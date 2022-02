Laurenţiu Reghecampf, declaraţii tari despre divorţul de Anamaria Prodan: “Este plină de ură, de răutate, de mojicie, vorbeşte foarte urât, face lucruri care îi vor dăuna lui Bebe”

Divorţul dintre Laurenţiu Reghecampf şi Anamaria Prodan a ţinut capul de afiş al lumii mondene din România. Cei doi sunt la cuţite şi în ultimele luni au făcut o serie de acuzaţii unul la adresa celuilalt.

Laurenţiu Reghecampf, declaraţii tari despre divorţul de Anamaria Prodan la podcastul lui Măruţă

Laurenţiu Reghecampf, invitat la , a vorbit în premieră despre presupusa infidelitate a fostei sale soţii, Anamaria Prodan. El susţine că ar fi trebuit să divorţeze după scandalul cu Dan Alexa din anul 2019, când impresara i-a dat o palmă în public fostului fotbalist.

FANATIK vă prezintă cele mai tari declaraţii acordate de Laurenţiu Reghecampf despre divorţ la podcastul lui Cătălin Măruţă:

despre termenul de divorţ: “s-a amânat primul termen de la Buftea pentru că avocaţii ei au avut COVID. Avem un termen în aprilie, sper să se rezolve cât mai rapid. Până la urmă este vorba doar despre un divorţ. Nu am vrut să intru în acest subiect, dar am să spun în mare câteva lucruri. Ţin foarte mult la Bebe (Laurenţiu Reghecampf jr.) şi ştiu că suferă când aude anumite comentarii. De asta nu am vrut să comentez ce spune Anamaria. Este problema ei. Cât de curând va face 14 ani, creşte, iar aceste lucruri care apar în presă îi fac rău. Se fac glume, copiii sunt răutăcioşi, ştii cum e?

“Când intervin momentele de ceartă, de stres, copiii înţeleg orice ceartă între părinţi. Este dificil”

despre încheierea relaţiei cu Anamaria Prodan: “S-a terminat pentru că s-a terminat. Am decis să pun “stop”. În ultimii ani am avut probleme peste care am încercat să trecem. Nu s-a putut. Când intervin momentele de ceartă, de stres, copiii înţeleg orice ceartă între părinţi. Este dificil. În ultimii patru ani am petrecut mult timp cu Luca şi Bebe, ei fiind la şcoală în Emirate.

despre relaţia cu Bebeto: “Eu nu am fost plecat în nicio ţară fără ca Bebe să fie cu mine. Relaţia mea cu el este foarte bună. Din cauza acestui conflict cu Anamaria Prodan şi pentru că ea a hotărât să facă nişte lucruri publice, el suferă. A intervenit o răceală. Şi această răceală a intervenit pentru că l-am învăţat să îşi iubească mama indiferent de ceea ce se întâmplă. Întotdeauna i-am spus să nu îl bage pe Bebe în discuţiile acestea.

“Am evitat să merg acasă la Snagov din cauza Anei”

I-am spus că o să crească şi va înţelege. Atunci nu va fi bine. Ce avem noi de împărţit, le putem împărţi ca doi adulţi. Ei trebuie să fie în afara problemelor. Aşa trebuie să facă orice părinte. Nu aveam nevoie să vorbesc cu copiii când am vrut să divorţez. Toţi au văzut. Au fost multe momente în care am fost împreună şi nu au fost ok. Şi-au dat seama că nu este ok aşa ceva.

Bebe vrea să îşi vadă părinţii împreună, dar nu vreau să îl implic. Am fost mereu să îl văd la antrenamente, la meciuri. Am evitat să merg acasă la Snagov din cauza Anei. I-am lăsat să stea acolo. Este casa pe numele meu. Anamaria s-a dus în nişte chestii total neadevărate. Am băgat cerere de divorţ, fără partaj. I-am dat dreptul să îl crească pe Bebe. Mi-ar plăcea. Nu sunt aici să vorbesc urât de Anamaria Prodan.

