Laurenţiu Reghecampf face spectacol în Africa! Al Hilal s-a calificat în finală după un meci interzis cardiacilor

După despărțirea de Esperance Tunis, Laurențiu Reghecampf și-a găsit un nou angajament. Cunoscutul tehnician român a semnat cu Al-Hilal Omdurman, iar rezultatele la formația din Sudan nu au întârziat să apară.

Laurenţiu Reghecampf face spectacol în Africa

Deși foarte multă lume din spațiul public a criticat decizia lui Laurențiu Reghecampf de a semna în Sudan, antrenorul român reușește să le „închidă gura” și obține rezultate de excepție la Al-Hilal Omdurman.

și astfel că în semifinală a dat de APR, echipă din Rwanda. Duelul a fost unul pe viață și pe moarte, însă în cele din urmă formația românului s-a impus.

Gazdele au deschis scorul în minutul 32, prin Togui, iar ceea ce a urmat este de-a dreptul spectaculos. Al-Hilal Omdurman a egalat în minutul 83, Abdelrazig fiind cel care a marcat, și astfel că duelul s-a dus în prelungiri.

În cele două reprize adiționale, formația pregătită de Laurențiu Reghecampf a punctat prin Raouf și Salem și astfel că s-a impus cu scorul de 3-1. În urma acestui scor, Al-Hilal Omdurman s-a calificat în finală, iar tehnicianul român este aproape de cucerirea primului trofeu la noua sa formație Africa. Cealaltă finalistă va fi decisă în urma duelului Singida Black Stars – Kinondoni MC.

Laurențiu Reghecampf, sincer vizavi de aducerea fotbaliștilor români în Sudan

Într-o intervenție la FANATIK SUPERLIGA, Laurențiu Reghecampf a mărturisit că lotul lui Al-Hilal Omdurman a fost întărit de la instalarea sa. , tehnicianul a fost sincer și a transmis că sunt foarte greu de aduși, echipele din Africa având în componență jucători de pe continent.

„Am rezolvat această problemă (n.r. – întăriri), au fost aduși 6-7 jucători, dar la fel sunt plecați la echipele naționale. Este greu (n.r. – să aducă jucători români sau oameni în staff), este o situație diferită. Majoritatea jucătorilor sunt din zona Africii pentru că e dificil aici să te acomodezi cu ceea ce se întâmplă prin Africa. Plus că aria lor de selecție este foarte mare, sunt foarte mulți jucători africani foarte buni. Este greu să aduci din Europa sau din Brazilia. Acomodarea nu este foarte ușoară.

Eu sunt bine, nu fac altceva decât ceea ce aș face la orice echipă. Mă antrenez. Facem planuri, facem analize, încercăm să creăm o echipă, încercăm să ne pregătim pentru programul care urmează, un program foarte încărcat, cu foarte multe meciuri și cel mai grav lucru este că nu am avut la dispoziție jucătorii importanti, să pot să antrenez și să fac ceea ce mi-aș fi dorit să fac. Dar asta este situația, o luăm ca atare și încercăm să scoatem cât mai mult”, a spus Laurențiu Reghecampf la FANATIK SUPERLIGA.