Laurenţiu Reghecampf, despre primul “11” al FCSB-ului la Botoşani: “E greu să ai succes în această formulă!”. Sfat pentru Darius Olaru: “Şi el e vinovat”

FCSB a efectuat modificări majore în echipa de start la meciul cu FC Botoșani, vineri, 19 septembrie, ora 20:30. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că .

Laurențiu Reghecampf, analiza primului „11” al FCSB cu Botoșani: „E greu”

FCSB nu mai are voie să facă pași greșiți în SuperLiga. Campioana României caută să iasă din criză cu o victorie pe terenul celor de la FC Botoșani. Misiunea nu se anunță deloc una ușoară, deoarece . Laurențiu Reghecampf consideră că roș-albaștrii au efectuat modificări în echipa de start pentru a găsi, în cele din urmă, soluțiile potrivite.

„Eu cred că nu trebuie să mai vorbim de o perioadă dificilă. Ei trebuie să își revină cât mai repede că altfel vor avea probleme foarte mari. Am să mă uit la meci, pentru că urmăresc majoritatea meciurilor. Sper să își revină cât mai repede, mai ales că urmează meciul din Europa League. Este important pentru ei să încerce să câștige cât mai repede.

Calitate au, valoare au. Nu este vorba că nu au cum să își revină, mai ales că au experiență foarte mare în meciurile din deplasare dificile. Pentru că meciul de la Botoșani nu este un meci ușor. Sper ca jucătorii care au această experiență să-și pună amprenta în ceea ce înseamnă rezultatele echipei.

(n.r. Olaru rezervă și Bîrligea în banda dreaptă) Încearcă tot felul de formule în cazul în care vor juca în cupele europene, campionat și Cupa României. După cum au declarat, Cupa României devine mult mai importantă decât campionatul în momentul de față. Încearcă să găsească soluții cât mai multe ca echipa să-și revină cât mai repede. Nu știu dacă vor avea succes în formula asta, mutându-l pe Bîrligea în bandă. Este de văzut, vom vedea diseară.

„Olaru e un jucător foarte bun, dar și el e vinovat”

Eu întotdeauna l-am văzut pe Bîrligea la meciurile de la FCSB pe care le-am urmărit ca un 9 autentic. Nu l-am văzut în bandă, dar am văzut declarațiile și ceea ce se întâmplă și că el a jucat la CFR Cluj anumite meciuri în bandă, de ce nu? Este de încercat.

(n.r. situația lui Olaru) Cred că ei cunosc mult mai bine atmosfera și ceea ce se întâmplă la antrenamente. Ei au deciziile cele mai bune pentru echipă. Eu v-am spus-o de foarte multe ori și susțin această părere. Pentru mine, Olaru este un jucător foarte bun.

Dar ca orice jucător care are o anumită valoare este și capricios. Trebuie să știi să gestionezi relația cu el. Este un jucător care a adus foarte multe satisfacții în echipa FCSB și a adus foarte multe puncte marcând foarte multe goluri.

(n.r. sfat pentru Olaru) Face parte din echipa FCSB, adică el trebuie să fie conștient că echipa nu trece printr-o perioadă bună. Ar trebui să se sacrifice cumva pentru binele echipei. Dacă el ar trebui să joace câteva meciuri pe altă poziție ar trebui să o facă spre binele echipei. Și el este parte la ceea ce se întâmplă la FCSB.

Și el este vinovat de rezultatele care s-au întâmplat până acum. Tot ei, jucătorii, vor trebui să scoată aceste rezultate pozitive din nou. Este o perioadă pe care fiecare trebuie să o trateze ca atare”, a fost analiza lui „Reghe”, la FANATIK SUPERLIGA.