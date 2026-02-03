Laurențiu Reghecampf dezvăluie cum a bătut „Brazilia Africii” cu Al-Hilal Omdurman. „Pot să câștig Champions League”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Laurențiu Reghecampf e pe val în Sudan. Formația pe care o antrenează, , campioana Africii de Sud, scor 2-1, în etapa a patra a fazei grupelor din Liga Campionilor Africii.

Cum a bătut-o Laurențiu Reghecampf pe Mamelodi Sundowns cu Al-Hilal Omdurman

În urma victoriei cu Mamelodi Sundowns, , cu opt puncte. Gruparea din Africa de Sud e pe doi, cu cinci puncte. Din Grupa C mai fac parte Saint Eloi Lupopo (RD Congo) și MC Alger (Algeria), cu patru, respectiv un punct.

„(n.r. – Cum ești după 6 luni în Africa?) Mă simt foarte bine. Eu ți-am zis când am semnat. Cunoșteam foarte bine echipa lor, cunoșteam nivelul. D-aia am și hotărât să semnez cu echipa lor pentru că știam foarte bine că voi avea șanse să ajung foarte departe în Champions League. Sunt bine, sunt foarte bine. Suntem primii în grupă, 90% deja calificați din grupa noastră de Champions League și ne pregătim pentru următoarea fază.

(n.r. – Înțeleg că tocmai ați învins Brazilia Africii) Da, pe Mamelodi Sundowns. E finalista de anul trecut. Este o echipă foarte bună. Una din cele mai bune echipe din Africa. La ei am făcut 2-2, dar au condus meciul și au fost mai buni decât noi. Mă refer la posesie. Sunt o echipă foarte bună. Dar acasă am reușit să îi învingem. Am fost mai buni decât ei, am jucat mai agresiv și i-am învins”, a declarat Laurențiu Reghecampf, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Pentru echipa lui Laurențiu Reghecampf urmează meciul cu MC Alger, din etapa a 5-a a Ligii Campionilor Africii. Duelul va avea loc vineri, 6 februarie, de la ora 21:00. „Dacă ieși din grupe, mai ai două faze și ajungi în finală. Sferturi, semifinale, finală. Noi 90% suntem în sferturi”, a adăugat antrenorul român.

Reghecampf are arabii la picioare

Privit cu scepticism în momentul în care a semnat cu Al-Hilal Omdurman, succesul lui Laurențiu Reghecampf a făcut ecouri chiar și în presa din Golf. În acest moment, Al-Hilal Omdurman are o serie de 11 partide fără eșec, 9 victorii, 2 egaluri, , acolo unde s-a înscris din cauza războiului din Sudan.

„Fiecare antrenor are modelul lui de a antrena. Fiecare antrenor are stilul lui de a se impune și a discuta cu jucătorii. În general, când ai în componență jucători de valoare, sunt mult mai capricioși. Trebuie să știi exact cum să poți lucra cu ei. Probabil ăsta a fost secretul unde eu am reușit să intru în mijlocul lor și să joace foarte mult pentru mine și pentru ce antrenăm zi de zi la antrenamente. Atmosfera e una foarte bună. Eu sunt și tipul de antrenor care luptă foarte mult pentru jucători. Încerc să îi ajut atât în teren, cât și în afara lui. Cred că acest lucru m-a ajutat să mă impun și arătăm foarte bine și jucăm un fotbal foarte frumos”, a transmis Reghecampf.

Reghecampf, cel mai bun antrenor din istoria recentă a lui Al-Hilal Omdurman” – Ibrahim Awad, jurnalist arab

Al-Hilal Omdurman s-ar bate la titlu în SuperLiga

Deși transfermarkt.com îi evaluează lotul la doar 3,3 milioane de euro, Laurențiu Reghecampf susține că, dacă ar juca în campionatul României, Al-Hilal Omdurman ar fi o forță.

„O echipă care ajunge în ultimele 8 din Africa și se bate cu finalista de Champions League, cu siguranță are valoare foarte mare. Am jucători de 5-6 milioane de euro. Avem oferte din Arabia Saudită pentru doi jucători născuți în 2005. Am refuzat total, mai ales în perioada asta pentru că se forțează foarte mult. Echipele cu bani încearcă să semneze pe ultima sută de metri. Am reușit să îi păstrez pentru la vară pentru că aduc foarte multă valoare echipei. Este o echipă de play-off în România.

(n.r. – Poți să câștigi Champions League?) Da. Dacă stau să dau timpul cu un an înapoi, când eram la Esperance Tunis, i-am bătut pe Pyramids cu 2-0 și am pierdut în Egipt. Au fost cu noi în grupă, iar noi am fost pe primul loc. Am fost mai buni decât ei, dar ei au reușit să câștige Champions League. Deci cred eu că e posibil acest lucru. Mai ales că noi am reuși să trecem de Sundowns în două meciuri și am fost peste ei din toate punctele de vedere. Dacă ei au jucat finală de Champions League, noi de ce nu am putea?”, a mai spus românul.