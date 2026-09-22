Sport

Laurențiu Reghecampf face declarații explozive din Tunisia! Renunță la FCSB? „E lipsă de respect. Neplătiți 3 luni, nici nu s-au deschis conturi bancare”

Laurențiu Reghecampf a explicat motivele rupturii de Esperance. Asigură că nu oferta venită de la FCSB l-a îndepărtat de clubul tunisian, ci șicanele șefilor săi.
Emanuel Roşu
22.09.2026 | 17:37
Laurentiu Reghecampf face declaratii explozive din Tunisia Renunta la FCSB E lipsa de respect Neplatiti 3 luni nici nu sau deschis conturi bancare
breaking news
Laurențiu Reghecampf îi acuză pe conducătorii lui Esperance Tunis de lipsă de respect la adresa lui și a staff-ului tehnic. Foto: Facebook Esperance Tunis
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Laurențiu Reghecampf (51 de ani) a vorbit despre situația sa pentru site-ul winwin. „Lipsă de respect” – este caracterizarea pe care Reghe o face pentru ceea ce trăiește în ultimele zile. Spune chiar că e pregătit să reia antrenamentele, dar pune niște condiții clare pentru șefii lui Esperance Tunis.

Antrenorul român susține că staff-ul tehnic nu a fost plătit timp de 3 luni. Nici măcar nu au fost deschise conturile bancare în care antrenorii ar fi urmat să își primească salariile, acuză Reghe. „Salariile staff-ului nu au fost plătite de 3 luni. Nu există cărți de rezidență și nici conturi bancare. Există multe probleme”, a spus Reghecampf pentru sursa citată.

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Laurențiu Reghecampf: „Suntem gata să antrenăm. Clubul trebuie să-și facă datoria”

În legătură cu ratarea plecării în cantonament în această dimineață, subiect despre care FANATIK a scris în exclusivitate, Reghe a fost categoric: „Suntem în Tunisia și suntem gata să antrenăm, dar clubul trebuie să-și facă datoria. Am informat conducerea că nu vom merge în cantonament și până acum nu ne-a răspuns nimeni”.

Reghecampf lasă la nivel public o poartă deschisă pentru eventualitatea în care colaborarea cu Esperance ar continua. Așteaptă o mutare din partea oficialilor și spune că nu oferta venită de la FCSB l-a îndepărtat de Tunisia, ci tratamentul de care a avut parte.

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Am multe oferte!”, a mai spus Reghe, care a întărit în dialog faptul că a simțit „lipsa de respect” a angajatorilor săi. Întrebat ce persoane din conducere l-au dezamăgit, românul a evitat să dea nume: „Nu voi spune. Vorbesc despre o situație. Esperance merită totul Este o echipă foarte, foarte, foarte mare”.

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Conducător de la Esperance pentru FANATIK: „Reghecampf și-a luat salariul pe iulie”

După interviul lui Reghecampf, FANATIK a luat legătura cu un membru al conducerii lui Esperance. Fără a fi de acord cu publicarea identității sale, acesta a insistat că versiunea prezentată de Reghe nu este reală: „Antrenorul nostru a încasat banii pe luna iulie, informațiile pe care le prezintă nu sunt conforme cu realitatea”.

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„Fanii sunt cei mai buni și am tot respectul pentru ei. Pentru jucători, de asemenea. Pentru toată lumea. Dar suporterii nu știu adevărul. Am vorbit cu șefii mei de mai mult timp despre situația în care mă aflu”, a transmis Reghecampf în finalul discuției cu winwin.

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Emanuel Roşu
Emanuel Roşu
Unul dintre cei mai respectați jurnaliști sportivi din România, Emanuel Roșu s-a alăturat echipei FANATIK în septembrie 2026. Este singurul român care votează la celebra gală „Balonul de Aur” și colaborează cu publicații de renume din străinătate precum BBC, The Guardian, FourFourTwo, World Soccer și UEFA Champions League Magazine.
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