“O iubesc pe Corina, o să avem un băiat împreună, lucrurile au luat o întorsătură pozitivă pentru mine”

despre cum a cunoscut-o pe Corina: “La un eveniment, la o petrecere. Dar nu direct. Doar am văzut-o. Apoi am luat legătura şi am încercat să o cunosc cu adevărat. La câte discuţii sunt şi la cât vorbeşte Anamaria peste tot. E greu să se vadă realitatea. Acum doi ani am cunoscut-o. Important este ce simţi pentru persoana respectivă şi ce se întâmplă de acum încolo. Sunt foarte fericit.

O iubesc, o să avem un băiat împreună, lucrurile au luat o întorsătură pozitivă pentru mine. Mi-ar plăcea ca acelaşi lucru să i se întâmple şi Anamariei. Sincer. Au fost nişte discuţii pe care le-am avut cu Anamaria. Subiectul este delicat şi nu îmi place. Nu cred că îmi face cinste acest lucru. Au fost nişte discuţii între mine şi Anamaria şi i-am spus că trebuie să înceteze cu unele ieşiri. Ea nu a vrut. A spus că ea are o carieră. I-am spus că a trecut peste o limită. Eu am spus şi s-a terminat. Nu îmi place să mă cert”

L-a înşelat Anamaria? “Nu cred şi nici nu ţi-aş fi spus dacă aşa ar fi fost”

l-a înşelat Anamaria?: “Nu cred şi nici nu ţi-aş fi spus dacă aşa ar fi fost”

despre episodul Alexa: “Nu am vorbit niciodată cu el pe tema asta. Puteam să vorbesc doar cu Anamaria pe tema asta. Nu puteam să îl sun şi să îl întreb de ce l-a lovit. Clar m-a deranjat foarte tare. Îmi pare rău că nu am luat decizia de atunci. M-am gândit la Bebe, la familie. Dar am greşit. Indiferent de ce va face Anamaria, ea rămâne mama copilului meu. N-am cum să vorbesc urât de ea”

Despre înnoirea jurămintelor: “M-am întors din Emirate şi dimineaţa erau 200 de invitaţi şi totul gata la biserică”

despre înnoirea jurămintelor: “I-am explicat Anamariei de ce ne-am înnoit jurămintele. M-am întors din Emirate şi dimineaţa erau 200 de invitaţi şi totul gata la biserică. Toţi copiii erau lângă mine în pat. Nu trebuia să fac acest lucru, dar era totul pregătit. Totul a fost pregătit. I-am spus Anei că nu este normal. Nu poţi să faci o asemenea ţigănie şi să nu mă întrebi pe mine.

Ea a vrut lucrul acesta. A făcut premeditat acest lucru. Ca să mă aibă la mână dacă mâine plec. I-am spus că nu este normal ceea ce face. Că nu mai avem nimic. Vine salvarea, poliţia, pompierii. I-am spus să închidem chestia asta. M-am trezit cu trei camere de televiziune. Eu cu ea am discutat cu toate aceste lucruri. Cum ar fi să îţi arăt mesajele mele cu Anamaria?

Trebuie să îi cer voie. Sunt lucruri care ţin de mine şi de ea. M-am dus şi am greşit. Recunosc. Dar am discutat despre aceste lucruri. Şi i-am spus că nu avem cum să mergem înainte”

“Cum să rămâi pe străzi? Ai două case la Snagov, ai case în Bucureşti”

despre declaraţiile Anamariei Prodan: “Mă minunez când văd ce spune. Cum să rămâi pe străzi? Ai două case la Snagov, ai case în Bucureşti. Una este cumpărată de Ionela Prodan, tot a ei este. Poate ne-a dat Ionela bani că aveam nevoie de ceva. Dar i-am înapoiat. Sau i-a dat Anamariei, era fiica ei. Nu am profitat niciodată de Ionela Prodan.

