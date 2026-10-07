Laurențiu Reghecampf i-a pus oferta pe masă: „A insistat foarte mult să vin la FCSB”

ADVERTISEMENT

Thomas Neubert a fost la un pas să fie dat din nou afară după ce Laurențiu Reghecampf a încercat să-l aducă pa FCSB pe preparatorul fizic al lui Esperance Tunis, Salim Al-Abraq. Acesta a refuzat politicos oferta și a rămas în Tunisia.

Laurențiu Reghecampf a fost aproape să „scape” de Thomas Neubert, preparatorul fizic al FCSB

Laurențiu Reghecampf a fost numit antrenor la FCSB acum două săptămâni, astfel că au ajuns la București și alți oameni apropiați lui Reghe. Printre aceștia Adrian Popa, preparator fizic ce va colabora cu actualul preparator Thomas Neubert.

ADVERTISEMENT

Doar că, planul lui Reghecampf ar fi fost să vină la București cu preparatorul fizic de acolo, pentru a-l înlocui pe Thomas Neubert. Mutarea nu s-a mai făcut pentru că Salim Al-Abraq a preferat să rămână în Tunisia pentru a fi aproape de casă.

„Reghecampf la Steaua București (n.r. – FCSB). “, a declarat Salim Al-Abraq, conform

ADVERTISEMENT

Thomas Neubert s-a certat cu Laurențiu Reghecampf acum mulți ani, din cauza banilor

În urmă cu mai mulți ani, Laurențiu Reghecampf și Thomas Neubert făceau echipa ideală. Totul s-a rupt în momentul în care cei doi au ajuns la arabi și s-au certat pentru bani. „Reghe a fost ca un frate pentru mine. Relația s-a stricat din cauză că fiecare om își schimbă personalitatea. A fost un punct critic pentru mine, o decizie egoistă.

ADVERTISEMENT

Cu Reghe s-a stricat relația după ce a făcut el cu stafful. Asta e clar. Eu am vorbit între patru ochi cu el și i-am zis că e fratele meu, am lucrat 10-11 ani împreună, dar că s-a schimbat foarte rău. El a fost foarte supărat pe mine“, a povestit Neubert în podcastul realizat de Anamaria Prodan.

ADVERTISEMENT

Ce l-a deranjat pe Neubert? Ajuns alături de Laurențiu Reghecampf în zona Golfului, neamțul a aflat că Reghecampf își negociase un salariu foarte mare, comparativ cu cel al celor din staff, pe care-i considera „familia sa”. Așadar, de la bani s-a stricat o prietenie care dura de peste 10 ani.