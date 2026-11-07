Cum a fost Laurențiu Reghecampf dat afară de Gigi Becali din cauza lui Giovanni Becali

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Laurențiu Reghecampf (51 de ani), actualul antrenor al celor de la FCSB, a avut, în urmă cu peste două decenii, o plecare cu scandal de la Steaua. Pe atunci, Gigi Becali (68 de ani) nu era încă patron, dar avea o influență importantă în luarea deciziilor. Giovanni Becali (74 de ani) a făcut o serie de dezvăluiri mai puțin cunoscute publicului larg.

Cum a fost dat afară Laurențiu Reghecampf de Gigi Becali de la Steaua. Ce rol a jucat Giovanni Becali

În calitate de antrenor la FCSB, Laurențiu Reghecampf a câștigat 4 trofee. E vorba de două titluri de campion al României, în sezoanele 2012 – 2013 și 2013 – 2014, o Supercupă a României în anul 2013. Acestea au venit la primul său „descălecat” la roș-albaștrii. A urmat apoi o Cupă a Ligii în sezonul 2015 – 2016, în al doilea său mandat la FCSB. Reghe a fost legat de culorile roș-albastre și ca jucător. Între 1997 și 2000 a îmbrăcat tricoul Stelei în peste 70 de partide. Cu gruparea din Ghencea a câștigat două titluri, o Cupă și o Supercupă.

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nu a fost una venită în cele mai amiabile circumstanțe. În emisiunea „Giovanni SHOW”, cel mai important impresar din fotbalul românesc al ultimelor decenii, Ioan Becali (74 de ani), a dezvăluit motivul care a făcut ca fotbalistul Laurențiu Reghecampf să fie dat afară de la Steaua în perioada în care Gigi Becali avea deja o influență majoră în Ghencea.

Totul s-a întâmplat pe când Steaua era antrenată de Victor Pițurcă (70 de ani): „Eu pe Reghecampf l-am avut ca jucător (n.r. l-am impresariat), când l-a dat Pițurcă afară de la Steaua. L-am dus la bulgari, la Litex. Pe toți ai mei i-a dat afară Piți. Pe Reghe, pe Dănciulescu, pe Iulian Miu. (…) Atunci, ei, și Pițurcă și Gigi (Becali) aveau ce aveau cu mine. Eu le pusesem clauze tuturor. I-am dat pe Adi Ilie cu 3 milioane, pe Filipescu cu 1,5 milioane. Apoi, când au învățat de la mine de clauze, hop, au mărit. L-am dus la Litex (n.r. pe Reghecampf). Din Bulgaria l-am dus la Cottbus în Germania”, dezvăluie Giovanni.

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Giovanni, la „cuțite” cu Piți și Gigi Becali în urmă cu două decenii și jumătate

Ioan Becali spune că, la acea vreme, în anul 2000, , vărul impresarului, era una extrem de rece. Între agentul de jucători și cei doi care pe atunci erau la Steaua nu exista dialog: „Eu nu am vorbit de atunci cu Piți. Nici acum nu vorbesc. Am fost prieteni înainte de acel moment, dar nu mai vorbim. Atunci nu vorbeam nici cu Gigi. (n.r. Piți ți-a dat afară jucătorii?) Da, i-am luat eu cu clauze. Nu îi mai băga să joace…”.

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După perioadă Bulgaria, pentru Reghe a început o frumoasă aventură de aproape un deceniu în Germania. A jucat la Cottbus a între 2000 și 2004, perioadă în care a bifat peste 130 de partide, marcând 17 goluri. De la Cottbus s-a mutat la Aachen, unde a evoluat aproape 100 de meciuri între 2005 și 2008. Finalul sezonului 2008 – 2009 l-a găsit la Kaiserslautern, acolo unde avea să-și încheie și cariera de jucător, la 34 de ani. Reghecampf a bifat și o prezență sub „tricolor”. În martie 2003, Anghel Iordănescu îl trimitea pe teren în minutul 62 al meciului cu Danemarca, din preliminariile Euro 2004. La scorul de 2-2, Reghe a încercat să îi trimită cu capul lui Bogdan Lobonț. Nu a fost atent, iar balonul a ajuns direct la Jon Dahl Tomasson, care, singur cu portarul, a înscris pentru 2-3. S-a terminat 2-5.

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