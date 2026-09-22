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Laurențiu Reghecampf (51 de ani) a vorbit despre situația sa pentru site-ul . „Lipsă de respect” – este caracterizarea pe care Reghe o face pentru ceea ce trăiește în ultimele zile. Spune chiar că e pregătit să reia antrenamentele, dar pune niște condiții clare pentru șefii lui Esperance Tunis.

Antrenorul român susține că staff-ul tehnic nu a fost plătit timp de 3 luni. Nici măcar nu au fost deschise conturile bancare în care antrenorii ar fi urmat să își primească salariile, acuză Reghe. „Salariile staff-ului nu au fost plătite de 3 luni. Nu există cărți de rezidență și nici conturi bancare. Există multe probleme”, a spus Reghecampf pentru sursa citată.

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Laurențiu Reghecampf: „Suntem gata să antrenăm. Clubul trebuie să-și facă datoria”

În legătură cu ratarea plecării în cantonament în această dimineață, subiect despre care FANATIK a , Reghe a fost categoric: „Suntem în Tunisia și suntem gata să antrenăm, dar clubul trebuie să-și facă datoria. Am informat conducerea că nu vom merge în cantonament și până acum nu ne-a răspuns nimeni”.

Reghecampf lasă la nivel public o poartă deschisă pentru Așteaptă o mutare din partea oficialilor și spune că nu oferta venită de la FCSB l-a îndepărtat de Tunisia, ci tratamentul de care a avut parte.

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„Am multe oferte!”, a mai spus Reghe, care a întărit în dialog faptul că a simțit „lipsa de respect” a angajatorilor săi. Întrebat ce persoane din conducere l-au dezamăgit, românul a evitat să dea nume: „Nu voi spune. Vorbesc despre o situație. Esperance merită totul Este o echipă foarte, foarte, foarte mare”.

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Conducător de la Esperance pentru FANATIK: „Reghecampf și-a luat salariul pe iulie”

După interviul lui Reghecampf, FANATIK a luat legătura cu un membru al conducerii lui Esperance. Fără a fi de acord cu publicarea identității sale, acesta a insistat că versiunea prezentată de Reghe nu este reală: „Antrenorul nostru a încasat banii pe luna iulie, informațiile pe care le prezintă nu sunt conforme cu realitatea”.

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„Fanii sunt cei mai buni și am tot respectul pentru ei. Pentru jucători, de asemenea. Pentru toată lumea. Dar suporterii nu știu adevărul. Am vorbit cu șefii mei de mai mult timp despre situația în care mă aflu”, a transmis Reghecampf în finalul discuției cu winwin.