă interesează de el, nu știu de ce aș avea o discuție cu el. Eu nu am niciun conflict cu el. Singurul conflict datează din anii 2000, când el a venit după o noapte de șeptică și a vrut să mă forțeze să rup contractul cu Giovanni, iar eu i-am spus nu”, a conchis Reghecampf.