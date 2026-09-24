Sport

Așteptarea a luat sfârșit! Primele poze cu Laurențiu Reghecampf, noul antrenor al FCSB, la sosirea în România. Foto

Laurențiu Reghecampf urmează să susțină o conferință de presă și să conducă primul antrenament la FCSB! Primele poze cu noul antrenor al FCSB după ce a ajuns în România
Ciprian Păvăleanu
24.09.2026 | 09:26
Asteptarea a luat sfarsit Primele poze cu Laurentiu Reghecampf noul antrenor al FCSB la sosirea in Romania Foto
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Primele imagini cu Laurențiu Reghecampf de la revenirea la FCSB. Foto: Sportpictures.eu
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Miercuri, 23 septembrie, FCSB a anunțat oficial despărțirea de Marius Baciu, iar Mihai Stoica dezvăluise anterior că Laurențiu Reghecampf va susține primul antrenament al echipei joi, 24 septembrie. Reghe a ajuns în țară în aceeași zi în care va fi prezentat oficial la formația bucureșteană.

Primele imagini cu Laurențiu Reghecampf după revenirea la FCSB

Laurențiu Reghecampf s-a înțeles cu Gigi Becali și va fi următorul antrenor al lui FCSB. Din cauza unor probleme pe care le-a avut cu fostul său club, Esperance Tunis, revenirea sa în România s-a lăsat așteptată, însă el a ajuns în țară chiar în ziua în care va fi prezentat oficial și va susține o primă conferință de presă, de la ora 15:00.

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Deși Mihai Stoica nu a vrut să dezvăluie în cadrul unei emisiuni la care este invitat permanent ziua în care Reghecampf va ajunge în România, el a fost surprins de Digi Sport la primele ore ale dimineții, la aeroportul Otopeni, în timp ce își punea bagajele în portbagajul unei mașini.

Primele imagini cu Laurențiu Reghecampf de la revenirea la FCSB. Foto: Digi Sport
Primele imagini cu Laurențiu Reghecampf de la revenirea la FCSB. Foto: Digi Sport

Cazul lui Laurențiu Reghecampf riscă să ajungă la FIFA

Deși Laurențiu Reghecampf a informat conducerea FCSB că este vorba despre o clauză de reziliere de doar 150.000 de euro, pe care și-o va asuma, tunisienii i-au solicitat antrenorului român o sumă mult mai mare, de 250.000 de euro. După lungi negocieri, conducerea lui Esperance a cedat și a acceptat doar suma echivalentă a trei salarii.

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În urmă cu câteva zile, presa din Tunisia dezvăluia că Esperance îl amenință pe Reghe că va sesiza cazul la FIFA. Africanii ar fi avut două argumente: ei îl acuză pe Reghecampf că a negociat cu FCSB în timp ce se afla sub contract cu Esperance, dar și că românul a refuzat să meargă în cantonament cu echipa.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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