Tot stau să mă întreb ce are de câştigat Anamaria prin această denigrare. Am auzit că îi pune numele Prodan lui Bebe. Nici nu o cheamă Prodan. O cheamă Anamaria Dumitrescu. Nu ştiu de unde a venit Prodan. Că pe Ionela o chema Tănase. I-am spus Anamariei că o chema Tănase, că aşa era numele tatălui ei. O cheamă Anamaria Reghecampf. Când am cunoscut-o o chema Anamaria Dumitrescu”

“Bă, dar noroc am avut la femei? Acum, când îmi aduc aminte de Mariana… “

despre fosta soţie şi Luca: Bă, dar noroc am avut la femei? Acum, când îmi aduc aminte de Mariana… Luca mi-a spus că nu vrea să mai plece când a venit în vacanţă. Nu am vorbit câţiva ani buni pentru că a stat sub presiune. Îl certa Mariana. El când venea la noi făcea poze. Cu fetele, cu Anamaria. Şi aceste lucruri o dureau pe Mariana. Ea îşi vărsa nervii pe copil. Când a venit în Abu Dhabi mi-a spus că nu se mai întoarce.

Mi-a spus că nu mai vrea indiferent ce se întâmplă. Am sunat-o pe Mariana şi i-am spus că nu mai vrea să plece copilul şi cum să facem. Nu erau şcoli de germană pe acolo. El la 16 ani are dreptul să aleagă cu cine vrea să rămână. Îţi dai seama că nu a avut ce să facă. Şi Luca a rămas cu mine în Abu Dhabi. Eu nu i-am spus un cuvânt. I-am spus şeicului să găsesc un loc la şcoală.

El nu ştia o boabă de engleză. Credeam că rămâne băiatul repetent. A zis directorul că mai face un an şi ştie bine materia. A terminat liceul în Emirate şi este la facultate. Eu zic că am o relaţie foarte bună.

“O să vă spună Anamaria ce s-a întâmplat pentru că ea ştie tot. E Dumnezeu”

despre Mariana: “A avut declaraţii răutăcioase. Eu nu vreau să vă spun. O să vă spună Anamaria ce s-a întâmplat pentru că ea ştie tot. E Dumnezeu”

despre apartamentul cumpărat fetelor: “Au trăit cu noi în casă fetele. Stăteau mai mult la Anamaria şi când au avut probleme la şcoală, a intervenit tatăl lor şi le-a ajutat foarte mult. Pe Sarah a ajutat-o foarte mult cu cariera la baschet. Când ne-am calificat în grupele Europa League, am avut o primă de 300.000 de euro.

În 2012 am cumpărat un penthouse pentru fete, să nu mai facă naveta la Snagov. Sunt 10 ani de atunci. Apartamentul l-am cumpărat din primii mei bani de la Steaua. N-a fost nicio problemă. Nu aveam bani mulţi atunci. Am spus să le ia apartament ca să nu mai facă naveta. Stau şi mă uit de multe ori ce declaraţii face. Cu banii, cu averea”

“Eu am fost singurul din familie care câştiga bani. Niciodată nu i-am zis “nu” şi dacă voia să îşi cumpere geantă de crocodil”

despre cadourile cumpărate Anei: “Eu am fost singurul din familie care câştiga bani. Niciodată nu i-am zis “nu” şi dacă voia să îşi cumpere geantă de crocodil. Cred că are 14 genţi. Ce să facem acum? La partaj să îi tai crocodilul de pe geantă? Ea poate să spună ce vrea. Nu are cum să spună că ea a adus banii. Eu am câştigat câteva zeci de milioane de euro. Am avut contracte, am plătit taxe. Ea nu m-a dus nicăieri. Asta e ironia”

despre susţinerea copiilor: “E urât când spune lucrul acesta. Şi ea datorită mie, a cunoscut mulţi fotbalişti. Să spună ea că m-a făcut antrenor. Ok, m-ai pus tu antrenor la Steaua. Cu toate că nu este adevărat. Dacă eu nu aveam valoare? Jigneşte că vrea. O face intenţionat. Când spune că sunt banii lui mama… Ce, era Ionela Prodan şeicul de la Al Wahda sau de la Hilal?

Niciodată nu am avut discuţii de acest gen. Pentru Sarah şi Rebecca, în ultimii trei ani, sunt câteva sute de mii… e urât rău de tot. Eu pentru Luca nu am făcut atâtea câte am făcut pentru Rebecca. Faci o socoteală când ajungi acasă. Nu am făcut atâtea pentru Rebecca cât am făcut pentru Luca. Le-am spus tuturor că am să fac pentru toţi când vine momentul. Sarah s-a descurcat singură. Este foarte urât să apărem cu lucrurile astea şi nu o înţeleg de ce iese cu astfel de declaraţii. Eu le am plătite de la mine din cont.

