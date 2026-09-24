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Miercuri, 23 septembrie, FCSB a anunțat oficial despărțirea de Marius Baciu, iar Mihai Stoica dezvăluise anterior că Laurențiu Reghecampf va susține primul antrenament al echipei joi, 24 septembrie. Reghe a ajuns în țară în aceeași zi în care va fi prezentat oficial la formația bucureșteană.

Primele imagini cu Laurențiu Reghecampf după revenirea la FCSB

Laurențiu Reghecampf s-a înțeles cu Gigi Becali și va fi următorul antrenor al lui FCSB. Din cauza unor probleme pe care le-a avut cu fostul său club, Esperance Tunis, revenirea sa în România s-a lăsat așteptată, însă el a ajuns în țară chiar în ziua în care va fi prezentat oficial și va susține o primă conferință de presă, de la ora 15:00.

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Deși Mihai Stoica nu a vrut să dezvăluie în cadrul unei emisiuni la care este invitat permanent ziua în care Reghecampf va ajunge în România, el a fost surprins de la primele ore ale dimineții, la aeroportul Otopeni, în timp ce își punea bagajele în portbagajul unei mașini.

Cazul lui Laurențiu Reghecampf riscă să ajungă la FIFA

Deși Laurențiu Reghecampf a informat conducerea FCSB că este vorba despre o clauză de reziliere de doar 150.000 de euro, pe care și-o va asuma, După lungi negocieri, conducerea lui Esperance a cedat și a acceptat doar suma echivalentă a trei salarii.

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În urmă cu câteva zile, presa din Tunisia dezvăluia că Esperance Africanii ar fi avut două argumente: ei îl acuză pe Reghecampf că a negociat cu FCSB în timp ce se afla sub contract cu Esperance, dar și că românul a refuzat să meargă în cantonament cu echipa.