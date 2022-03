Laurențiu Reghecampf își amenință jucătorii înainte de partida cu FC Voluntari:„ Avem și programul cu patru antrenamente pe zi”

Antrenorul Universității Craiova, Laurențiu Reghecampf, a declarat în timpul conferinței de presă dinaintea partidei cu FC Voluntari că nu ar ezita să le adauge o sesiune de antrenament în plus jucătorilor săi dacă prestația „alb-albaștrilor” nu îl va convinge pe acesta la sfârșitul meciului.

Tehnicianul în vârstă de 46 de ani traversează cea mai bună perioadă a sa pe banca Universității Craiova. „Juveții” au reușit să strângă șapte victorii consecutive în Casa Pariurilor Liga 1 și vor să își continue seria de succese cu formația antrenată de Liviu Ciobotariu, FC Voluntari.

Laurențiu Reghecampf pune presiune pe jucătorii săi:„Avem în cap să facem foarte multe”

Pentru Universitatea Craiova meciul cu FC Voluntari este ultimul înaintea pauzei competiționale provocate de partidele amicale stabilite de selecționatele României. Antrenorul oltenilor, Laurențiu Reghecampf, nu se gândește să îi menajeze pe jucătorii rămași la club în perioada următoare.

„Obiectivul nostru este să câștigăm fiecare partidă. Suntem echipa care a început prima și a doua etapă din play-off, iar în momentul când câștigăm este foarte bine pentru noi, punem presiune. Avem în cap să facem foarte multe lucruri trei, patru antrenamente pe zi, două meciuri amicale”. a spus antrenorul Universității Craiova.

Reghecampf a spus că programul de pregătire al jucătorilor depinde și de forma pe care o au în meciul cu FC Voluntari. Acesta a declarat că ar putea să le adauge un antrenament în plus pe zi elevilor săi dacă jocul echipei nu îl va convinge.

„Asta depinde și de meciul lor de vineri seara, de cum se va desfășura jocul, în ce stare mă vor aduce jucătorii după meci și dacă va fi cazul avem programul și cu patru antrenamente pe zi”. a declarat tehnicianul „Științei”, Laurențiu Reghecampf.

Laurențiu Reghecampf este decis în privința primului 11:„Echipa care câștigă nu se schimbă”

Cu majoritatea jucătorilor reveniți la antrenamente, se bucură pentru prima dată de un lot numeros la Universitatea Craiova. Antrenorul are multe soluții la îndemână, însă acesta e de părere că echipa de start din meciul trecut nu trebuie schimbată.

„Echipa care câștigă nu se schimbă, nu e avertisment pentru nimeni, dar când câștigi și ai un parcurs bun este foarte greu să iei anumite decizii. Poți să faci anumite schimbări când lucrurile nu merg, să încerci să îmbunătățești ceva.. a spus Laurențiu Reghecampf.

Reghecampf a vorbit și despre situația lui , marcatorul golului de 2-0 al Universității Craiova în partida cu FC Argeș. Antrenorul a spus că mijlocașul croat înțelege că are o concurență mare pentru un loc în formula de start a echipei și nu este deranjat de acest fapt.

„Roguljic are concurenţă mare, dar poate juca pe mai multe poziţii. El a fost mai mult accidentat de când a venit la Craiova. Are un caracter foarte frumos, se antrenează foarte bine, este un coleg bun, nu l-am văzut să fie supărat, se antrenează şi mai bine când are nevoie”. a declarat tehnicianul Craiovei.