“De multe ori nu am fost acasă ca să nu mă cert cu ea. Mă duc să îl văd un minut şi apare de nicăieri Anamaria. Parcă are un radar”

despre relaţia cu Bebe: “Cine l-a înscris pe Bebe la şcoală? Cine i-a plătit şcoala? Eu am fost. De multe ori nu am fost acasă ca să nu mă cert cu ea. Mă duc să îl văd un minut şi apare de nicăieri Anamaria. Parcă are un radar. Că am făcut asta, am făcut aia. Supunem copilul la un stres. Eu i-am cumpărat toate lucrurile. Pot să spun tare şi răspicat. I le cumpăram cu banii Ionelei?

Nu aveam cum să îi umblu şi să îi cer 100.000 de euro să îi cumpăr ceas lui fii-ta. N-am ce să mai vorbesc. N-am cum. Dacă îşi arăt trei mail-uri pe care le-am primit azi, fugi. Am 2000 de mail-uri de la Anamaria în ultimele 6 luni. Enorm. Dar ce scrie este inimaginabil.

“Mi-a spart contul de la bancă. A scris de la mail-ul lui Bebe către bancă”

despre mail-urile din presă: “În Emirate i-am făcut un Icloud. Fiind minor, trebuia să aibă mail-ul meu. La un moment dat a spart toate plăcile, mail-ul meu, telefoanele. Am întrebat-o ce vrea să facă cu asta? Dacă stau şi le iau şi mă gândesc, zici că e regizor de film. Dacă trăia Sergiu Nicolaescu îi dădea premiu. Poţi să îţi trimiţi mail-uri. Dacă are Icloud-ul meu.

Mi-a spart contul de la bancă. A scris de la mail-ul lui Bebe către bancă. A văzut tot ce am cheltuit. E mare hacker. Nu poţi să creezi aşa ceva. Nu ştiu ce face cum face. Mă tot ameninţă. Mai mult decât a făcut ce să mai facă?”

“Daa, ea îmi făcea mie cadouri. E uşor să faci pe banii altuia. Bineînţeles că erau pe banii mei”

despre cadourile primite: “Dacă te duci să îţi cumperi o casă, te întreabă cineva dacă vrea nevasta-ta? Îţi ia banii, trece casa pe numele tău şi gata. Daa, ea îmi făcea mie cadouri. E uşor să faci pe banii altuia. Bineînţeles că erau pe banii mei. Nu vreau să mă ating de o furculiţă din moştenire. Ionela Prodan era foarte bogată. Aşa este. Nu pot să le discut eu. Poate să vi le spună Anamaria.

Dar, da, a fost o femeie care a muncit foarte mult, ţinea foarte mult la bani. Îşi permitea să îşi cumpere Rolls-Royce. Era chibzuită. A investit, şi-a cumpărat case în America. A avut şi în România multe proprietăţi. Şi-a ajutat fraţii. Era o familie unită. Nu era persoana care să spună să iei contul şi să faci ce vrei. Ţinea mult la bani. Nici Anamaria nu avea acces. Nu cerea nimic de la nimeni, dar nici nu a dat nimic nimănui. Stătea pe o avere foarte mare”

“Am plătit 800.000 de euro. Am făcut-o cu drag. Aveam un contract, trebuia să îl ţin”

despre banii câştigaţi la Steaua: “În doi ani de zile am câştigat 1,5 milioane de euro. Foarte mulţi bani. Am avut 20.000 şi 25.000 în al doilea an salariu. Am făcut bonusuri de 1 milion de euro. Bani pe care i-am plătit înapoi lui Gigi Becali când am plecat la Al Hilal. Am plătit 800.000 de euro. Am făcut-o cu drag. Aveam un contract, trebuia să îl ţin. Am plătit, am plecat, am făcut bani mulţi acolo. În perioada Steaua am făcut mulţi bani pentru un antrenor în România”

despre Corina: “sunt şi relaxat şi asumat. Şi fericit. Mi-am găsit liniştea. Este o fată foarte sinceră, enervant de sinceră, căpoasă. Nu a ţinut cont că sunt Reghecampf. Nu a avut nicio problemă să îşi ia o plasă să plece. Nu îmi cere nici în această secundă divorţul. Nu e adevărat ce spune Ana. I-am spus că sunt lucrurile mele şi trebuie ca eu să le rezolv. Îmi doream să nu fie implicaţi copiii.

