Laurenţiu Reghecampf, discuţie cu Gigi Becali despre preluarea echipei: “Mi-a spus oricând, la orice oră”

Gigi Becali a anunțat că nu se gândește să îl demită pe Bogdan Vintilă, dar nu îi mai dă credit 100% antrenorului vicecampioanei României.

Patronul FCSB-ului a dezvăluit că a purtat discuții cu Laurențiu Reghecampf despre o posibilă revenire la echipă, dar încă nu vrea să audă de alt antrenor.

Totuși, „Reghe” i-a spus latifundiarului din Pipera că este oricând pregătit să vină să-l ajute dacă are nevoie.

Laurențiu Reghecampf s-a autopropus la FCSB

Gigi Becali a mărturisit că nu se gândește să renunțe la Bogdan Vintilă, însă spune despre el că nu are autoritate în fața jucătorilor. Patronul FCSB-ului a dezvăluit și că Laurențiu Reghecampf s-a autopropus la echipă.

„Am fost Reghecampf zilele trecute pe la mine și am stat de vorbă. Mi-a zis că oricând am nevoie de ajutor el este acolo pentru mine. Oricum nu mi-l lasă pe Neubert, că am vorbit.

Dar nu sunt interesat acum să schimb antrenorul, stai să se termine campionatul să vedem ce facem și în Europa, că mie îmi place jocul, nu jucăm rău”, a mai spus Gigi Becali la TV DigiSport.

„Să treacă Meme pe bancă, Vintilă n-are autoritate!”

Gigi Becali a continuat și consideră că Bogdan Vintilă nu are autoritate în fața jucătorilor și a mărturisit că se gândește să-l treacă pe Mihai Stoica pe bancă: „La ora asta continui cu Vintilă, dar nu rămâne indiferent de situație. El n-are autoritate, să vorbesc cu Meme să treacă el pe bancă.

Nici Vintilă nu mai știe ce să zică, e aerian. Campionatul e obiectivul, vreau în cupele europene, acum ce să zic, mă mulțumesc și să luăm Cupa”.

„Oricum doi fundași centrali am nevoie, nu știu cine, poate Frăsinescu, oricum toți sunt mai buni decât ce avem noi”, a mai spus Gigi Becali, supărat pe Iulian Cristea, dar mai ales pe Andrei Miron.

