Laurențiu Reghecampf i-a „furat“ fundașul central lui Gigi Becali: „Habar nu am de ce nu l-a luat. E o forţă a naturii”

Vicecampioana Azerbaidjanului își propune titlul pentru sezonul 2022-2023 și tocmai de aceea a făcut mai multe achiziții în pauza competițională. Printre achiziții se numără și fundașul central gruzin, Solomon Kvirkvelia (30 de ani), care a fost foarte aproape să ajungă la FCSB.

Laurențiu Reghecampf l-a transferat la Neftchi Baku pe stoperul dorit la FCSB de Gigi Becali

„Solomon este cu noi în cantonament, este un jucător foarte, foarte bun. Eu nici nu am ştiu că-l vrea Steaua (n.r. FCSB) sau altă echipă din România pentru că nu cred că este un jucător ieftin.

Nu ştiu cât a costat, că nu e treaba mea, dar l-am văzut în două meciuri ale echipei naţionale a Georgiei, cu Bulgaria şi cu Macedonia de Nord, şi mi-a plăcut.

E o forţă a naturii la un metru şi 96 de centimetri. Eu sper şi îmi doresc să ne ajute pentru că are experienţă internaţională, lucru extrem de important.

De ce cred că nu l-a luat Gigi? Habar nu am, ti-am zis că nici nu am ştiut că-l vrea, nu-mi aduc aminte să fi pronunţat numele ăsta cât am fost eu în ţară”, a declarat Laurențiu Reghecampf, la .

Azerii se pregătesc și pentru debutul în preliminariile UEFA Conference League. În turul 2, Neftchi Baku dă piept cu Aris Limassol, dubla cu ciprioții fiind programată pe 21 și pe 28 iulie.

Ce spunea Mihai Stoica despre Solomon Kvirkvelia: „Nu mai e în vizior”

Transferul lui Solomon Kvirkvelia la FCSB picat după ce roș-albaștrii i-au achiziționat pe și pe , mutări anunțate în exclusivitate de FANATIK. Mai mult, Mihai Stoica a dezvăluit că pentru fotbalul românesc.

„Nu mai e în vizor. Eu îl ştiam pe Kvirkvelia de când a jucat la Rubin Kazan, de foarte mulţi ani. Lokomotiv Moscova avusese ofertă de 10 milioane de euro pentru el, de la Tottenham, şi a cerut 15.

Bine, a fost vârful lui, acum a picat, pentru că era un efort financiar, poate că mai aducem unul, dar fără efort financiar. Pentru Kvirkvelia era efort financiar”, a declarat managerul general al vicecampioanei României, la .