“Sufăr pentru că nu mi-e uşor să aud că nu îmi pasă de copil. Mă doare”

despre Bebe: “Ştiu cât suferă Bebe. Indiferent de ceea ce îi spune în faţă, îi spune doar 50%. Am 5 ani din 13 în care am dormit seară de seară cu el în pat. În plus faţă de Anamaria. Nu are cum să treacă pe lângă mine. Sufăr pentru că nu mi-e uşor să aud că nu îmi pasă de copil. Mă doare. Nu a fost cazul. Evit să îi fac rău, să fie implicat în anumite chestii. Aş putea să îi fac procese peste procese Anei. Ea ştie acest lucru. Mă şantajează cu Bebe. Este singurul atu pe care îl are cu mine. Nu văd miza Anei nici acum”

despre avere: “Nu stau să dau un om afară din casă, să fac ţigănii. Eu chiar dacă am un singur copil cu ea, am spus că împart la toţi patru. Niciodată n-am spus că nu dau unuia sau altuia. Ce a făcut Ana este foarte urât pentru ea. Da, am fost cu o femeie. Ai fost tu cea mai corectă? Ai făcut tu toate lucrurile bine şi eu am fost mereu. Am plecat în Emirate, am muncit, v-am întreţinut în continuare. Am făcut totul pentru ea, pentru copii, pentru nebuniile pe care le făcea în fiecare lună. Ştia lucrul ăsta. Dar nu înţeleg de ce face acum acest lucru.

“M-a deranjat când a făcut poza dezbrăcată la oglindă cu genţile. Ai 45 de ani”

despre pozele Anei cu Instagram: “Am avut o discuţie cu ea. M-a chemat preşedintele clubului la un antrenament. A postat o poză din piscină în Dubai, aproape dezbrăcată cu Burj Al Arab. M-a chemat preşedintele şi mi-a spus că Burj Al Arab este un simbol. M-a rugat să nu facă alte poze. I-am spus şi ea îmi zicea că nu are ea treabă cu preşedintele. M-a deranjat când a făcut poza dezbrăcată la oglindă cu genţile.

Ai 45 de ani. Şi fetele i-au spus: “Suferi de ceva? Faci bani pe Instagram?”. Şi Bebe i-a spus că nu e ok. Nu puteai să ieşi că erau 25 de poze, nu puteai să bagi sarmaua în gură fără poză. Dar aşa a trebuit.”

“Toate lucrurile sunt cumpărate de mine. Dacă mă duc la partaj, este foarte simplu. Ştiu foarte bine ce am câştigat”

despre divorţ: “Mai am de muncă. Se zbate mult să nu divorţeze. Nu declară peste tot că vrea să divorţeze? Chestia cu prostituţia mi se pare jignitor, foarte urât pentru ea. Mi se pare foarte urât. Se vede ca o ţaţă care trage de ceva şi nu reuşeşte. Ce treabă ai tu să discuţi cu alte persoane. Ce treabă are ea cu Corina? Nu are nicio implicare Corina pentru că eu m-am despărţit de ea. Ce putea să îmi facă Corina dacă nu mă despărţeam de ea?

Să dea un mesaj, o poză. La câte a dat ea… ce să mai. Am văzut mult mai spus de ceea ce face acum. Am văzut altceva. Chestia asta că “noi suntem mari, tu eşti mic”. Am spus eu ceva urât de Anamaria. Eu nu răspund la ce declară despre mine. Sper să nu fie un divorţ complicat. Sunt lucruri de împărţit, dar 100% o să rezolv cu ea. Toate lucrurile sunt cumpărate de mine. Dacă mă duc la partaj, este foarte simplu. Ştiu foarte bine ce am câştigat. Tot îi dau jumătate din ce am făcut cu ea. I le câştig şi le donez.

