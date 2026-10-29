Laurențiu Reghecampf, discurs dur după Gloria Bistrița – FCSB 1-0: „O seară neagră și un rezultat rușinos”

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Gloria Bistrița – FCSB 1-0 a reprezentat surpriza etapei a 2-a din Cupa României Betano. Roș-albaștrii puteau să-și facă viața foarte ușoară în ultima etapă, însă în prezent nu se mai află la mâna lor. Reghecampf a încercat să câștige cu garnitura secundă, însă planul său nu a dat roade, iar acum riscă eliminarea din competiție.

Laurențiu Reghecampf, dezamăgit total după Gloria Bistrița – FCSB 1-0

Din păcate pentru FCSB, Laurențiu Reghecampf a căzut în aceeași capcană în care a căzut și Gică Hagi la naționala României. Antrenorul roș-albaștrilor a considerat că garnitura secundă a echipei sale se poate ridica la un nivel foarte bun și poate obține fără probleme victoria împotriva

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Roș-albaștrii nu au mai reușit să revină nici măcar prin introducerea unor fotbaliști precum Cisotti, Boutoutaou și Korenica, iar la final a pierdut toate punctele: „Multe nu sunt de spus. Un rezultat rușinos. Am avut încredere foarte mare în băieții care au intrat astăzi, că vor face un meci bun. În mod normal, așa ar fi trebuit să fie, dar pe teren nu s-a văzut acest lucru, din păcate. Am primit acel gol dintr-o greșeală personală, dar trebuie să trecem peste această seară, să luăm niște decizii, după care vom pregăti meciul de luni seară, de la Cluj.

În mod normal, nu ar fi trebuit să se vadă o așa mare diferență între jucători. Eu am încredere în ei, pentru că îi văd zilnic și sper să fi fost doar un accident. Din păcate, este puțin dificil. În urma acestui rezultat, s-ar putea să nu ne calificăm mai departe. Pentru noi este o seară neagră. Vă pot spune că am făcut un meci slab și este un rezultat rușinos pentru noi. Mi se pare foarte grav că nu am primit penalty la acea fază, iar cât de gravă este accidentarea sa (n.r. – a lui Gnahore) vom vedea mâine. Atmosfera a fost frumoasă, foarte mulți oameni. Mai sunt și anumiți prieteni, între ghilimele, dar o atmosferă frumoasă”, a declarat Laurențiu Reghecampf la finalul partidei.

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De ce înfrângerea cu Gloria Bistrița poate însemna eliminarea FCSB-ului din Cupa României Betano

Cu o victorie în această etapă, FCSB ar fi fost la mâna ei în ceea ce privea calificare și ar fi putut merge mai departe chiar și cu o înfrângere cu Csikszereda, în timp ce o remiză sau o victorie ar fi fost echivalentul unei calificări în sferturile de finală ale Cupei României Betano. În momentul de față, echipa lui Reghecampf nu mai poate fi sigură nici în cazul unei victorii. În scenariul în care FC Bihor ar câștiga în ultima etapă împotriva lui FC Argeș, iar Gloria Bistrița s-ar impune împotriva Coronei Brașov, atunci FCSB ar fi eliminată chiar și dacă ar câștiga contra ciucanilor, ceea ce ar însemna că ar termina pe locul 3 cu șase puncte și un golaveraj de cel puțin +5.

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