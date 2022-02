U Craiova – FC U Craiova 1948, comparat de Reghecampf cu „Derby della Madonnina”: „E ca și cum m-ați întreba de Inter – AC Milan”

Universitatea Craiova și FC U Craiova 1948 trag cortina peste etapa cu numărul 26 din Casa Pariurilor. Derby-ul Olteniei se joacă luni, 14 februarie, de la ora 19:55, iar gazdele nici nu concep alt rezultat decât victoria.

Laurențiu Reghecampf, înainte de U Craiova – FC U Craiova 1948: „Nu am stat să îi urmăresc”

Echipa lui Laurențiu Reghcampf are ca obiectiv calificarea în play-off. Este pe locul 5, cu 39 de puncte, trei mai puține decât Rapid, care stă la pândă pe poziția a șaptea. În 2022, U Craiova a obținut doar două victorii, contra giuleștenilor și

„Venim după un meci foarte bun la București, cu Dinamo. Urmează un meci interesant acasă, cu FCU. Și ei trec printr-o perioadă bună, deci cu siguranță va fi un meci greu. Știți atmosfera, două echipe din același oraș, unul cu multă tradiție, care trăiește prin fotbal. Va fi la nivel înalt din punct de vedere al atmosferei. Avem nevoie de cele trei puncte și să ne calificăm în play-off. Să ne apropiem de echipele din față și să urcăm. Facem totul pentru cele 3 puncte.

Am pierdut foarte multe puncte, au fost momente în care am jucat bine dar nu am câștigat. Avem nevoie de constanță, seriozitate, ceea ce ați văzut la precedenta partidă. Nu spun că va fi ușor, va fi foarte greu. Dar suntem pregătiți, le-am arătat jucătorilor ce au de făcut.

Sper să se ridice la nivelul acestui meci. Nu am stat să urmăresc FCU, doar când jucăm împotriva lor. Normal că își doresc să rămână în această competiție. Au jucat bine în ultimele 3 meciuri, au luat puncte. Încrederea e mai mare la ei decât în tur. Deci trebuie să ne pregătim, îi tratăm cu seriozitate, cu respect”, a declarat Laurențiu Reghecampf.

Derby-ul Olteniei, o nouă șansă ca Atanas Trică să strălucească?

. Nepotul lui Ilie Balaci a marcat primul său gol în Liga 1 și ar putea primi șanse din partea lui Reghecampf și în derby-ul Olteniei. „Știința” se confruntă în continuare cu probleme de lot.

„Vom vedea dacă Atanas va juca, în funcție de cum decurge jocul. Koljic este accidentat. Mai avem Marko, poate merge și Ivan. Golul marcat cu Dinamo îi dă încredere lui Atanas. Singurul obiectiv pentru meciul de luni este să luăm 3 puncte. E ca și cum ai întreba la Inter cu Milano despre ce simt locuitorii din oraș la un asemenea derby”, a adăugat tehnicianul gazdelor.

Până la finalul sezonului, U Craiova mai are de jucat cu FC U Craiova 1948, Chindia Târgoviște și Farul Constanța. Rivala din oraș va face tot poate ca să o încurce pe Universitatea. FANATIK promisă fotbaliștilor lui Nicolo Napoli.

„Pentru mine fiecare partidă e importantă, iar punctele sunt necesare. Tratăm adversarul cu respect, cu încredere și vrem punctele. Sperăm să avem asemenea evenimente, ca victoria cu Dinamo, cea mai mare din istorie. Eu vreau punctele, nu mă gândesc la scor. Cred că dușul rece de la meciul cu Sepsi le-a prins bine unor jucători.

Nu am problemă gravă legată de transferuri, este o chestie pe care o discutăm în colectivul nostru. Nu o să mă auziți să spun că nu am jucători de valoare. Dacă există posibilitatea să aducem jucători care să întărească, e bine venit. Se poate întâmpla orice în aceste ore, până mâine seară.

Pentru Houri, acest sezon s-a terminat. Găman e bine, sperăm să intre cu echipa. Marius Constantin la fel. Nistor probabil că va fi cu noi la meciul de luni. Koljic lipsește pe o perioadă mai îndelungată”, a conchis Reghecampf.