despre dialogul cu Corina: “Vorbesc toate lucrurile cu Corina. Aşa făceam cu Anamaria. Cred că de asta îl foloseşte pe Bebe, să revin la ea. Dacă m-ar cunoaşte, nu s-ar gândi o secundă la acest lucru. Certuri am mai avut, dar nu ne-am gândit să divorţăm”

“Mama este surprinsă, supărată de toate discuţiile”

despre mama lui Reghecampf: “Mama se simte foarte bine. Am operat-o, a făcut chimioterapie, are 30 de sesiuni de radiologie şi sper să fie bine. I-au descoperit un cancer mamar şi s-a întins la ganglioni, ceva în zona asta. Este supărată pe Ana pentru discuţiile pe care le face.

Mama a stat numai cu noi în casă de când a murit tata. Bine, eu nu eram acasă. Eram în Emirate. Este surprinsă, supărată de toate discuţiile. Ştie cum sunt eu ca om şi nu acceptă chestiile astea. A cunoscut-o pe Corina. O să aibă un nepot, al treilea”

Despre pierderea copilului: “Avea o problemă la inimioară şi a trebuit să o operăm. Atunci jucam la Steaua”

despre pierderea copilului: “Un moment dificil. A fost primul copil pe care îl aveam cu Mariana. Avea o problemă la inimioară şi a trebuit să o operăm. Atunci jucam la Steaua. Doctorul ne-a spus că operaţia a reuşit. A trebuit să o ţină deschisă 24 de ore, aşa erau lucrurile în perioada respectivă şi din păcate nu a reuşit. Aşa am pierdut-o. După 5 ani de zile a venit Luca. A fost o perioadă grea, dar apoi am semnat în Germania şi ea a venit cu mine”

despre şedinţa foto din FANATIK cu Corina: “Este un studio foarte frumos pe care îl deţine soţia domnului Badea. Anamaria a făcut o şedinţă foto acolo, dar nu cu mine. N-a fost cu mine acolo. Şi dacă ar fi fost cu mine acolo? Ce am făcut? Eu mă gândesc să o copiez pe Anamaria? Dacă ştiam, poate mă gândeam. Mi-am adus vag aminte. Dar n-a fost cu mine. Am făcut poze şi de aia era supărată? Păi avea coafura ca ea. Ea avea părul ca…. Sau avea meşele alea care îi atârnă până la fund. Nu ştiu ce câştigă cu lucrurile acestea”

“Aş fi cel mai fericit om din lume să o văd într-o relaţie. Poate doar atunci se va potoli.”

despre Anamaria Prodan: “Poate ar trebui să îmi fac poze în chiloţi. Cum adică de ce mi-am pus poza cu ecografia copilului? Pentru că sunt fericit. Chiar vreau o familie. Nu fac acest lucru ca să îi fac rău Anei. Absolut ce fac, fac pentru mine, pentru că vreau să fiu fericit. I-am spus să facă acelaşi lucru. Este plină de ură, de răutate, de mojicie, vorbeşte foarte urât, face lucruri care îi vor dăuna lui Bebe. Până la urmă, eu sunt tatăl lui.

Ştiu şi eu în 15 ani de zile ce făcea Anamaria. Cum să vorbesc de mama lui? Cum să spun ceva despre ea. Aş fi cel mai fericit om din lume să o văd într-o relaţie. Poate doar atunci se va potoli. O să îi spună ăla: “Păi eşti cu mine şi tot de ăla vorbeşti.

“Numele de Reghecampf nu va rămâne al Anamariei. Ea vrea Prodan. O să îşi pună Prodan”

Nu am făcut împărţeala cu prietenii şi rudele. Toată lumea vorbeşte cu mine. Şi dacă îi ceartă, ce? Eu le-am spus să o ajute, dar să nu îmi facă mie rău. Nu trimiteţi mesaje, nu faceţi hoţii, dar e normal să îşi respecte naşa, să vorbească cu ea. Ceea ce facem acum, în prima fază, este doar divorţul. O să stabilim programul lui Bebe. Vreau să am un program în care să îmi iau copilul. Fără scandal, fără condiţii.

