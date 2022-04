Laurențiu Reghecampf, enervat când lui Andrei Ivan i s-a cerut să-l imite în derby-ul cu CFR Cluj pe Benzema: „De ce trebuie să spui asta? Te bucuri tu?”. Video

Andrei Ivan este unul dintre cei mai în formă fotbaliști din Casa Pariurilor Liga 1. Al doilea golgheter al campionatului, cu 12 reușite, la egalitate cu Florin Tănase, atacantul Universității Craiova și-a propus să înscrie de trei ori în poarta lui CFR Cluj, așa cum . Comparația l-a deranjat pe antrenorul Laurențiu Reghcampf.

Andrei Ivan, „Benzema al Băniei?”. Atacantul Universității Craiova e pe val înaintea derby-ului cu CFR Cluj

Totul a plecat de la o întrebare pusă de un jurnalist la conferința de presă de dinaintea meciului cu campioana României.

– Andrei, permanent ai fost nașul lui CFR Cluj. Ești capabil să dai trei goluri cum a dat Benzema în Champions League?

Andrei Ivan: „Bineînțeles că sunt capabil. Dar va fi un meci foarte greu, pentru că e o echipă care se apără foarte bine și se închide foarte bine. Vom vedea duminică seară ce va fi”.

Laurențiu Reghecampf: „Dar de ce nu poți să dai alt exemplu? ‘Să dai trei goluri cum ai dat la meciul cu nu știu cine din campionat?’ De ce trebuie să spui de Benzema de la Real Madrid? Păi el a dat trei goluri”.

– Păi el e Benzema din lotul Universității Craoiva.

Laurențiu Reghecampf: „Nu, el este Andrei Ivan din lotul Craiovei. Compară-l cu el, nu cu Benzema”.

– Dar te-ar deranja?

Laurențiu Reghecampf: „Nu m-ar deranja, Doamne ferește. Mi-aș dori să ajungă Andrei Ivan la Real Madrid și să marcheze trei goluri”.

– Dar pe tine te-a impresionat tripla lui Benzema?

Laurențiu Reghecampf: „Bineînțeles că m-a impresionat, că sunt fan Real Madrid, ți-am mai spus acest lucru”.

– Și câștigă Champions League?

Laurențiu Reghecampf: „Te bucuri tu? Și tu ești fan Real Madrid?”.

– Dacă ești tu, sunt și eu.

Laurențiu Reghecampf: „Ok, câștigă Real Madrid”.

Andrei Ivan a fost de 18 ori adversarul lui CFR Cluj, perioadă în care a marcat trei goluri și a oferit două pase decisive. Atacantul alb-albaștrilor are însă palmares negativ contra campioanei en-titre: șapte victorii, trei remize și opt înfrângeri.

„Va fi un meci foarte greu pentru noi. Știm foarte bine ce a fost în retur pe Oblemenco. Le-am dat gol în minutul 95. Trebuie să intrăm duminică pe teren și să luăm cele trei puncte. Ne simțim foarte bine. Ne antrenăm din greu pentru meciul cu CFR. Ce a fost cu FCSB rămâne istorie și vom da totul duminică seara.

Îi așteptăm pe toți suporterii U Craiova să ne susțină. Sunt foarte importanți pentru noi, ne împing de la spate în momentele grele și îi așteptăm la stadion”, a declarat Andrei Ivan, înainte de U Craiova – CFR Cluj.

Laurențiu Reghecampf vrea să profite de suspendarea lui Dan Petrescu

În sezonul regulat din Casa Pariurilor Liga 1, U Craiova a reușit să îi ia un singur punct lui CFR Cluj, în remiza de pe „Ion Oblemenco”, scor 1-1. Laurențiu Reghecampf vrea să obțină primul succes împotriva ardelenilor și datorită absenței lui Dan Petrescu. , informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK.

„Venim după un meci câștigat la București, cu FCSB, dar mie nu mi-a plăcut jocul echipei noastre. Am spus-o și după meci. Am pretenții mult mai mari. Știu nivelul lor, știu cum se antrenează, știu ce fac la stadion zi de zi cu noi și mă aștept ca în meciurile cu echipele bune din campionat, FCSB, CFR Cluj, să fie aproape ca la antrenamente.

Urmează un meci dificil. Un meci deschis oricărui rezultat. CFR Cluj, dacă va câștiga duminică seară, va face un pas important în a lua campionatul. Noi ne dorim să ajungem cât mai aproape de FCSB. Nu cred că e cazul să discutăm acum de șanse de a câștiga campionatul. Obiectivul nostru e să încercăm să ajungem pe locul 2. Oamenii trebuie să înțeleagă că am făcut multe greșeli, noi suntem vinovați, am pierdut multe puncte și de multe ori la îndemână.

Mă aștept la o atmosferă incendiară pe stadion și fac apel la răbdare, susținere, pentru că jucătorii noștri vor avea nevoie. Întâlnim o echipă pe care o deschizi foarte greu, căreia îi dai gol foarte greu. Deci va trebui să avem răbdare, să avem o posesie prelungită, să reușim să ne apărăm foarte bine, să nu primim gol sau goluri, pentru că întâlnim o echipă care nu a pierdut decât două meciuri.

Rugămintea mea pentru fani, și m-aș bucura ca stadionul să fie cât se poate de plin, să aibă răbdare, să susțină jucătorii, să îi încurajeze, pentru că întotdeauna meciurile cu CFR Cluj au fost dificile și nu este ușor să îi bați într-o manieră în care și-ar dori fanii. Știu dorința lor, cunosc atmosfera și temperamentul oamenilor din Oltenia, dar de multe ori ar trebui să ne gândim la rezultat și să facem tot ce putem ca să câștigăm cele trei puncte puse în joc.

Trebuie să ne concentrăm să câștigăm cele trei puncte cu CFR, lucru care nu este la îndemână. Nu este ușor. Va trebui să muncim foarte mult, să depunem efort, să transpirăm foarte mult. Și de aceea avem nevoie de toată lumea, de fani, de oamenii de pe lângă echipă, să susțină jucătorii în momentele dificile.

V-am spus când a început play-off-ul că îmi doresc din partea jucătorilor o reacție la anumite meciuri în care noi am fost repetenți în prima parte a campionatului. M-am referit direct la meciurile cu FCSB și cu CFR, unde am câștigat cu FCSB zero, iar cu CFR unul. V-am spus de la începutul play-off-ului că am avut această discuție cu jucătorii. Le-am spus că nivelul lor, calitatea lor și ceea ce prestează zi de zi la antrenamente ar trebui să le dea putere și încredere să câștige contra acestor echipe cu care noi nu am câștigat în campionatul regulat.

Contează foarte mult (n.r. – absența lui Dan Petrescu). E antrenorul echipei, este omul care dă direcția. Pentru ei va fi un minus, mai ales într-un meci cu Universitatea Craiova.

Trebuie să fim atenți la contraatacul lor, la experiența lor, fazele fixe, sunt foarte periculoși, iar noi dacă nu vom marca din ocaziile clare pe care cu siguranță ni le vom crea, vom avea probleme. E o echipă care se descurcă bine în presiune, foarte periculoasă pe contraatac și la fazele fixe”, a declarat antrenorul „Științei”.