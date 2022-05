Laurențiu Reghecampf, furios după eliminarea Craiovei din Cupa României: „E o seară neagră pentru noi! Nu am fost profesioniști”

Tehnicianul oltenilor a fost supărat la adresa jucătorilor săi, despre care a spus că nu s-au ridicat la adevărata lor valoare, într-un moment în care era nevoie de o victorie.

Laurențiu Reghecampf, furios după eliminarea Craiovei din Cupa României

după eliminarea , lăudând-o pe Sepsi, pentru felul în care a jucat.

ADVERTISEMENT

„Reghe” a fost supărat pe jucătorii săi, de la care se aștepta la mai mult: „Supărare, dezamăgire… am avut trei-patru ocazii bune, mai mult, primim și un cartonaș roșu.

Nu știu de ce nu am putut fi mai concentrați în fața porții. e o seară neagră pentru noi! Nu s-a greșit nicăieri, nu am fost profesioniști, am tratat cu ușurință fazele de atac”.

ADVERTISEMENT

„N-au tratat bine băieții din defensivă nici ratarea lui Andrei Ivan, s-au relaxat… puteam fi mai lucizi, mai aveam 15 minute, puteam să mai marcăm.

Nu e vorba de meci decisiv și de faptul că nu avem jucători cu valoare, dar nu am fost inspirați în aceste două meciuri, nu am fost inspirați să dăm golurile”, a mai spus antrenorul oltenilor.

ADVERTISEMENT

„Nu e de scuzat gestul lui Bancu! Vom face o analiză la final”

și a vorbit despre ce se va întâmpla în următoarea perioadă la Universitatea Craiova: „Dacă Andrei Ivan mai are faza aia de 20 de ori, de 20 de ori va marca, nu a avut o inspirație de moment, eu le-am dat întotdeauna jucătorilor șansa să aleagă ei ce fac, dar mereu le spun să aleagă faza mai simplă, pentru că e mai ușor să marchezi

Bancu a alergat mult, nu e ceva de scuzat, e destul de matur, e component al echipei naționale, deci gestul făcut nu e ok și el știe acest lucru”.

ADVERTISEMENT

„Să terminăm acest final, pe care noi ni l-am făcut dramatic, putea să fie cu totul altceva, o să terminăm și o să facem o analiză, împreună cu staff-ul și împreună cu patronul echipei”, a încheiat „Reghe”.