Că nu trebuie să aibă treabă cu cine stau şi ce fac. Numele de Reghecampf nu va rămâne al Anamariei. Ea vrea Prodan. O să îşi pună Prodan. Ce, nu crezi? Îl face 3D. Doar dacă m-ar ruga Bebe aş fi de acord ca ea să păstreze numele de Reghecampf. Prima dată divorţul şi programul lui Bebe. Nu trebuie să mai existe stres în viaţa lui. Îmi trimit mail de la Şcoala Americană pentru a face programare pentru anul viitor.

“Cu Rebecca mă înţeleg bine, cu Sarah s-a răcit, dar nu le condamn”

Dacă vrea să îl ducă la şcoală în America şi el îmi spune că vrea să meargă, nu e nicio problemă. Cu Rebecca mă înţeleg bine, cu Sarah s-a răcit, dar nu le condamn. Pe mine mă doare pe undeva. Ştiu cât am făcut pentru ele. Nu o să spun niciodată că am fost tatăl lor. Nu e adevărat. Ele au un tată. Trebuie să îl respecte pe el. Pot să spun că am fost un sprijin mare pentru ele şi am pus mult suflet.

Cu Sarah m-am contrat de câteva ori pentru că este exact temperamentul Anei. Rebecca este în Los Angeles acum. Sper să îşi continue drumul. Luca este cu mine acum”

Despre incidentul cu Alexa: “Am suferit în dragoste rău de tot. Dacă mă întrebi de momentul ăla, rău de tot”

despre : “La un moment dat, stăteam dimineaţa şi beam cafeaua cu Corina. Doamna Peng este mama Asianei, prietena lui Luca. Am vorbit cu dânsa, este ok. Am sunat şi am spus, mama ta mai lipsea acum. I-am spus Asianei, nici nu vreau să ştiu. Ce rost au aceste discuţii? Nu ştiu despre ce discută. I-am spus Asianei să îşi rezolve problemele şi că nu fac altceva decât să am grijă de ei. Îţi dai seama că Ana a făcut intermedierea. O iei razna rău. Are talentul de a manipula oamenii de a-i duce în direcţia în care vrea ea. Poate să facă acest lucru. Vorbind repede spui cât de mare dreptate are.

despre incidentul cu Alexa: “Am suferit în dragoste rău de tot. Dacă mă întrebi de momentul ăla, rău de tot. Nu mi-am închipuit niciodată că poate să facă aşa ceva. Tu ai vedea-o pe Andra să îi dea un pumn cuiva? Au mai fost multe comentarii legate de despărţiri”

“Tot ce ţi-a spus Anamaria, în două secunde se duce totul. O ia razna internetul”

despre costumul excentric: “Am făcut cu Adi Mutu. Am spus că îmi iau pijamaua aia pe care o porţi ca un costum”

despre Bebe: “În ceea ce îl priveşte pe Bebe, nu vreau să citească declaraţiile despre tatăl lui, care nu sunt adevărate. Cum stai tu cu telefonul, el stă 24 din 24. Că asta e viaţa celor de vârsta lui. Ştiu că suferă şi nu vreau să sufere. Nu mai suntem împreună, dar nu înseamnă că suntem duşmani. Cum a spus Anamaria, vine ea, că este Dumnezeu în România şi îmi ia dreptul să fiu tată”

despre mail-uri: “N-am cum să intru în filmul acesta. Nu am voie în primul rând să îţi arăt mail-urile, că intri în gura Anei. Mâine voi fi penal la prima oră şi va fi la Realitatea la prima oră. De ce să mă supăr pe Codin că a vorbit cu Anamaria? M-a invitat la podcast. De ce să mă supăr pe el? Tot ce ţi-a spus Anamaria, în două secunde se duce totul. O ia razna internetul. Dar ce am de câştigat?”

despre Universitatea Craiova: “Să câştig campionatul cu Universitatea Craiova ar fi o mare lovitură de imagine. Nu a mai câştigat de mult timp campionatul. Este doar o echipă Universitatea Craiova. Echipa la care antrenez este continuatoarea. Nu vorbesc de alte chestii cu tot ceea ce s-a întâmplat. Am tot suportul conducerii pentru a ne îndeplini obiectivele. Nu vreau să plec de la Craiova fără să câştig campionatul. Ar fi ceva extraorinar”