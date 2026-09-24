Miercuri, 23 septembrie, FCSB a anunțat oficial despărțirea de Marius Baciu, iar Mihai Stoica dezvăluise anterior că Laurențiu Reghecampf va susține primul antrenament al echipei joi, 24 septembrie. Reghe a ajuns în țară în aceeași zi în care va fi prezentat oficial la formația bucureșteană.
Laurențiu Reghecampf s-a înțeles cu Gigi Becali și va fi următorul antrenor al lui FCSB. Din cauza unor probleme pe care le-a avut cu fostul său club, Esperance Tunis, revenirea sa în România s-a lăsat așteptată, însă el a ajuns în țară chiar în ziua în care va fi prezentat oficial și va susține o primă conferință de presă, de la ora 15:00.
Deși Mihai Stoica nu a vrut să dezvăluie în cadrul unei emisiuni la care este invitat permanent ziua în care Reghecampf va ajunge în România, el a fost surprins de Digi Sport la primele ore ale dimineții, la aeroportul Otopeni, în timp ce își punea bagajele în portbagajul unei mașini.
Deși Laurențiu Reghecampf a informat conducerea FCSB că este vorba despre o clauză de reziliere de doar 150.000 de euro, pe care și-o va asuma, tunisienii i-au solicitat antrenorului român o sumă mult mai mare, de 250.000 de euro. După lungi negocieri, conducerea lui Esperance a cedat și a acceptat doar suma echivalentă a trei salarii.
În urmă cu câteva zile, presa din Tunisia dezvăluia că Esperance îl amenință pe Reghe că va sesiza cazul la FIFA. Africanii ar fi avut două argumente: ei îl acuză pe Reghecampf că a negociat cu FCSB în timp ce se afla sub contract cu Esperance, dar și că românul a refuzat să meargă în cantonament cu echipa.