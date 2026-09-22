Sport

Reghecampf, dat dispărut de tunisieni! A făcut un gest la care nu se aştepta nimeni. Exclusiv

Laurențiu Reghecampf (51 de ani) este de negăsit după ce și-a dat acordul să vină la FCSB. Gestul pe care l-a făcut antrenorul român i-a lăsat fără cuvinte pe oficialii din Tunisia.
Emanuel Roşu
22.09.2026 | 12:52
Reghecampf dat disparut de tunisieni A facut un gest la care nu se astepta nimeni Exclusiv
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Reghecampf nu s-a prezentat la plecarea echipei din Tunisia. Sursa foto - hepta.ro
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Continuă telenovela Laurențiu Reghecampf la FCSB. Oficialii celor de la Esperance Tunis au rămas șocați de ultima decizie pe care a luat-o antrenorul român. Mai exact, acesta nu s-a prezentat la timp pentru îmbarcarea către baza de pregătire.

Reghecampf, de negăsit pentru tunisieni

Potrivit presei din Tunisia, Reghecampf trebuia să ajungă la Ain Drahem, o bază aflată la nu mai puțin de 190 de kilometri de capitală. Autocarul în care trebuia să se urce avea programată plecarea la ora 10.00 dimineața, ora locală, dar Reghecampf nu și-a făcut apariția.

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Informația vine la puțină vreme după ce o publicație din Tunisia a anunțat că tehnicianul român a ajuns la un acord cu șefii lui Esperance Tunis pentru rezilierea contractului după doar două luni de la începerea mandatului.

”Esperance Sportive de Tunis și antrenorul român Laurențiu Reghecampf s-au despărțit, după doar două luni. Antrenorul nu a putut rezista ofertei primite de la Steaua București (n.r. – FCSB), echipă la care se va alătura miercuri.

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La finalul unei întâlniri îndelungate cu oficialii formației ‘Sang et Or’ (n.r. – aproximativ trei ore), s-a ajuns la un acord pentru încetarea relației contractuale, acord ale cărui detalii nu au fost încă dezvăluite”, a scris gnet.tn.

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Reghecampf, așteptat de Gigi Becali la FCSB

După ce a decis demiterea lui Marius Baciu, Gigi Becali a hotărât să-l numească pe Laurențiu Reghecampf în postul de antrenor principal la FCSB și a făcut anunțul în exclusivitate pentru FANATIK.

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Patronul ”roș-albaștrilor” a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA ce salariu va primi tehnicianul în cel de-al treilea mandat la FCSB și a precizat faptul că Reghecampf a fost mult mai interesat de prime.

”Nu am vorbit pe cât timp semnează, n-am avut eu probleme vreodată cu Reghe. E prea cuminte omul, La FCSB, dacă ai rezultate, stai cât vrei tu. Până în vară oricum e minimul, dar nu am vorbit asta. El mi-a zis că-l interesează doar milionul și l-am întrebat – Ce milion, măi? -, iar apoi a spus că vrea milionul de la Champions League, că nu-l interesează Europa League. El la anul va fi în Champions League.

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Și când omul zice așa ceva, eu ce pot să mai spun? Nu va antrena pe gratis, îi voi da peste 15.000, cu staff cu tot erau vreo 30.000 de euro. Am făcut-o pentru galerie. Era 5-0 și ei cântau. Nu e nicio emoție. L-a sunat pe MM și i-a spus să stea liniștit Gigi, că ce am vorbit am vorbit și gata, nu ce spun ăia etc. S-a rezolvat, miercuri e aici”, a declarat Becali.

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Emanuel Roşu
Emanuel Roşu
Unul dintre cei mai respectați jurnaliști sportivi din România, Emanuel Roșu s-a alăturat echipei FANATIK în septembrie 2026. Este singurul român care votează la celebra gală „Balonul de Aur” și colaborează cu publicații de renume din străinătate precum BBC, The Guardian, FourFourTwo, World Soccer și UEFA Champions League Magazine.
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